Se fa troppo Caldo per stirare questa tecnica alternativa toglie le Pieghe dai Vestiti Senza il Ferro

Stirare i vestiti può sembrare un compito noioso e scomodo, soprattutto se non si ha a disposizione un ferro da stiro o se non è molto comodo tirarlo fuori.

Tuttavia, esistono metodi alternativi per ottenere capi lisci e senza pieghe anche senza l’uso di un ferro tradizionale.

Ecco di seguito trucchi e tecniche per stirare senza un ferro da stiro, ma vi consiglio di usarli se i panni da stirare non sono numerosissimi, o potrebbe rivelarsi controproducente.

Infatti questi trucchetti sono perfetti per i momenti di emergenza, quando per esempio siete in vacanza e non avete accesso a un ferro da stiro, che resta sempre e comunque la scelta da prediligere per ottenere il risultato migliore.

Phon

Un metodo efficace per rimuovere le pieghe dai capi è utilizzare un phon, proprio lo stesso che utilizzate per asciugare i capelli.

Applicate aria calda direttamente sulle aree rugose e stirate il tessuto con le mani o con una spazzola per rimuovere le pieghe in maniera più efficace.

Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza dal capo e di non utilizzare aria troppo calda per evitare di danneggiare i tessuti delicati.

Vapore

Un’altra soluzione è appendere i capi in un ambiente umido, come il bagno, mentre fate una doccia calda.

Il vapore generato dalla doccia aiuterà a distendere le pieghe dei vestiti. Successivamente, potete stendere i capi e tirarli delicatamente per aiutare a ridurre le pieghe rimanenti.

Pentolino

Un trucco della nonna, anche molto semplice da mettere in pratica, è scaldare un pentolino e passarlo poi sui capi da stirare.

La parte calda del pentolino si comporterà proprio come se fosse un ferro da stiro, aiutandovi a eliminare le pieghe in maniera efficace.

Fate molta attenzione a non scottarvi mentre utilizzate questa tecnica, mantenendo il pentolino dal manico e utilizzando dei guanti da cucina per evitare di ustionarvi.

Pressa a mano

Un’altra tecnica efficace è la cosiddetta “pressa a mano“. Si effettua bagnando un panno pulito con acqua tiepida e strizzandolo bene in modo che resti solo umido.

Posizionate il panno sul tessuto da stirare e applicate pressione con le mani, lisciandolo in modo da appianare le pieghe.

Ripetete questa operazione su tutte le aree rugose, finché le pieghe non si saranno attenuate e i vostri vestiti saranno perfettamente stirati.

Spruzzino

Questo è un rimedio da mettere in pratica durante il periodo in cui sono accesi i termosifoni in casa.

Consiste nello spruzzare qualche goccia di acqua tiepida sul capo stropicciato e poi posizionarlo su una gruccia vicino a un termosifone.

Il vapore che si genererà agirà eliminando le pieghe e rendendo i vostri capi subito più presentabili e pronti da indossare.

Carta di giornale

Se avete bisogno di stirare una camicia o una maglietta e non avete il ferro da stiro, utilizzate la carta di giornale.

Riempite il capo con carta da giornale o del tessuto sottile. Questo creerà una superficie più liscia e stenderà il tessuto, aiutando a ridurre le pieghe.

Una volta riempito il capo con la carta, potete stenderlo e lisciare le aree rugose con le mani.

Piegatura

Se non riuscite a eliminare tutte le pieghe, una soluzione temporanea è piegare accuratamente i capi in modo che le parti stropicciate siano appiattite.

In questo modo, le pieghe saranno meno evidenti una volta che andrete ad aprire i vostri capi, che risulteranno più presentabili.

Anche senza un ferro da stiro tradizionale, ci sono modi creativi per ottenere capi lisci e senza pieghe. Utilizzando strumenti come il phon, il vapore della doccia o un pentolino, potete sostituire temporaneamente lo strumento che vi manca, ottenendo comunque dei buoni risultati.

Ricordare di prestare attenzione alla temperatura per evitare di danneggiare i tessuti delicati e che queste soluzioni alternative sono da usare in situazioni di emergenza o quando non avete accesso a un ferro da stiro.