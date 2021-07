Come togliere gli ALONI BIANCHI dai vasi in terracotta in modo facile e veloce!

I vasi in terracotta sono i più utilizzati da coloro che amano le piante. Fatti di argilla, ovvero un materiale poroso e non smaltato, questi vasi tendono però ad assorbire tutta l’umidità dal terreno.

Di conseguenza, si potrebbero formare degli aloni bianchi per niente belli da vedere.

Ma far tornare i vostri vasi in terracotta alla bellezza iniziale è possibile! Ci sono, infatti, alcuni rimedi casalinghi in grado di rimuovere questi aloni e renderli come nuovi. Vediamoli insieme!

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vi vogliamo proporre per rimuovere gli aloni bianchi dai vasi in terracotta consiste nell’utilizzare il tanto amato sapone di Marsiglia, un ingrediente dalle proprietà pulenti e sgrassanti ultra delicate.

Il procedimento è molto semplice, in quanto dovrete semplicemente mescolare un po’ di sapone in una bacinella contenente acqua, immergere una spugna o una spazzola all’interno della miscela e strofinare sull’alone.

Se la macchia è molto resistente, potete anche lasciare il vaso in ammollo con il sapone e acqua per qualche ora, strofinare con la spugna e risciacquare. Addio aloni!

Aceto bianco

Un altro rimedio molto efficace per le macchie più ostinate prevede l’utilizzo dell’aceto bianco, il quale agisce come un anticalcare.

Versate, quindi, circa 250 ml di aceto bianco in 1 litro di acqua e immergete il vaso all’interno della soluzione così ottenuta.

Se il vaso è più grande, raddoppiate il dosaggio degli ingredienti fino a quando non ci sarà abbastanza liquido per sommergere completamente il vaso di terracotta.

Se le macchie dovessero essere molto ostinate, potete anche utilizzare l’aceto bianco puro come soluzione in cui immergere il vostro vaso.

Lasciate in ammollo per circa mezz’ora, dopodiché noterete che le macchie saranno solo un brutto ricordo e il vostro vaso sarà tornato al suo colore originario senza più alcun alone e incrostazione bianca!

Pasta di bicarbonato

Dopo l’ammollo nell’aceto, se le macchie sono ancora un po’ visibili, è consigliabile procedere con la pasta di bicarbonato.

Versate, quindi, in una ciotola del bicarbonato di sodio e aggiungete, poi, l’acqua un po’ alla volta fino ad ottenere un composto dalla consistenza densa.

A questo punto, utilizzate una spugnetta per strofinare la pasta sull’alone, risciacquate il vaso e il gioco è fatto!

Ricordatevi sempre di lasciare asciugare bene i vasi prima di rinvasare le piante.

Succo di limone

Infine, non poteva mancare il limone, l’agrume dalle proprietà disincrostanti, molto utilizzato nella pulizia domestica ecologica.

Riempite, quindi, un secchio di acqua fredda e aggiungete il succo di un limone. Utilizzate, poi, una spazzola imbevuta della soluzione così ottenuta e passatela sugli aloni bianchi.

Vi ricordiamo di scegliere una spazzola a setole dura e di sfregare energicamente fino a quando l’incrostazione bianca non sarà andata via.

E se le macchie sono scure?

Se gli aloni bianchi sui vasi di terracotta sono dovuti all’accumulo di calcio, sali e alcune sostanze chimiche contenute nell’acqua, le macchie scure, invece, sono incrostazioni di terriccio indurito e sporco accumulato.

In questo caso, quindi, il primo passo da seguire per la loro pulizia è quello di rimuovere questi residui di sporco o di terra manualmente, strofinando energicamente con una spazzola a setole rigide.

Una volta rimossa l’incrostazione, potete procedere con l’ammollo e con i rimedi visti per gli aloni bianchi.

In particolare, vi consigliamo il rimedio dell’aceto: vedrete che il colore ritornerà omogeneo e i vostri casi sembreranno come appena comprati!

