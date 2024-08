Come togliere le macchie e segni dai muri

A volte basta davvero poco: una caraffa rovesciata o una tazzina che scivola dalle mani e il danno è fatto! Le macchie sulle pareti sono molto comuni. In realtà, le macchie, oltre che da alimenti, possono essere causate anche da muffe oppure sono aloni di quadri lasciati troppo tempo in un determinato punto.

In quel momento ci prende la disperazione e tendiamo a pensare che non ci sia alcuna soluzione se non quella di imbiancare di nuovo la nostra casa. Rimuoverle può sembrare un incubo, anche perché si ha spesso paura di danneggiare irrimediabilmente il muro e peggiorare il danno.

Per fortuna, però, non è così! È possibile infatti togliere i segni dai muri senza il rischio di lasciare aloni, utilizzando solo rimedi casalinghi e naturali. Si tratta di vari rimedi naturali da usare a seconda del tipo di macchia e di parete, ma che, in ogni caso, sono meno aggressivi dei prodotti acquistabili in supermercato e vi aiutano a preservare la natura dei muri.

Macchie di caffè e olio sul muro

Queste macchie possono presentarsi nelle cucine di chi non ha piastrelle, in grado di proteggere il muro da “schizzi” di olio, caffè, ecc. Ma per fortuna, con un po’ di pazienza, è possibile rimuoverle! In caso, quindi, il vostro muro dovesse presentare macchie fresche di caffè, tè o cioccolata, possiamo spargerci sopra del sale e tenerlo per circa un’oretta.

Dopodiché, rimuovete il sale con un panno umido. Il sale, infatti, ha un forte potere assorbente naturale, in grado di rimuovere la macchia e lasciare la parete come nuova.

In caso, invece, di macchie di pomodoro o di sugo, il limone può venire in vostro soccorso: vi basterà, spremere il succo di un limone e passarlo con una spugnetta sulla macchia. Lasciate agire per circa un’ora. Poi, risciacquate con un po’ d’acqua tiepida.

Infine, per le macchie d’olio, il rimedio più efficace sembra essere la farina. Passate, quindi, la farina sulla macchia con le mani, senza sfregare e lasciatela riposare per mezzora. A questo punto, quando vedete che la farina si sarà impregnata di olio, rimuovetela con un panno asciutto. Addio macchie!

Macchie da quadri e mobili sul muro

Avete deciso di rinnovare un po’ l’arredamento ma, spostando i mobili, trovate macchie o aloni? Niente paura. In questi casi, prima di procedere al lavaggio, dovete prima verificare se la vostra parete è lavabile o meno. In caso di parete lavabile, siete fortunati, in quanto il procedimento è più semplice.

Vi basterà, infatti, sciogliere tre cucchiai di bicarbonato di sodio in un litro d’acqua. Mescolate e lasciate riposare il composto per qualche minuto. Poi, con l’aiuto di una spugnetta, passate il tutto sulla parete, insistendo ovviamente nei punti dove la macchia e l’alone risultano più visibili. In caso di parete non lavabile, invece, con l’utilizzo di troppa acqua potreste peggiorare la situazione, creando nuovi aloni.

In questo caso potete sempre utilizzare il bicarbonato di sodio, ma senza scioglierlo nell’acqua. Semplicemente, dovrete inumidirlo con un po’ d’acqua, creando un composto pastoso da applicare solamente sulla macchia. Lasciate agire qualche minuto e poi rimuovete con un panno in cotone o lana. Grazie al potere assorbente del bicarbonato di sodio la macchia sarà sparita.

In alternativa al bicarbonato, potete utilizzare del dentifricio, applicandolo solo sulla macchia e rimuovendolo dopo qualche minuto.

Acqua ossigenata

Un’alternativa al bicarbonato, da usare sempre su muri bianchi o molto chiari, è l’acqua ossigenata! Tanti sono i vantaggi tratti dall’uso di questo prodotto in casa, per cui non bisogna mai sottovalutarlo se l’avete nei mobili! Tutto quello che dovrete fare è bagnare un panno in microfibra, strizzarlo bene e aggiungere qualche goccia d’acqua ossigenata. Usate poi il panno per togliere via i segni dal muro, lasciando agire l’acqua per un paio d’ora e sciacquate.

