Il lavaggio nella lavastoviglie è appena concluso, andate ad aprire l’anta ed ecco che notate i bicchieri puliti ma pieni di aloni.

Quante volte vi è capitato? Immagino spesso! E diciamocelo, averli così opachi non è per niente bello perché li fa sembrare sporchi.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere gli aloni dai bicchieri che si sono formati durante il lavaggio in lavastoviglie!

Brillantante fai da te

Innanzitutto, vediamo insieme come realizzare una sorta di brillantante fai da te, in grado appunto di far brillare i vostri bicchieri e di eliminare tutti gli aloni.

Per realizzarlo, tutto ciò che dovrete fare è sciogliere 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua tiepida, travasare la soluzione così ottenuta in una bottiglietta e versare un po’ di questa miscela direttamente nella vaschetta della lavastoviglie. Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio e… il gioco è fatto!

L’acido citrico, infatti, vanta proprietà anticalcari e brillantanti in grado di sostituire i prodotti commerciali. Inoltre, vi suggeriamo anche di non utilizzare troppo detersivo perché il suo abuso è una delle cause primaria della formazione degli aloni.

Limone

Oltre all’acido citrico, c’è un altro ingrediente che può venire in vostro soccorso. Di cosa stiamo parlando? Del limone, il quale svolge una funzione lucidante in grado di far brillare i vostri bicchieri!

Potete utilizzarlo in due modi: nella lavastoviglie o nella vaschetta del lavandino. In caso vogliate usarlo nella lavastoviglie, basterà semplicemente posizionare dei limoni premuti (che avete usato precedentemente in cucina) nel cestello della lavastoviglie in prossimità dei bicchieri e avviare, poi, il ciclo di lavaggio.

In alternativa, potete anche direttamente aggiungere 1 bicchiere di succo di limone in una vaschetta del lavello riempita di acqua e mettere, poi, in ammollo i vostri bicchieri.

Aceto bianco

Dopo l’acido citrico e il limone, come poteva mancare all’appello il tanto noto aceto bianco, il quale è in grado di far brillare questi bicchieri grazie alla sua funzione lucidante?

Vi ricordiamo, infatti, che è in grado anche di lucidare l’acciaio della nostra cucina! In questo caso, dovrete riempire la vaschetta del lavello con acqua calda e 1 bicchiere d’aceto, mettere in ammollo i bicchieri per almeno 1 ora e risciacquarli, poi, con acqua fredda.

Infine, asciugateli accuratamente e…che brillantezza! Allo stesso modo, potete anche mettere l’aceto nella lavastoviglie, quasi come se fosse un “cura lavastoviglie fai da te”.

N.B. Sull’aceto in lavastoviglie c’è un lungo dibattito circa il suo impatto sull’ambiente. Perciò, è sempre meglio prediligere l’acido citrico.

Metodo della pentola

Infine, vediamo un ultimo metodo molto efficace in caso di bicchieri che presentano degli aloni dopo il lavaggio in lavastoviglie: il metodo della pentola! Provarlo è davvero un gioco da ragazzi, in quanto dovrete semplicemente versare un po’ di acqua in una pentola e metterla, poi, sul fuoco. Dopodiché, aggiungete mezzo bicchiere d’aceto, lasciate bollire un altro po’ e spegnete il fuoco.

A questo punto, immergete i bicchieri nella miscela così ottenuta, coprendoli col coperchio, e lasciateli in ammollo per circa una mezz’ora. Nel frattempo, versate il succo di un limone in una bacinella contenente acqua, e una volta passata la mezzora, passate i bicchieri nella soluzione di acqua e limone per qualche minuto. Infine, asciugate accuratamente e…addio aloni!

