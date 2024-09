Come sbiancare la gomma delle scarpe

Le scarpe bianche o molto chiare sono intramontabili e se anche amassimo quelle scure, nella scarpiera ci sarebbe sempre un paio bianco! Tuttavia spesso una delle cose che spingono a non metterle sempre è il fatto che si possono annerire o ingiallire facilmente. La parte più esposta allo sporco delle nostre scarpe è sicuramente la gomma in quanto in contatto continuo con l’asfalto, il pavimento o la terra.

Al contempo, però, è proprio questa parte delle scarpe ad essere più “trascurata” quando ci dedichiamo alla loro pulizia e per questo si presentano spesso macchie nere che le fanno sembrare sporche e vecchie. Ma sappiate che è possibile togliere il nero dalla gomma delle scarpe e farle tornare come nuove.

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vi suggeriamo consiste nell’utilizzare il sapone di Marsiglia, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto delicate, che lo rendono adatto per ogni tessuto e superficie.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è passare un panno inumidito sulla gomma delle scarpe e strofinare, poi, il sapone di Marsiglia direttamente sulla gomma. Dopodiché, risciacquate il tutto con acqua tiepida e ripetete l’operazione più volte fino a rimuovere tutto il nero dalle gomme delle vostre scarpe!

Bicarbonato di sodio e aceto bianco

Un altro rimedio molto efficace prevede la combinazione di due ingredienti che sicuramente avrete in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire: il bicarbonato di sodio e l’aceto, i quali insieme danno origine a un composto in grado di sbiancare e sgrassare. Vi ricordiamo, infatti, che entrambi sono utilizzati per togliere le macchie gialle di calcare dal wc!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare 30 grammi di bicarbonato di sodio e 65 ml di aceto bianco, aspettare che si riduca la schiuma dovuta alla reazione tra i due ingredienti e utilizzare questo composto sulla gomma servendovi di una spazzola o uno spazzolino. Fate agire, poi, per circa 30 minuti e risciacquate le scarpe sotto acqua corrente tiepida: la gomma delle vostre scarpe sarà come nuova!

Sale grosso

Oltre al bicarbonato e all’aceto, anche un altro ingrediente da dispensa può venire in nostro soccorso in questi casi. Di cosa stiamo parlando? Del sale grosso, il quale svolge una forte azione assorbente. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per assorbire l’umidità in casa! Versate, quindi, in una ciotola una tazza di sale grosso e un po’ di sapone di Marsiglia liquido e strofinate, poi, il composto così ottenuto sulla gomma con una spazzola. A questo punto, lasciate agire per un po’ prima di risciacquare.

Succo di limone

Dopo l’aceto, il bicarbonato e il sale, come poteva mancare all’appello il limone, l’agrume noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà sbiancanti in grado di far tornare il bucato ingiallito bianco come nuovo? Per l’utilizzo, quindi, vi basterà strofinare direttamente la metà di un limone sulla gomma delle vostre scarpe, strofinare con uno spazzolino e risciacquare: addio nero dalle scarpe! In alternativa, però, potete anche realizzare una sorta di pasta mescolando il bicarbonato con il succo di limone e strofinarlo, poi, sulla gomma con uno spazzolino.

Dentifricio

Il dentifricio è un prodotto utilizzato per pulire e sbiancare i denti, ma forse non sapevate che in realtà è in grado anche di far tornare bianca la gomma delle scarpe sporche. Per provare questo trucchetto, dovrete semplicemente applicare un po’ di dentifricio su un vecchio spazzolino da denti e strofinarlo, poi, sulla gomma della scarpa. Dopodiché, risciacquate le scarpe delicatamente con acqua tiepida e utilizzate un panno umido per rimuovere la schiuma.

Sapone giallo

Infine, vediamo un trucchetto che prevede l’utilizzo del sapone giallo, un ingrediente noto in particolare per le sue proprietà altamente sgrassanti in grado di sciogliere il nero e rimuoverlo in un batter d’occhio.

Vi ricordiamo, infatti, che come il sapone di Marsiglia, anche questo sapone è l’ingrediente base per realizzare lo smacchiatore fai da te!

Prendete, quindi, una pallina di questo sapone, spalmatela su uno spazzolino da denti e strofinatelo sulle gomme più volte. Dopodiché, fate agire per un po’ tempo che lo sporco possa sciogliersi e risciacquate accuratamente per togliere tutti i residui.

Cremina fai da te

Preparare una cremina fai da te per sbiancare le suole delle scarpe è la soluzione migliore! Si tratta di un composto con elementi che avete sicuramente in casa o che altrimenti saranno facilmente reperibili!

Ingredienti e procedimento

Vediamo subito gli ingredienti ed il procedimento!

Nel dettaglio vi serviranno:

1 cucchiaino di dentifricio

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

1 spazzolino

Ecco fatto, saranno solo questi gli elementi che renderanno perfette le gomme delle scarpe!

N.B. Il dentifricio dev’essere di pasta bianca, dunque non prendete quelli a gel o di altri colori.

Mescolate i due elementi insieme e se vedete che diventa troppo denso, potete aggiungere un po’ d’acqua per amalgamare meglio il tutto. Una volta ottenuta la consistenza densa di una crema, dovrete spalmarla sullo spazzolino e strofinare sulla gomma, vedrete che tutto lo sporco verrà via in men che non si dica! Risciacquate per bene e asciugate con un panno in microfibra.

Acqua ossigenata

Per gli aloni gialli particolarmente ostinati sulle scarpe, potete usare l’acqua ossigenata! Attenzione! Vi ricordo che dovrete usare l’acqua ossigenata a 10 volumi. Inoltre ricordate che il rimedio è indicato solo per le gomme bianche delle scarpe. Bene, non dovrete far altro che prendere una spugna non abrasiva, spargere direttamente qualche goccia di acqua ossigenata sopra e strofinare sulle gomme.