Macchie di pennarelli o penne sul muro

Soprattutto nelle case dove ci sono bambini, è facile trovare macchie di pennarelli o penne sulle pareti. Sebbene possano sembrare irremovibili, in realtà è possibile eliminarle in maniera facile e veloce! Tutto ciò che dovrete fare è sciogliere un po’ di sapone di Marsiglia in un litro d’acqua e passare il composto sulla macchia di inchiostro, servendovi di una spugnetta. Potete anche sfregare delicatamente, avendo cura di non danneggiare il muro. Infine, risciacquate con acqua tiepida. E voilà: la macchia è totalmente scomparsa.

Segni di scarpe sul muro

Forse sono tra le macchie che più frequentemente ritroviamo in casa, sui muri: i segni di scarpe. E puntualmente ci chiediamo da dove sono uscite! Per rimuoverle, vi basterà utilizzare una gomma per cancellare, preferibilmente di colore bianco.

In questo caso, potete provare ad usare anche la gomma magica fai da te, realizzata semplicemente con la mollica del pane arrotolata! Prendete, quindi, la gomma e strofinatela sull’impronta della scarpa.

Gomma per cancellare

Un trucco fai da te che viene usato spesso per i piccoli segni dati da matite o materiale che va via facilmente è la gomma per cancellare! Dovrete procurarvi una normale gomma bianca, altrimenti il colore potrebbe restare impresso sul muro, peggiorando le cose! Strofinate delicatamente la gomma sul segno nero finché non andrà via completamente e non ci vorrà molto prima di vedere il muro pulito!

Gomma con il pane

La gomma con il pane è un antico trucco della Nonna che ancora oggi viene usato per le macchie e i cosiddetti baffi sul muro. Si tratta di prendere la mollica di pane raffermo, immergerla in acqua e bicarbonato e strofinarla delicatamente lungo tutta la zona interessata della parete. Passate poi un panno e lasciate asciugare, vedrete che la macchia sarà andata via o sarà sicuramente sbiadita!

Macchie di termosifone sul muro

Quante di voi hanno spesso notato degli aloni scuri sul muro sopra i termosifoni? Purtroppo, infatti, quando questi caloriferi vengono accesi, tendono, tramite il calore a riversare sui muri lo sporco che si accumula all’interno e dietro i termosifoni.

In questo caso, quindi, vi consigliamo di usare una spugnetta imbevuta di succo di limone, il quale scioglierà lo sporco e farà tornare la parete come nuova. Un’altra alternativa consiste nell’utilizzare, anche in questo caso, una gomma per cancellare e passarla sulla macchia.

Infine, vi consigliamo di prevenire la formazione di queste macchie, dedicandovi alla pulizia dei termosifoni almeno una volta la settimana.

Macchie di muffa sul muro

Infine, vediamo come rimuovere le macchie di muffa che solitamente ritroviamo nelle case più vecchie, nelle cantine o negli ambienti dove non c’è una buona circolazione dell’aria.

In questo caso, vi consigliamo di mescolare mezzo bicchiere di aceto in un litro d’acqua e di travasare la miscela così ottenuta in un vaporizzatore. Spruzzatela, quindi, sulla macchia e lasciate agire: l’aceto, grazie alle sue naturali proprietà, scioglierà la muffa e ridonerà alla parete la sua originale lucentezza. In alternativa all’aceto, è possibile anche utilizzare il bicarbonato di sodio: vi basterà prenderne la quantità che vi serve e aggiungere un po’ di acqua a filo fino ad ottenere un composto pastoso. A questo punto, spalmate il composto sulla macchia e lasciate agire per un’oretta, prima di rimuoverlo.

Poiché la formazione di muffa è spesso dovuta agli alti livelli di umidità, vi consigliamo inoltre di posizionare un barattolo contenente sale negli angoli della stanza, il quale fungerà da deumidificatore fai da te!