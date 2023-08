La lavatrice è davvero una manna dal cielo in casa in quanto fa il lavoro duro quotidiano di lavare i nostri capi sporchi e restituirceli profumati e puliti.

Senza di lei, infatti, dovremmo procedere ore ed ore con il lavaggio a mano. Peccato, però, che anche questo elettrodomestico necessiti della giusta cura in quanto potrebbe accumulare calcare e, soprattutto, la tanto odiata muffa.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la muffa da ogni parte della lavatrice con l’acqua ossigenata!

Lavaggio a vuoto

Innanzitutto, vediamo insieme come togliere la muffa dalla lavatrice con l’acqua ossigenata, effettuando un lavaggio a vuoto in modo da pulirla a fondo anche nelle componenti più nascoste.

Questo primo step, quindi, potrebbe essere una manna dal cielo per arrivare anche in quei punti dove manualmente non possiamo arrivare. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere una tazza di acqua ossigenata nel cestello della lavatrice e avviare, poi, un ciclo di lavaggio a vuoto a 60 gradi. Vi ricordiamo di impostare una temperatura superiore ai 40°, poiché ci vogliono le temperature alte per far sì che venga liberato l’ossigeno.

N.B Per mantenere la vostra lavatrice sempre pulita, vi consigliamo di ripetere questa operazione almeno una volta al mese.

Guarnizione

Un’altra componente in cui di solito ritroviamo la muffa è la guarnizione, la quale potrebbe presentare macchie nere per niente belle da vedere. Anche in questo caso, però, l’acqua ossigenata potrà venire in vostro soccorso grazie alle sue proprietà anti-batteriche e pulenti!

Per un effetto più efficace, però, vi suggeriamo di combinarla con il limone! Vi basterà versare, quindi, 60 ml di succo di limone e 250 ml di acqua ossigenata in un secchio contenente 3 litri di acqua e immergere, poi, una spugna nella soluzione così ottenuta. Dopodiché, passatelo sulla guarnizione, lasciate agire per un po’e risciacquate. Questo rimedio funzionerà subito, in quanto l’acqua ossigenata è considerata un’antimuffa ecologica in grado anche di togliere le macchie nere dalle pareti!

Vaschetta del detersivo

Inoltre, vediamo come pulire con l’acqua ossigenata la vaschetta del detersivo e togliere tutta la muffa accumulata che potrebbe essere trasferita sui nostri capi.

In questo caso, potete versare circa 250 ml di acqua ossigenata in una bacinella contenente 3 litri di acqua e immergere, poi, in ammollo la vaschetta del detersivo smontata. Dopodiché, lasciatela così per circa mezz’ora prima di strofinare con una spugnetta e risciacquare: la muffa sarà solo un brutto ricordo!

In caso, però, non vogliate smontare questa componente, allora vi proponiamo il metodo dell’asciugamano. Dovrete, quindi, prendere un vecchio asciugamano e ritagliarlo fino a ricavare dei piccoli pezzetti.

Dopodiché, bagnateli con l’acqua ossigenata e appoggiateli nella vaschetta del detersivo. In alternativa, potete anche semplicemente utilizzare dei dischetti di cotone. Infine, fate agire per qualche ora prima di strofinare con una spugnetta e risciacquate.

Filtro

Infine, vediamo come pulire l’ultima componente che permette di filtrare l’acqua: il filtro, il quale tende ad accumulare una grande quantità di sporco. Vi suggeriamo, quindi, di svitarlo e metterlo in ammollo in una ciotola riempita con acqua e qualche cucchiaio di acqua ossigenata.

Dopodiché, lasciatelo in ammollo per 2 o 3 ore, prima di risciacquarlo sotto acqua calda corrente, utilizzando, se possibile anche uno spazzolino per togliere i residui di calcare e di muffa. Per una pulizia più efficace, poi, inumidite un panno in microfibra con acqua ossigenata, arrotolatelo e infilatelo nell’alloggiamento, girandolo più volte in modo da raccogliere lo sporco.

E se volete conoscere tutti i trucchetti per non avere più muffa in lavatrice, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

È necessario staccare la spina dell’elettrodomestico prima di procedere con la pulizia della lavatrice.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.