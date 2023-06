Come Pulire tutta la Doccia con un solo Rimedio

Tra le componenti del bagno più soggette allo sporco e ai vari problemi figura sicuramente la cabina doccia.

È qui, infatti, che ritroviamo macchie di calcare, polvere e macchie di muffa a causa del continuo contatto con l’acqua.

Ma sapevate che vi basta un solo rimedio per risolvere tutti questi problemi? Ebbene sì! Vediamo insieme di cosa si tratta!

Per togliere la muffa

Iniziamo dalla rimozione della muffa che ritroviamo solitamente negli angoli della cabina doccia, nei binari o sul silicone e si presenta sotto forma di macchie nere.

Il rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, sbiancanti e sgrassanti. Inoltre, è una manna dal cielo contro la muffa. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare l’aceto su una pezza in microfibra (o più di una) e poggiarle, poi, lungo i binari ed il silicone.

Dopodiché, lasciate agire per almeno 1 ora prima di strofinare accuratamente con uno spazzolino in modo da togliere tutta la muffa. E il gioco è fatto!

Per eliminare il calcare

Oltre alla muffa, un’altra problematica che spesso troviamo nella cabina doccia riguarda la presenza del calcare, il quale si forma a causa del contatto continuo con l’acqua che rilascia depositi calcarei che si vanno ad accumulare solitamente sulle superfici di acciaio quali la rubinetteria presentandosi come macchie biancastre.

Per fortuna, anche in questo caso, l’aceto può venire in nostro soccorso in quanto vanta proprietà lucidanti. Vi ricordiamo, infatti, che riesce a far brillare a specchio l’acciaio inox della cucina! Dovrete, quindi, versare l’aceto in un flacone con spray e vaporizzarlo sul miscelatore, sul tubo della doccia e sul soffione, dopodiché fate agire per circa 10 minuti e strofinate energicamente.

Per togliere, poi, il calcare dal soffione in maniera più accurata e per liberare anche i fori ostruiti, potete provare il trucchetto del sacchetto, il quale consiste nel riempire un sacchetto di plastica per gli alimenti con l’aceto e immergere il soffione all’interno. Dopodiché, legate la busta con un elastico, lasciate in ammollo il soffione per circa 30 minuti prima di risciacquarlo: addio calcare!

E se volete sapere come fare, ecco un video per voi che vi seguirà passo dopo passo!

Per lucidare i vetri

Il calcare, però, si deposita anche sui vetri formando non solo macchie bianche di acqua ma compromettendo anche la loro brillantezza e facendoli risultare opachi.

Sarete felici, quindi, di sapere che anche in questo caso l’aceto può venire in vostro soccorso per eliminare le macchie di acqua e rendere i vetri brillanti come non mai! In uno spruzzino, quindi, versate quantità uguali di aceto e di acqua, dopodiché agitatelo accuratamente per mescolare gli ingredienti e vaporizzate questa miscela su tutta la superficie dei vetri.

A questo punto, strofinate delicatamente con un panno in microfibra effettuando movimenti circolari ed ecco che le macchie d’acqua saranno solo un brutto ricordo!

Anzi, per fare ancora prima, aiutatevi con un tergivetro!

Piastrelle e fughe

La muffa, il calcare, i residui dei prodotti utilizzati durante la doccia, però, vanno a depositarsi anche sulle piastrelle della doccia e lungo le fughe, facendole risultare nere e sporche. Ma non temete perché l’aceto verrà in vostro soccorso anche per pulire a fondo le piastrelle e per sbiancare le fughe annerite!

Dovrete semplicemente aggiungere l’aceto in un flacone spray e vaporizzarlo su queste superfici, dopodiché strofinate con uno spazzolino e lasciate agire 1 ora prima di risciacquare accuratamente.

Piatto doccia

Infine, vediamo come procedere con la pulizia del piatto doccia sui cui spesso ritroviamo macchie gialle per niente belle da vedere. Poiché l’aceto è usato a partire dalle nostre nonne proprio per sbiancare le superfici e il bucato, perché non usarlo in questo caso?

Versate, quindi, metà quantità di aceto e metà di acqua in un flacone con spray, dopodiché vaporizzate la miscela così ottenuta sul piatto doccia. Infine, lasciate agire per un po’prima di strofinare con una spugna morbida e risciacquate: addio macchie gialle dal vostro piatto doccia!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto in caso di piastrelle di marmo o pietra naturale perché potreste corroderle.

Avvertenze

Provate l’aceto prima su tutte le superfici prima di usarlo. È da tener presente, inoltre, che non può essere usato su marmo o pietra naturale.