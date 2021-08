Come togliere la sabbia dai capelli in modo facile e veloce!

Avete appena passato una bellissima giornata al mare con gli amici o in famiglia, tornate a casa e vi ritrovate la sabbia attaccata sui capelli che proprio non vuole andare via. Quante volte vi è successo?

La salsedine del mare, infatti, fa sì che la sabbia si attacchi facilmente e spesso capita che pure dopo alcuni lavaggi ce la ritroviamo tra i nostri capelli, soprattutto se li abbiamo ricci.

Ma niente paura! Oggi, infatti, vi vogliamo consigliare alcuni trucchetti per togliere la sabbia dai capelli in modo facile e veloce. Vediamo insieme come!

Spazzola e phon

Prima ancora di procedere con lo shampoo, vi consigliamo di spazzolare i capelli asciutti così da rimuovere i primi granelli di sabbia più superficiali.

Dopodiché, utilizzate un phon impostato sull’aria fredda e asciugate i capelli agitandoli vigorosamente o aiutandovi con una spazzola. Queste due operazioni rimuoveranno già gran parte della sabbia.

Shampoo

A questo punto, è arrivata l’ora di procedere con lo shampoo. È consigliabile utilizzare uno shampoo delicato e di origine naturale così da non stressare ulteriormente il capello già stressato dal sole, sabbia e salsedine.

Badate bene, però, che potrebbero essere necessari due o tre risciacqui e insaponature per eliminare completamente la sabbia dai vostri capelli.

Inoltre, è bene che sfreghiate bene e insistiate con i polpastrelli sul cuoio capelluto in maniera sempre delicata.

La presenza della sabbia potrebbe, infatti, causare graffi e irritazioni sulla cute, soprattutto se i granelli sono grandi, perciò strofinate sempre con delicatezza.

Balsamo

Oltre ad insaponare i capelli con lo shampoo, è importante anche nutrirli a fondo utilizzando un balsamo nutriente o una maschera ricostituente.

In questo modo, infatti, non solo riparerete i vostri capelli stressati dal mare, ma li ammorbidirete pure in modo tale che possano lasciare andare qualche granello di sabbia ancora attaccato.

A questo punto, infatti, i residui di sabbia dovrebbero essere scomparsi, ma manca ancora un ultimo step!

Asciugatura

Dopo aver risciacquato i capelli del tutto dopo l’applicazione del balsamo o della maschera, non vi resta che asciugarli. Utilizzate il phon e impostatelo su aria non troppo calda per non stressare ulteriormente i capelli.

Questo passaggio è fondamentale per rimuovere gli ultimi granelli di sabbia ancora attaccati al cuoio capelluto, ma ricordatevi comunque di agitare i vostri capelli con le mani per un effetto più efficace.

In alternativa, potete anche utilizzare una spazzola: vedrete che dei granelli di sabbia non ci sarà più traccia!

Come prevenire

Una volta visto come rimuovere la sabbia dai propri capelli, vediamo insieme ora come prevenire il problema. Vi basta, infatti, seguire alcuni piccoli accorgimenti e il gioco è fatto!

Innanzitutto, è consigliabile lavare i capelli con acqua dolce dopo esservi tuffate nel mare così da rimuovere la patina di salsedine che rende i capelli secchi, crespi e opachi.

Inoltre, sarebbe bene utilizzare bandane o cappelli che hanno una funzione protettiva e costituiranno una barriera contro salsedine, sabbia e sole.

In alternativa, potete anche raccogliere i capelli in una coda, una treccia o uno chignon, così da non permettere alla sabbia di attaccarsi al cuoio capelluto.

Infine, anche se è facile pensare di dover proteggere i capelli continuamente applicando vari prodotti, in realtà non è propriamente così. Troppi prodotti, infatti, rendono più complicata la rimozione della sabbia.

L’ideale, quindi, è prediligere pochi prodotti e scegliere quelli a composizione secca piuttosto che quelli di tipo oleoso.

Consigli per la salute dei capelli

