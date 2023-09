Mantenere le superfici in legno lucide e ben curate è fondamentale per preservarne la bellezza e la durata nel tempo.

Fortunatamente, non è necessario investire in costosi prodotti per la cura del legno. Con alcuni ingredienti semplici e rimedi naturali comuni come l’aceto e il limone, potrete ottenere risultati eccezionali.

Oggi vedremo insieme come utilizzare questi ingredienti di tutti i giorni per mantenere le superfici in legno lucide e splendenti. Scopri l’occorrente e il procedimento per farlo nel modo giusto.

Occorrente

Per iniziare, è importante avere a disposizione l’occorrente necessario. Avrete bisogno di pochi e semplici ingredienti, eccoli nel dettaglio:

200 ml d’aceto bianco

150 ml di succo di limone

1 cucchiaio d’olio d’oliva (opzionale)

Sia l’aceto bianco che il limone sono ingredienti dalle proprietà lucidanti, perfetti per ottenere le superfici in legno sempre brillanti e ben curate.

Inoltre, hanno anche delle qualità pulenti, quindi potete togliere le macchie ostinate o l’opacizzazione che a volte compare sul legno, soprattutto dopo un sacco di tempo.

L’olio d’oliva nutre il legno e riesce a mantenere ancora più lucente il legno nel tempo, quindi sarà una risorsa fantastica.

Procedimento

Preparati tutti gli ingredienti? Bene, adesso passiamo al procedimento per pulire e lucidare le superfici in legno con aceto e limone!

Iniziate mescolando le quantità indicate precedentemente di limone e aceto bianco in un flacone spray. Se volete, aggiungete anche l’olio e poi mescolate energicamente.

A questo punto avrete ottenuto la soluzione naturale per il legno dall’odore molto fresco, ma se volete intensificare l’aroma, vi basterà aggiungere 4 o 5 gocce di un olio essenziale a vostra scelta.

Ora non vi resta che rendere il vostro legno lucido come non mai!

Modalità d’uso

Una volta preparato il composto a base d’aceto e limone, non ci resta che scoprirne le modalità d’uso!

Potete usarlo dappertutto e sarà fantastico, vediamo nel dettaglio!

Pulizia quotidiana: per una pulizia quotidiana, spruzzate la soluzione direttamente sulla superficie del legno e pulite con un panno morbido o una spugna. Macchie ostinate: per le macchie più ostinate o le aree particolarmente sporche, potete applicare la soluzione direttamente sulla macchia e strofinare delicatamente con un panno o uno spazzolino dalle setole molto morbide. Macchie opache: l’opacità sul legno è uno dei problemi più ricorrenti. Trattatelo con cura, spruzzando il composto sulla zona interessata, lasciandolo agire per almeno 30 minuti e poi passate un panno in lana per togliere i residui. Asciugatura: dopo aver pulito, assicurati che la superficie sia asciutta per evitare danni causati dall’umidità.

Potete usare il composto per i mobili, cassetti, superfici di casa come orologi e suppellettili vari.

Trattamento lucidante

Se desiderate una finitura lucida sulle superfici in legno, c’è un trucchetto che funge da trattamento lucidante!

A seguito della pulizia con il composto naturale che abbiamo visto, potete applicare dell’olio di oliva sul legno e lasciarlo in posa per 20 minuti. Di seguito togliete i residui con dell’ovatta o con un panno in lana.

Vedrete subito che il legno cambierà aspetto e sarà come nuovo!

Un altro metodo per effettuare un trattamento lucidante è mescolare 1 cucchiaio d’olio, 1 cucchiaio d’aceto e 1 di succo di limone. Energicamente, unite questi ingredienti e fate lo stesso procedimento descritto precedentemente.

Avvertenze

Al fine di assicurarvi di non danneggiare o macchiare il legno, fate prima una prova su una superficie nascosta.