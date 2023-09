Profumare la casa talvolta diventa un’enorme priorità, soprattutto dopo aver effettuato una pulizia approfondita di tutte le zone.

Una delle aree di cui ci si vuole prendere più cura, oltre al bagno, è senza dubbio la cucina, luogo dove si raccolgono tanti odori diversi e può tendere facilmente a puzzare.

Un rimedio semplice ma efficace per profumare la vostra cucina in modo delizioso: le 5 fette di limone! Questo trucco naturale darà alla vostra casa un profumo fresco e invitante, perfetto per accogliere gli ospiti o semplicemente per godervi un’atmosfera piacevole mentre cucinate.

Occorrente

Per mettere in pratica questo semplice trucco, bisogna anzitutto procurarsi l’occorrente necessario, in modo da tenerlo a portata di mano.

Nel dettaglio avrete bisogno di:

Limoni freschi: assicuratevi di avere almeno 2 limoni freschi a disposizione. Potete trovare limoni biologici per un’opzione ancora più salutare e naturale;

assicuratevi di avere almeno 2 limoni freschi a disposizione. Potete trovare limoni biologici per un’opzione ancora più salutare e naturale; Pentola d’acqua: una pentola con acqua sufficiente a coprire le fette di limone;

una pentola con acqua sufficiente a coprire le fette di limone; Fornello: per riscaldare l’acqua con i limoni;

per riscaldare l’acqua con i limoni; Oli essenziali: se volete accentuare il coinvolgente e meraviglioso profumo di quest’agrume.

Procedimento

Ora che avete tutto il necessario, non ci resta che scoprire qual è il procedimento da attuare per svolgere il trucco delle fette di limone.

Serviranno pochi e semplici passaggi e possiamo vedere insieme ben 2 metodi per usare il metodo!

Metodo 1

Iniziamo dal primo metodo che prevede il classico infuso, scopriamolo insieme!

Preparate i limoni: lavate accuratamente i limoni sotto l’acqua corrente per rimuovere eventuali residui di sporco o cera. Poi, tagliateli a fette sottili e uniformi e lasciate 5 fette da parte; Aggiungete l’acqua: Versate abbastanza acqua nella pentola da coprire completamente le fette di limone. Portate l’acqua ad ebollizione a fuoco medio-alto; Aggiungete i limoni: una volta che l’acqua raggiunge il punto di ebollizione, abbassate la fiamma a medio-bassa e aggiungete le fette di limone nell’acqua calda; Lasciate cuocere a fuoco lento: lasciate i limoni cuocere a fuoco lento per almeno 30 minuti. Durante questo tempo, il vapore profumato dei limoni si diffonderà in tutta la cucina, eliminando odori sgradevoli; Rinfrescate l’acqua se necessario: se l’acqua inizia a evaporare completamente, aggiungetene un po’ in modo che i limoni non si brucino; Barattolo con le fettine: una volta che il profumo si è diffuso in tutta la cucina, prendete l’acqua ancora profumata, mettetela all’interno di un barattolo e aggiungete le 5 fette di limone messe da parte; Godetevi il profumo: adesso, potete godervi il meraviglioso profumo di limone che si diffonde per tutta la cucina. Lasciate che il rimedio delle 5 fette di limone faccia la sua magia!

Metodo 2

Il secondo metodo è molto interessante quando avete utilizzato il forno!

Non spegnetelo: quando avete usato il forno, portate la temperatura a 170° per mantenerlo ancora caldo; Preparate la teglia: nel frattempo, preparate la teglia coprendola con carta forno e facendola aderire bene; Disponete le fette: le fette di limone devono toccare ogni zona della teglia per distribuirsi meglio; Fette nel forno: prima di mettere le fette di limone nel forno, spegnetelo. A quel punto mettete la teglia e lasciate finché l’aroma non si sarà diffuso in tutta la cucina.

Video – Trucchetto

Per mostrarvi ancora meglio i miei 2 trucchetti, che uso a momenti alterni, ho preparato un video fatto apposta per voi!

Altri metodi per profumare

Oltre a questo rimedio, esistono anche altri modi per profumare la vostra cucina in modo naturale e invitante:

Erbe aromatiche: utilizzate erbe aromatiche come rosmarino, timo o basilico fresco per profumare l’ambiente mentre cucinate. Potete anche metterle in un vaso con acqua per un tocco decorativo.

utilizzate erbe aromatiche come rosmarino, timo o basilico fresco per profumare l’ambiente mentre cucinate. Potete anche metterle in un vaso con acqua per un tocco decorativo. Essenze naturali: le essenze naturali, come la vaniglia o la cannella, diffuse nell’aria tramite un diffusore o una ciotola d’acqua calda, possono creare un’atmosfera accogliente.

le essenze naturali, come la vaniglia o la cannella, diffuse nell’aria tramite un diffusore o una ciotola d’acqua calda, possono creare un’atmosfera accogliente. Bicarbonato di sodio: mettete una piccola ciotola di bicarbonato di sodio nell’angolo della cucina per assorbire gli odori indesiderati.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.