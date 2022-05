Quante volte, dopo una giornata particolarmente attiva o stressante, ci togliamo le scarpe e notiamo cattivi odori e umidità?

Un fenomeno del genere è molto comune e capita soprattutto nelle giornate più calde e quando si appresta ad arrivare l’estate.

Ecco che subito si cercano dei rimedi per non rovinare le scarpe ed averle fresche e profumate come sempre!

Dunque oggi ci occuperemo di questo problemino e vedremo insieme il metodo dei due calzini per togliere la puzza e l’umidità dalle scarpe!

Occorrente

Vediamo qual è l’occorrente per usare questo fantastico trucchetto e non avere più il problema dell’umidità ed il cattivo odore nelle vostre scarpette preferite!

Nel dettaglio vi serviranno:

2 calzini di spugna doppi

Bicarbonato di sodio q.b.

2 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia

Ecco fatto! Questo è tutto quello di cui avrete bisogno per far tornare le scarpe super fresche e profumate!

Il bicarbonato di sodio, infatti, assorbe l’umidità in modo naturale ed è un anti-odore per eccellenza, non a caso viene usato anche in bagno o in cucina.

Mentre il sapone di Marsiglia sarà l’ideale per conferire un buon odore!

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento!

Tutto quello che dovrete è anzitutto aprire per bene i calzini allargandoli, magari se sono lunghi potete piegarli fino alla zona del piede.

Riempiteli di bicarbonato di sodio fino all’altezza della caviglia e successivamente aggiungete 1 cucchiaio di scaglie di sapone rispettivamente in ogni calzino.

Una volta fatti questi semplici passaggi, chiudete il calzino con un elastico o facendo un nodo e sarà pronto!

Modalità d’uso

La modalità d’uso, infine, è molto semplice!

Dovrete semplicemente inserire ogni calzino in una scarpa e lasciarli per un’intera notte o un giorno completo.

L’ideale sarebbe metterle fuori al balcone in modo da far arieggiare la scarpa e di asciugare e togliere ulteriormente l’umidità.

Passato il tempo necessario, controllate che gli odori siano andati via e se notate che non sono del tutto prive di puzza, lasciate i calzini ancora per un po’ di tempo.

In alternativa

Il trucchetto appena spiegato è ottimo per dire addio a puzza e umidità nelle scarpette, ma vediamo dei metodi alternativi:

Aceto : allo stesso modo del bicarbonato di sodio, anche l’aceto ha delle ottime proprietà anti-odore, per cui se strofinate nelle scarpe un panno imbevuto con acqua e aceto , vedrete che gli odori andranno via in poco tempo!

: allo stesso modo del bicarbonato di sodio, anche l’aceto ha delle ottime proprietà anti-odore, per cui se , vedrete che gli odori andranno via in poco tempo! Bucce di agrumi : un altro rimedio fantastico in casi del genere! Riempite il fondo della scarpa con bucce essiccate di arancia o limone e lasciate per qualche giorno.

: un altro rimedio fantastico in casi del genere! Riempite il fondo della scarpa con e lasciate per qualche giorno. Amido di mais: ormai sempre più diffuso nei rimedi naturali, l’amido di mais è fantastico per dire addio all’umidità in poco tempo! Dovrete spargerlo nelle scarpe, lasciarlo per un po’ di tempo e poi scuotere la scarpa quando vedete che l’odore è andato via. L’amido di mais potrebbe restare attaccato alle suole, dunque passate un panno ben strizzato per toglierlo definitivamente.

Avvertenze

Al fine di non danneggiare la scarpa, provate tutti i rimedi descritti prima in angoli non visibili.