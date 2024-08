Come togliere le macchie di olio da tovaglie e vestiti senza lasciare aloni

State gustando qualcosa di molto saporito a casa o al ristorante ed ecco che uno schizzo di olio finisce per macchiare la vostra maglia o il vostro pantalone.

Per non parlare, poi, di quando trovate queste fastidiose macchie sulle tovaglie. Le macchie d’olio sono difficili da eliminare, perché i tessuti lo assorbono e può essere arduo tentare di rimuoverlo! Qualsiasi sia il tessuto, non dovrete disperarvi perché la rimozione di queste macchie è possibile! Sappiate, infatti, che è possibile rimuovere queste macchie ricorrendo a ingredienti naturali che sicuramente avrete in dispensa. Quindi…vediamo come fare!

Macchia di olio fresca

Ovviamente, le macchie di olio non sono tutte uguali. Può capitare, infatti, di accorgersi all’istante della macchia e provvedere subito alla sua rimozione, così come può capitare di accorgersene molto dopo quando oramai è già secca.

Ovviamente, vi ricordiamo che agire tempestivamente garantisce quasi sempre la rimozione totale della macchia. Perciò, vediamo prima come intervenire in caso di macchie “fresche” che si sono appena formate!

Amido di mais

Quante cose si possono fare con l’amido di mais! La maizena infatti non è utile soltanto per addensare le creme o per rendere i dolci più morbidi o friabili! Ci sono infatti tantissimi usi alternativi dell’amido di mais, dallo shampoo a secco alla pulizia dei tappeti. Anche in caso di macchie d’olio può rivelarsi un ottimo aiutante!

Vi basta cospargere la macchia di amido di mais e lasciarla agire per qualche minuto, in modo che l’olio venga assorbito dalla polvere. Con una spazzola, eliminare i residui e proseguire poi con il lavaggio!

Talco in polvere

Se non avete l’amido di mais in casa, non disperate: il talco in polvere è un validissimo sostituto! Data la sua capacità di assorbire, può essere utile in caso di capelli grassi (quando non abbiamo lo shampoo a secco e non possiamo lavarli) e anche in caso di macchie d’olio. Il procedimento è lo stesso che utilizziamo per l’amido di mais. Allo stesso modo può essere utilizzato il bicarbonato di sodio, forse il nostro più grande alleato in casa.

Borotalco

In alternativa all’amido di mais, potete anche utilizzare tranquillamente il borotalco, la cui proprietà assorbente è efficace quanto quella dell’amido. La modalità di utilizzo è sempre la stessa, in quanto dovrete cospargere la macchia con una quantità di borotalco tale da ricoprirla interamente e lasciarlo, poi, in posa per circa mezz’ora. Infine, rimuovete il talco in polvere e procedete con il lavaggio. Se non avete né l’amido né il borotalco, potete anche utilizzare il bicarbonato di sodio.

Detersivo per i piatti

Poiché il detersivo per piatti è in grado di sgrassare anche lo sporco più ostinato, può essere un valido alleato per eliminare le macchie d’olio dai tessuti. Soprattutto se le macchie sono ancora fresche e non molto grandi, bagnate la zona interessata con un po’ d’acqua e spalmate un po’ di detersivo per i piatti. Strofinate leggermente con uno spazzolino e risciacquate (se necessario con acqua e aceto). Dopodiché procedente con il normale lavaggio.

Macchia di olio secca

Se la macchia è secca, invece, potrebbe essere un po’ più difficile la sua rimozione, ma assolutamente non impossibile! Vediamo, quindi, alcuni trucchetti!

Bicarbonato e aceto

Quando si parla di trucchetti casalinghi in grado di rendere i vostri capi puliti come non mai, non si può non menzionare la combinazione di bicarbonato e aceto, due ingredienti noti per le loro proprietà sgrassanti e pulenti. Versate, quindi, sulla macchia un composto a base di bicarbonato e aceto e lasciatelo in posa per circa 10 minuti.

Dopodiché, procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice. Potete ripetere l’operazione anche più volte se la macchia non sembra andare via. N.B Non utilizzate questo rimedio su pantaloni di camoscio o velluto in quanto potrebbero formarsi degli aloni.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, si sa, è un antico rimedio delle nostre nonne per eliminare le macchie più ostinate dalle varie superfici o tessuti. Per questo, può essere un valido alleato anche per eliminare le macchie di olio dai nostri pantaloni. Inumidite, quindi, la macchia con un po’ di acqua tiepida e sfregatela con il sapone. Vi consigliamo di utilizzare uno spazzolino per strofinare meglio. Dopodiché risciacquate e procedete con il consueto lavaggio. Questo rimedio può essere applicato anche sulle macchie ancora fresche.

Alcol etilico

Tra i metodi più utilizzati, un posto di grande valenza è occupato dall’alcol etilico. L’alcol etilico a 90° ha una grande capacità di essere assorbito dai tessuti, quindi occorrerebbe versare poche gocce e lasciarle agire per qualche minuto. Nel frattempo, riempire una bacinella con acqua e sapone e immergere il tessuto. Dopo averlo lasciato riposare per una mezz’ora circa, strofinare fin quando la macchia non sembra esser andata via. A questo punto risciacquare e far asciugare il capo d’abbigliamento.