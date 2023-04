Se c’è un elettrodomestico che dobbiamo ringraziare in quanto ci permette di pulire i pavimenti risparmiandoci il duro lavoro, questo è l’aspirapolvere.

Con il tempo, però, è facile sentire un cattivo odore quando lo accendiamo, dovuto principalmente all’umidità o alla puzza di chiuso che si forma nel sacchetto.

Per evitare, quindi, di diffondere questi cattivi odori in tutta la casa, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, il primo rimedio consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale è un potente anti-odore e limita la proliferazione batterica. Per questo può essere adoperato come rimedio naturale per deodorare l’aspirapolvere!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è cospargere un po’ di bicarbonato sul pavimento e aspirarlo, in modo che possa passare per i tubi e i filtri fino ad arrivare nel sacchetto.

In alternativa, potete anche aggiungere direttamente nel sacchetto un paio di cucchiai di bicarbonato e lasciare agire per l’intera notte: addio cattivi odori nell’aspirapolvere!

Amido di mais

Un altro ingrediente molto simile al bicarbonato è l’amido di mais, il quale vanta proprietà assorbenti in grado di eliminare l’umidità e i cattivi odori in casa!

Mettete, quindi, 1 cucchiaio e mezzo di amido direttamente nel sacchetto o aspiratelo sul pavimento e lasciatelo agire per qualche ora in modo che possa agire. Noterete che quando passerete l’elettrodomestico non puzzerà più!

Borotalco

Un’altra polverina in grado non solo di rimuovere la puzza nell’aspirapolvere ma anche di profumarlo diffondendo il buon odore in casa è il borotalco.

Vi basterà, quindi, mettere un po’ di borotalco direttamente nel sacchetto, ma se avete pavimenti non particolarmente delicati, potete anche aspirarlo. Quando la accenderete sentirete una fragranza meravigliosa in tutte le stanze!

Bucce di agrumi

Come il borotalco, anche le bucce di agrumi aiuteranno non solo a rimuovere i cattivi odori, ma anche a profumare. Vi ricordiamo, infatti, che sono utilizzati per assorbire l’umidità e la puzza anche nella scarpiera e nelle scarpe.

Fate essiccare, quindi, delle bucce di agrumi all’aria aperta o sotto al forno, dopodiché inseritele nel sacchetto della vostra aspirapolvere. E che profumo!

N.B. Vi raccomandiamo di utilizzare bucce essiccate per evitare che possano marcire nel sacchetto e formare muffa.

Oli essenziali

Gli oli essenziali, si sa, sono noti proprio per il loro profumo inebriante in grado di profumare casa in maniera del tutto naturale. Perciò, perché non usarli per togliere la puzza nell’aspirapolvere e diffondere un buon profumo?

Questo rimedio, inoltre, è indicato anche per chi possiede l’aspirapolvere con il serbatoio ad acqua. In questo caso, quindi, vi basterà versare giusto qualche goccia dell’olio essenziale che avete scelto all’interno del serbatoio.

Se, invece, avete l’aspirapolvere con il sacchetto, allora dovrete versare qualche goccia di olio su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e metterlo, poi, nel sacchetto. Circa la fragranza, vi consigliamo quella al limone, lavanda o timo, in quanto hanno proprietà batteriche e un profumo inebriante!

NB Vi raccomandiamo di non aspirare l’ovatta perché potrebbero ostruirsi i tubi.

Alloro

L’alloro è un’erba aromatica utilizzata in casa grazie alle sue molteplici proprietà, tra cui ricordiamo quella anti-odore che permette di purificare l’aria e assorbire la puzza in casa. Non a caso, è una vera e propria manna dal cielo per togliere la puzza di fritto in cucina.

Aggiungete, quindi, qualche foglia spezzettata di alloro e mettetela nel sacchetto dell’aspirapolvere. Dopodiché, fatele agire, usate l’aspirapolvere e…il gioco è fatto! Ovviamente, la quantità di foglie da usare dipende dal profumo che volete sentire.

Segatura

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che seppure non sia molto comune, è comunque una manna dal cielo per assorbire i cattivi odori e l’umidità: la segatura. Aspirate, quindi, un po’ di segatura con l’aspirapolvere e noterete che del cattivo odore non ci sarà più traccia.

Poiché, però, la segatura è in grado solo di togliere i cattivi odori, ma non di profumare, vi consigliamo di aggiungere 4-5 gocce di olio essenziale che più preferite.

E per profumare casa?

Avvertenze

Nel caso in cui la puzza sia indica di un guasto occorre sentire il parere di un tecnico.