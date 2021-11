Che bello avere le pentole in acciaio sempre lucide e splendenti, soprattutto dopo che abbiamo rimosso un’incrostazione abbastanza ostinata!

Talvolta, però, può capitare che restino attaccati degli aloni anche se abbiamo lavato per bene.

I motivi possono essere diversi, alcuni sono sicuramente l’acqua piena di calcare, un risciacquo non accurato oppure pentole lasciate per troppo tempo nel lavello senza asciugarle.

Per questo è bene sapere che esistono dei metodi volti a togliere gli aloni dalle pentole in modo naturale, senza usare prodotti eccessivamente aggressivi che non sempre danno l’efficacia sperata, vediamoli insieme!

Sale e limone

Il primo rimedio è uno degli antichi trucchi della Nonna per lucidare anche le posate in acciaio ed è infallibile!

Sale e limone insieme, infatti, hanno un’efficacia senza precedenti! Il sale perché è in grado di liberare dallo sporco, infatti lo si usa anche per l’argento ossidato e il limone invece pulisce e lucida l’acciaio!

Per usare questo metodo, bagnate la pentola per farla inumidire, spargete poi un po’ di sale sopra e usate mezzo limone come spugnetta naturale, lavate quindi tutta la pentola strofinando in particolare sulle zone con gli aloni.

Nel caso in cui preferiate usare la spugna tradizionale, prendete 2 cucchiai di sale e unite succo di limone fino ad ottenere un composto dentro.

Mettetelo poi direttamente sulla spugna e lavate la pentola, dopodiché risciacquate per bene con acqua calda!

Aceto

L’aceto compare sicuramente tra i metodi intramontabili per lucidare l’acciaio, soprattutto quando potenziato anche dal succo di limone!

Ebbene, se volete avere delle pentole splendenti, dovrete semplicemente mettere un po’ d’aceto bianco d’alcol o aceto di vino direttamente sulla spugnetta e strofinare sulla zona interessata.

In seguito sciacquate per bene e ripetete l’operazione se vedete che sono rimasti ancora degli aloni. Potete anche mettere l’aceto con un po’ d’acqua in un vaporizzatore spray e usarlo come anticalcare naturale per il lavello e per il piano cottura in acciaio.

Bicarbonato

Non poteva di certo mancare il bicarbonato di sodio, un altro elemento naturale con una forte proprietà pulente e disincrostante.

Analogamente agli altri due rimedi, anche questo è semplicissimo! Mettete 1 cucchiaio di bicarbonato in un ciotolina e aggiungete acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Usate il prodotto direttamente sulla spugna e strofinate delicatamente sulla pentola, risciacquate poi con acqua calda e rimuovete per bene tutti i residui di bicarbonato!

Nel caso in cui vi resti del prodotto, potete usarlo per pulire il forno o la cappa.

Sapone giallo

In ultimo vediamo un ingrediente che in cucina e per il bucato è molto diffuso e usato.

Con il sapone giallo andiamo indietro nel tempo in quanti quest’elemento era uno dei prediletti della Nonna e ancora oggi viene adoperato per tante faccende in casa!

Bene, per questo trucchetto basterà prendere una pallina di sapone giallo o staccare un pezzetto e spargerlo sulla spugnetta.

Man mano che strofinate, il sapone si scioglierà e scatenerà tutta la sua efficacia. Quando risciacquerete vedrete che risultato e che brillantezza!

Avvertenze

Per assicurarvi di non danneggiare le pentole, provate i rimedi prima in un angolino nascosto, magari sul fondo.