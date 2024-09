Come sbiancare la vasca da bagno ingiallita?

C’è sempre un po’ di divisione tra chi adora la Vasca e chi la ritiene addirittura inutile in casa. Io con il tempo ho imparato ad apprezzarla per davvero. Però mi sono spesso trovata davanti a una vasca da bagno ingiallita e vecchia: dal momento che è continuamente esposta all’acqua, tende facilmente ad opacizzarsi, ad ingiallirsi e a presentare macchie di calcare: mi è bastato guardare quei segni del tempo per soffermarmi a pensare a come potessi riportarla al suo splendore originale. E vorrei condividere con voi la mia esperienza e i consigli per rivitalizzare la vostra vasca.

Cosa ha causato l’ingiallimento

Prima di tutto, è importante capire che l’ingiallimento della vasca può venire da diverse cause:

da una pulizia non appropriata

all’uso prolungato per parecchi anni

acqua molto dura che crea ostinati depositi di calcare.

Questi elementi possono danneggiare la superficie della vasca, rendendola opaca e ingiallita. Ci sono vari ingredienti per poter togliere l’alone giallo dalla vasca

Bicarbonato

Per le macchie persistenti sulla mia vasca ingiallita, ho scoperto che il bicarbonato era il rimedio più indicato per trattarle. Ho creato una pasta con tre parti di bicarbonato e una parte di acqua. Con questa misura, ho ricoperto totalmente le macchie, strofinato leggermente e lasciato agire per circa 15 minuti, poi ho strofinato di nuovo con una spugna non abrasiva e sciacquato.

Pasta di aceto e sale

Il rimedio consiste nel mescolare due ingredienti che sicuramente avrete già in dispensa: l’aceto e il sale. Se da una parte, infatti, l’aceto ha una funzione smacchiante e anti-calcare, il sale, invece, svolge una leggera azione abrasiva e sbiancante. In una ciotola, quindi, versate prima qualche cucchiaio di sale e aggiungete, poi, a filo a filo l’aceto fino ad ottenere una sorta di pasta. A questo punto, immergete uno spazzolino da denti vecchio nel composto così ottenuto e passatelo leggermente sulle macchie, effettuando dei movimenti circolari. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate e asciugate accuratamente con un panno morbido.

N.B Vi ricordiamo di non strofinare eccessivamente con lo spazzolino e di usare sempre uno spazzolino dalle setole morbide per evitare di graffiare la vostra vasca.

Cremor Tartaro

Il cremor tartaro è un agente lievitante naturale che ha un’azione lievitante solo in combinazione con il bicarbonato di sodio. Esso può essere molto efficace per scrostare la vostra vasca da bagno e per renderla di nuovo brillante!

Basta combinare il cremor tartaro con l’acqua ossigenata per rimuovere anche le macchie più ostinate sulla vostra vasca da bagno. Perciò, riempite una tazza con cremor di tartaro e aggiungete, goccia dopo goccia, l’acqua ossigenata fino a quando non otterrete una pasta densa. A questo punto, applicate la pasta sulla macchia e lasciate asciugare. In seguito, rimuovete la pasta secca e scoprirete che anche la macchia sarà finalmente rimossa!

Sale

Il sale è un rimedio facile da utilizzare e che sicuramente avrete in casa. Svolge un’azione abrasiva e ha una forte azione sbiancante, soprattutto in combinazione con il bicarbonato. Combinate, quindi, tre cucchiai di sale con un po’ di bicarbonato e cospargete tutta la vasca da bagna utilizzando lo scopino per strofinare. Lasciate risposare una notte intera e risciacquate al mattino: la vostra vasca tornerà a brillare!

Muffa intorno alla vasca

Un problema che ho riscontrato sono le macchie di muffa nello spazio che va tra l’inizio delle piastrelle e la vasca. La muffa può essere un problema persistente, a causa di vapori e umidità e può essere tolta grazie all’acqua ossigenata.

Acqua ossigenata

La vasca può essere pulita anche con l’utilizzo del perossido di idrogeno, in gergo chiamato acqua ossigenata. Basta combinare due cucchiai di bicarbonato di sodio e mezza tazza di acqua ossigenata. Mescolate i due ingredienti fino a quando non si formerà una pasta densa. In seguito, lasciate riposare la pasta per circa mezz’ora. Prendete una spazzola e bagnatela nella miscela di bicarbonato e acqua ossigenata. A questo punto, strofinate la vasca con la spazzola e risciacquate bene. Questa miscela aiuterà anche a pulire lo scolo della vasca da bagno.

Dove invece era più ostinata, ho deciso di applicare direttamente l’acqua ossigenata pura, con l’aiuto dei batuffoli d’ovatta.

Sapone di Marsiglia per le macchie vecchie

Dopo aver trattato le macchie più difficili, ho voluto dare una pulita generale usando il sapone di Marsiglia. La sua natura delicata è perfetta per preservare la brillantezza della vasca mentre la pulisce efficacemente. Ho semplicemente passato una spugna umida sul panetto di Sapone, poi ho massaggiato su tutta la superficie, infine risciacquato e asciugato.

Nel caso in cui vogliate igienizzare in modo ecologico la vasca, potete sciogliere 1 cucchiaio di percarbonato in 1 litro d’acqua calda, versare tutto in uno spruzzino e usarlo come detergente per i vostri sanitari!

Come togliere le macchie di calcare

Il calcare attorno allo scarico può essere ostinato. Qui ho portato in campo l’aceto bianco e il limone. Ho spruzzato l’area con aceto, lasciato agire per alcuni minuti, poi ho strofinato con mezzo limone spremuto. La combinazione di aceto e limone ha funzionato a meraviglia per sciogliere il calcare.

In alternativa mescolate metà bicchiere di succo di limone e due cucchiai di aceto bianco di vino e versate il contenuto nella vasca. Poi, lasciate agire per qualche minuto e risciacquate accuratamente.

Detergente fai da te

Se la vostra vasca risulta troppo sporca e piena di calcare, non temete! È possibile, infatti, realizzare un detergente fai da te usando solo ingredienti casalinghi e naturali super efficaci. Mescolate, quindi:

100 grammi di bicarbonato

20 gocce di tea tree oil

50 grammi di sapone di Marsiglia liquido

10 gocce di olio essenziale di limone o quello che preferite

E riempite, poi, un flacone spray con acqua e un cucchiaio di questo detergente. Dopodiché, agitate il flacone per mescolare la soluzione, vaporizzatene un po’ sull’intera vasca da bagno e lasciatela agire per circa 10 minuti. Infine, usate una spazzola morbida o una spugnetta per strofinare e procedete al risciacquo.