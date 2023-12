Ogni volta che arriva il momento di fare il cambio di stagione, ti accorgi sicuramente che i cappotti hanno raccolto tanta polvere e in più hanno anche un cattivo odore di chiuso.

In questo casi spesso si ricorre alla lavanderia, ma in realtà esistono metodi alternativi che ti permettono di risparmiare e garantire che i cappotti siano freschi come nuovi.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su come rinfrescare i cappotti a casa come se fossi in lavanderia!

Scuoti e Rinfresca

Il primo passo per avere dei cappotti come nuovi è scuoterli per bene all’aperto, in modo da dare un primo “via” alla quantità ingente di polvere che si è formata durante tutto il tempo in armadio.

Fatto questo passaggio, appendi i tuoi cappotti fuori al balcone per alcune ore durante una giornata ventilata, per aiutarti mettili su una gruccia e chiudi tutti i bottoni per bene. Se temi che possano volare via, appendili alla porta del balcone.

Queste due azioni insieme faranno già il 50% del lavoro che ti evita di portarli in lavanderia.

Usa una Spazzola

Una spazzola per tessuti è proprio quello che ti serve quando devi mettere a nuovo un tessuto particolare come quello di un cappotto. Infatti viene usata anche per togliere pelucchi e macchie.

Tutto quello che dovrai fare è stendere il cappotto su un tavolo o un letto in modo che ogni parte del tessuto sia visibile e passare la spazzola con una leggera pressione.

Pulisci la spazzola e passa all’altro lato dell’indumento. Ecco fatto, avrai già ottenuto un ottimo risultato!

Smacchia

Anche se non sempre, ahimè, i cappotti hanno delle macchie che sono dettate dal tempo di permanenza in armadio; da precedenti macchie non viste o da una mancata protezione del tessuto in fase di cambio di stagione.

Tuttavia ho io la soluzione efficace per te! Non dovrai far altro che preparare una pasta di bicarbonato di sodio e acqua in parti uguali. Applica la pasta sulla macchia, strofina delicatamente con un panno in microfibra e lascia agire per 5 minuti.

Una volta asciutto, pulisci con un panno e lascia asciugare all’aria aperta. Fai una prova su una piccola area nascosta prima di trattare l’intera macchia.

Deodorante Naturale

Oltre a polvere e macchie, abbiamo parlato anche di cattivo odore, per eliminarlo e rinfrescare il cappotto, puoi fare un deodorante naturale con bicarbonato di sodio e amido di mais.

Mescola 1 cucchiaio di entrambi gli ingredienti e spolvera leggermente l’interno del cappotto, aiutandoti con un colino per non sprecare il prodotto.

Lascia agire per un paio d’ore; successivamente, scuoti il cappotto per rimuovere l’eccesso di polvere. I cattivi odori saranno andati via definitivamente!

Io uso spesso il bicarbonato non solo per deodorare, ma anche per lavare a secco i vestiti in casa. Tu l’hai mai fatto? Ti mostro i miei procedimenti in questo video dedicato:

Sbianca e Lucida

Quando i cappotti hanno perso la loro lucentezza o se sono chiari, possono sbiadirsi e non rendere al meglio come quando erano nuovi. In questo caso puoi rimediare facilmente con il succo di limone!

Taglia un limone e filtrane il succo, poi applicalo su un panno in microfibra umidificato e ben strizzato. Strofina delicatamente il tessuto finché la macchia scompare completamente, quindi lascialo asciugare al sole.

In alternativa, puoi utilizzare scaglie di sapone di Marsiglia che dovrai mettere su una spugna morbida o un panno in microfibra e fare lo stesso procedimento.

N.B. Questo metodo è da provare prima su una piccola parte di tessuto ed è valido solo per i cappotti bianchi o chiarissimi.

Conserva correttamente

L’ultima cosa da tenere d’occhio per mantenere la freschezza dei tuoi cappotti è conservarli correttamente.

Dunque, per mantenerli freschi anche in futuro, usa sacchetti di cotone o sottovuoto per proteggerli dalla polvere e dagli odori.

Evita di sovraccaricare l’armadio per permettere una circolazione dell’aria ottimale.

Un altro metodo efficace è riempire sacchetti a maglie larghe con fiori di lavanda o foglie d’alloro e appenderli alle grucce per allontanare gli insetti e assorbire l’umidità.