Come togliere facilmente lo sporco che si incastra nelle fessure degli infissi

Mantenere le finestre e le porte della casa pulite è importante non solo per un puro fattore estetico, ma anche per la salute e il comfort.

Una delle zone più complicate da pulire sono gli infissi, faticosi e stressanti da mettere a nuovo, soprattutto quando hanno accumulato una quantità notevole di polvere.

Spesso, inoltre, succede che lo sporco si infiltra anche all’interno delle fessure, ma si può togliere facilmente e in poco tempo, vediamo subito come fare!

Prima di iniziare

Prima di iniziare, è importante effettuare una pulizia di delle altre zone oltre le fessure degli infissi, altrimenti lo sporco non farà altro che trasferirsi da una parte all’altra.

A tal proposito, consigliamo di mandare via tutta la polvere in modo efficace e passare un panno in microfibra per le zone critiche.

Pensate anche alla pulizia dei vetri e la polvere non si accumulerà. Per fare un lavaggio approfondito, servitevi di qualche scaglia di sapone di Marsiglia o dell’aceto bianco d’alcol.

Entrambi i prodotti naturali sono fantastici non solo per mandare via a fondo lo sporco, ma anche per togliere eventuali cattivi odori.

A questo punto, scopriamo come liberarsi della polvere nelle fessure!

Usare una spazzola

Una cosa che funziona sempre per dire addio allo sporco negli spazi sottili come le fessure degli infissi è una spazzola.

Dovrete procurarvene una a setole morbide; questo strumento vi permetterà di raggiungere le fessure degli infissi e rimuovere la polvere e lo sporco in superficie.

Assicuratevi di passare la spazzola lungo tutta la lunghezza delle fessure e di concentrarvi sugli angoli dove lo sporco tende ad accumularsi.

Ripetete l’operazione più volte, in particolare negli angoli, così non avrete più la minima traccia di sporco!

Piumino

Dopo aver spazzolato via la polvere superficiale o in alternativa alla scopa, potete passare a un piumino.

Il piumino dalle fibre elettrostatiche è la soluzione migliore per fare in modo che la polvere non si sposti da una parte all’altra, ma venga intrappolata definitivamente.

Tutto quello che dovrete fare è passare il piumino per raggiungere gli spazi più stretti e rimuovere lo sporco che potrebbe essere rimasto intrappolato. Usate il piumino con delicatezza, passandolo lungo le fessure.

Dopo un paio di volte che fate lo stesso movimento, avrete tolto definitivamente tutta la polvere!

Pasta di bicarbonato

A seguito dei passaggi con la scopa e/o con il piumino dalle fibre elettrostatiche, passiamo ad un lavaggio un po’ più approfondito.

In questo caso ci viene in aiuto la pasta di bicarbonato, un metodo efficace ed immediato per togliere anche la macchia più ostinata e incrostata.

Preparate una pasta di bicarbonato mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua per ottenere una consistenza simile ad un gel.

Spalmate questa pasta nelle fessure e lasciatela agire per circa 15-20 minuti. Il bicarbonato agirà come un abrasivo naturale, aiutando a sciogliere lo sporco.

Toglietelo con un panno in microfibra o con uno spazzolino ed ecco che gli infissi saranno come nuovi!

Aceto

In alternativa al bicarbonato di sodio potete usare dell’aceto, un prodotto efficace e mirato per la pulizia ecologica della casa.

Sfruttarlo per gli infissi, ve li farà avere di nuovo lucidi e puliti fino in fondo! Tutto quello che dovrete fare è prendere un panno pulito e versare sopra dell’aceto bianco.

Utilizzate il panno per strofinare delicatamente le fessure degli infissi. L’aceto contribuirà a sciogliere ulteriormente lo sporco e a sbarazzarsi dei residui di polvere. Assicuratevi di risciacquare con acqua pulita e asciugare bene.

Avvertenze

Prima di effettuare i rimedi indicati, è bene provarli prima in un angolo non visibile, in modo da non macchiare o danneggiare gli infissi.