come-sentire-meno-caldo-quando-stiri

Sappiamo tutti quanto sia scomodo e faticoso usare il ferro da stiro quando il caldo si fa sentire, ancor più del resto dell’anno.

Se anche voi rabbrividite all’idea di dover stirare durante l’estete, non preoccupatevi! Ci sono dei piccoli trucchetti che vi aiuteranno ad alleviare questa faccenda e stare più freschi!

Dalla posizione corretta al momento opportuno della giornata, scoprirete varie strategie per affrontare il caldo mentre stirate!

Posizione

La posizione durante il processo la stiratura può influire notevolmente sulla nostra percezione del caldo, quindi è importantissimo individuare il posto migliore di casa.

Per ridurre l’affaticamento e l’afa, assicuratevi di stirare in una stanza ben ventilata. Aprite le finestre o accendete un ventilatore per favorire la circolazione dell’aria.

Inoltre, cercate di posizionare il tavolo da stiro lontano da fonti di calore, come radiatori o elettrodomestici che generano calore.

Momento del giorno

Sebbene stirare richieda tempo e dunque c’è bisogno di individuare delle ore precise, scegliere il momento giusto per stirare può fare la differenza!

Evitate di farlo nelle ore più calde della giornata, quando le temperature sono al loro picco; prediligete invece dedicare del tempo allo stiro al mattino presto o alla sera, momenti in cui le temperature sono più fresche.

In questo modo, ridurrete l’impatto del caldo sul vostro corpo e vi sentirete più a vostro agio!

Panno fresco

Un trucco della Nonna semplice, ma molto efficace per sentire meno caldo mentre stirare è quello di utilizzare un panno fresco.

Bagnate quindi un asciugamano sottile in microfibra, un panno pulito o una salvietta, strizzate leggermente in modo che non goccioli e appoggiate sulla nuca o intorno alle spalle.

Questo vi darà una grande sensazione di sollievo e freschezza e vi aiuterà a regolare la temperatura corporea mentre stirate.

Spray rinfrescante

Un altro modo per sentirvi più freschi mentre stirate è quello di utilizzare uno spray rinfrescante! Parliamo di un metodo che, in generale, si usa quotidianamente durante l’estate.

Per usare questo trucco dovrete riempire uno spray con acqua fresca e spruzzarla delicatamente su viso, corpo e polsi quando sentite il bisogno di rinfrescarvi.

L’acqua evaporando dalla pelle creerà un effetto di freschezza immediata!

Assicuratevi solo di non spruzzare acqua sul ferro da stiro o sugli abiti per evitare danni.

Trucco dell’alluminio

Oltre ai metodi mirati puramente a combattere il caldo, vediamo insieme anche un rimedio che aiuta a stirare in modo più veloce e quindi a terminare prima la faccenda.

Si tratta di usare del semplice alluminio: siete curiosi di saperne di più? Bene, prendete un foglio di alluminio e posizionatelo sotto la copertura del tavolo da stiro e poi rimettete il copriasse.

L’alluminio rifletterà il calore, impedendo che si accumuli nel piano di lavoro. Questo semplice stratagemma può contribuire a mantenere la temperatura dell’ambiente concentrata sui vestiti che si stireranno prima!

Trucchi della Nonna

Infine, vediamo insieme alcuni trucchi della Nonna che possono rendere le ore in cui stirate più sopportabili quando fa caldo.

Innanzitutto, indossate abiti leggeri e traspiranti mentre stirate per evitare di surriscaldarvi ulteriormente. Inoltre, prendetevi delle pause frequenti per idratarvi con acqua fresca o una bevanda rinfrescante.

Infine, potete anche posizionare una ciotola di ghiaccio vicino al tavolo da stiro per creare una sorgente di freschezza nell’ambiente circostante, facendo sempre attenzione che l’acqua non vada a finire sul ferro da stiro e sugli indumenti.