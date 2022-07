Le scarpe bianche o molto chiare sono intramontabili e se anche amassimo quelle scure, nella scarpiera ci sarebbe sempre un paio bianco!

Tuttavia spesso una delle cose che spingono a non metterle sempre è il fatto che si possono annerire o ingiallire facilmente.

Ma non preoccupatevi, da oggi indossare ogni giorno queste scarpe non sarà un problema perché vedremo insieme come togliere il giallo dalla gomma con un trucchetto fai da te!

Cremina fai da te

Preparare una cremina fai da te per sbiancare le suole delle scarpe è la soluzione migliore!

Si tratta di un composto con elementi che avete sicuramente in casa o che altrimenti saranno facilmente reperibili!

Ingredienti e procedimento

Vediamo subito gli ingredienti ed il procedimento!

Nel dettaglio vi serviranno:

1 cucchiaino di dentifricio

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

1 spazzolino

Ecco fatto, saranno solo questi gli elementi che renderanno perfette le gomme delle scarpe!

N.B. Il dentifricio dev’essere di pasta bianca, dunque non prendete quelli a gel o di altri colori.

Mescolate i due elementi insieme e se vedete che diventa troppo denso, potete aggiungere un po’ d’acqua per amalgamare meglio il tutto.

Una volta ottenuta la consistenza densa di una crema, dovrete spalmarla sullo spazzolino e strofinare sulla gomma, vedrete che tutto lo sporco verrà via in men che non si dica!

Risciacquate per bene e asciugate con un panno in microfibra.

Altre soluzioni efficaci

Ora a quella sopra indicata, ci sono altre soluzioni efficaci che vi possono aiutare a mantenere perfette le gomme delle scarpe senza il rischio di farle ingiallire!

Aceto bianco

L’aceto bianco è un ingrediente sempre presente tra i migliori rimedi per sbiancare non solo le scarpe, ma anche il bucato!

Per usarlo basterà mettere qualche goccia d’aceto direttamente sulla spugnetta o su un panno in microfibra e strofinare finché non si sarà tolto completamente.

Se necessario ripetete l’operazione più volte e vedrete che tornerà come nuova!

Sapone di Marsiglia

Anche il sapone di Marsiglia è ottimo, inoltre questa soluzione farà profumare anche le scarpe!

Mettete le scaglie di sapone sciolte su uno spazzolino o su una spugna non abrasiva e strofinate energicamente.

L’azione sgrassante del sapone ridarà vigore alle scarpe e vi inebrierà con il suo fantastico odore. Risciacquate e asciugate…ecco fatto!

Succo di limone

Tra le soluzioni per sbiancare il succo di limone è sempre presente!

Infatti possiede molte proprietà pulenti che ripristinano il candore ed il colore bianco originario non solo delle scarpe, ma anche dei vestiti, infatti viene usato spesso in lavatrice!

Nel caso in cui vogliate usare questo trucchetto non dovrete far altro che procurarvi la metà di un limone e strofinarla direttamente sulla zona interessata.

In alternativa mettete il succo di limone sul panno in microfibra.

Acqua ossigenata

Per gli aloni gialli particolarmente ostinati sulle scarpe, potete usare l’acqua ossigenata!

Attenzione! Vi ricordo che dovrete usare l’acqua ossigenata a 10 volumi. Inoltre ricordate che il rimedio è indicato solo per le gomme bianche delle scarpe.

Bene, non dovrete far altro che prendere una spugna non abrasiva, spargere direttamente qualche goccia di acqua ossigenata sopra e strofinare sulle gomme.

Avvertenze

Vi ricordo di leggere sempre le etichette di lavaggio riportate sulle scarpe per ottimizzare la pulizia. Provate i rimedi indicati prima in un angolo non visibile.