Dopo aver preparato per ore il nostro cibo preferito e averlo gustato con tanto piacere, ci voltiamo verso l’angolo cottura ed ecco che ci ritroviamo un campo di battaglia!

Le piastrelle, infatti, presentano schizzi e macchie di unto prodotte durante la preparazione dei pasti.

Ma come togliere l’unto dalle piastrelle della cucina senza fatica? Facile, basta seguire i nostri trucchetti casalinghi e naturali. Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di venire in nostro soccorso in caso di sporco, non si può non menzionare il bicarbonato, il quale vanta proprietà pulenti e sgrassanti e una leggera azione abrasiva.

Il vantaggio di questo ingrediente, inoltre, è che è possibile utilizzarlo anche sulle superfici di marmo o di pietra naturale. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il bicarbonato in una ciotolina e aggiungere, poi, un po’di acqua a filo per ottenere una sorta di pasta.

Dopodiché, applicate questo composto su una spugnetta morbida e strofinatelo sulle fughe e piastrelle più volte fino a rimuovere le macchie di unto.

A questo punto, lasciate agire per circa mezz’ora in modo da ammorbidire le incrostazioni e, infine, risciacquate accuratamente e asciugate.

Sapone di Marsiglia

Come il bicarbonato, anche il sapone di Marsiglia vanta proprietà pulenti molto delicate. Non a caso, viene utilizzato come ingrediente base per realizzare lo sgrassatore universale.

Versate, quindi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua tiepida, mescolate bene e immergete una spugnetta all’interno della miscela così ottenuta.

Dopodiché, passatela più volte sulle piastrelle, fate agire per un po’ e risciacquate.

Aceto e limone

Dopo il bicarbonato e il sapone di Marsiglia, non potevano mancare all’appello l’aceto e il limone, i quali sono in grado anche di lucidare.

Potete utilizzarli, infatti, anche per far tornare brillante l’acciaio della cucina! In un flacone con spray contenente 200 ml di acqua, quindi, aggiungete circa 250 ml di aceto bianco e il succo di due limoni, dopodiché agitatelo energicamente in modo da mescolare il tutto.

A questo punto, vaporizzate la miscela direttamente sulle piastrelle e servitevi di una spugnetta per strofinare e rimuovere tutte le macchie e le incrostazioni. Infine, risciacquate con un panno in microfibra e asciugate accuratamente.

N.B. Vi ricordiamo che questo rimedio non deve essere usato sulle piastrelle in marmo o pietra naturale perché potrebbe corroderle.

Alcol

Sebbene non sia un rimedio propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico e vale la pena citarlo. Di cosa parliamo? Dell’alcol etilico, il quale svolge una forte azione lucidante.

Vi basterà aggiungere un po’ di alcol in una bacinella contenente acqua e immergere un panno in microfibra al suo interno.

Dopodiché, strofinatelo sulle piastrelle, e risciacquate accuratamente con sola acqua.

Mix pulente

In caso le macchie di unto siano ancora lì nonostante i rimedi visti finora, allora abbiamo noi il rimedio che fa per voi: il mix pulente che coniuga più ingredienti. Munitevi, quindi, di:

100 gr di bicarbonato

6/7 cucchiai di acqua ossigenata

2 cucchiai di sapone di Marsiglia

Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una sorta di crema, dopodiché applicatela su una spugnetta e strofinatela sulle piastrelle.

A questo punto, lasciate agire e risciacquate accuratamente con un panno: l’unto sulle piastrelle sarà solo un brutto ricordo!

Avvertenze

Gran parte delle piastrelle è in ceramica, materiale versatile e dalla facile pulizia. Ciò non vieta che ce ne siano di altri materiali. Proprio per questo provate i metodi in un angolo non visibile, prima di cominciare con la pulizia delle piastrelle. Non usare mai aceto e limone sulle piastrelle di marmo e pietra naturale.