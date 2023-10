Stirare le camicie, diciamo la verità, può sembrare un compito noioso e laborioso, ma con alcuni trucchi degli esperti di bucato, puoi semplificare notevolmente il processo.

Alcuni accorgimenti sfuggono alla nostra attenzione e ci si ancora sempre ai metodi classici che costringono ad impiegare una quantità notevole di tempo nella cura di questi indumenti.

Proprio per questo oggi vedremo insieme 4+1 trucchetti che vi renderanno tutto il lavaggio delle camicie, dalla lavatrice all’armadio, semplice e veloce!

Parti dal lavaggio

Il primo passo per una stiratura efficace delle camicie è il lavaggio corretto; sai bene che parliamo di tessuti particolarmente delicati.

Assicurati di seguire le istruzioni dell’etichetta sulla cura della tua camicia per determinare la temperatura e il ciclo di lavaggio più appropriati, non superare mai i 40 gradi e se ci sono delle macchie, pretrattale con delicatezza.

Utilizza mezzo misurino di sapone di Marsiglia per rimuovere efficacemente lo sporco e le macchie. Un buon lavaggio è fondamentale per garantire che la camicia sia pronta per la stiratura.

Asciuga correttamente

Un altro trucco importante, che purtroppo viene sempre sottovalutato, è l’asciugatura.

Evita di asciugare eccessivamente la camicia nell’asciugatrice, poiché questo può causare rughe difficili da rimuovere durante la stiratura. È consigliabile togliere la camicia dalla lavatrice non appena il ciclo è completato e appenderla su una stampella in modo che si asciughi all’aria aperta.

Una camicia appesa correttamente può richiedere meno sforzo durante la stiratura. Inoltre puoi facilitare ancora di più le cose se le scuoti una ad una quando le togli dal cestello.

Stira con l’alluminio!

Una soluzione molto interessante per facilitare la stiratura è utilizzare un foglio di alluminio!

Potrebbe sembrare bizzarro, e invece è uno dei metodi più diffusi, soprattutto quando non si ha proprio il tempo di stirare, vediamo come si fa!

Posiziona un foglio di alluminio sotto la copertura della tavola da stiro. L’alluminio riflette il calore, il che significa che stiri sia la parte anteriore che la parte posteriore della camicia contemporaneamente.

Questo trucco ridurrà notevolmente il tempo necessario per stirare e aiuterà a ottenere una camicia più liscia.

Prepara un appretto in casa

Per una camicia ben stirata e priva di qualsiasi tipo di piega, puoi preparare un appretto naturale fatto in casa.

In un flacone spray, mescola parti uguali di acqua distillata e amido di mais; aggiungi poi 5 o 6 gocce di olio essenziale per un tocco di fragranza se lo desideri.

Spruzza delicatamente la camicia con questa soluzione prima di iniziare a stirare. L’appretto aiuterà a mantenere la camicia rigida e liscia durante la stiratura.

Piega con cura

Una volta completata la stiratura, piega la camicia con cura per evitare la formazione di rughe. Piega il colletto e i polsini in modo uniforme e allinea le cuciture.

Riponi la camicia in modo da evitare che si sgualcisca nei giorni di permanenza nell’armadio. L’ideale sarebbe usare grucce apposite per camicie per mantenerle sempre perfette.

Avvertenze

Al fine di non danneggiare il tessuto e avere le camicie sempre perfette, è fondamentale leggere le istruzioni riportate sulle etichette.