L’umidità è una condizione sfavorevole non solo in casa e all’interno delle stanze, ma anche nel letto, sui vestiti o nelle scarpe!

È in quest’ultimo caso che si risente particolarmente della sua presenza in quanto i piedi sono costantemente freddi e danno la sensazione di bagnato.

Come fare, quindi, per liberarsi di questo problema e togliere tutta l’umidità dalle scarpe? Ho io la soluzione che la manda via in una sola notte!

Amido di mais

Partiamo con un ingrediente che, in linea generale, si trova sempre nei mobili di ogni casa!

L’amido di mais non è solo prezioso in cucina, ma rappresenta anche un buon metodo per assorbire i cattivi odori e l’umidità in modo naturale.

Usarlo è davvero semplicissimo! Dovrete semplicemente spargere 1 cucchiaio di amido in ogni scarpa e lasciare all’aria aperta per tutta la notte.

L’indomani scuotete la scarpa per togliere l’amido e passate una pezza inumidita e strizzata: l’umidità non sarà più un problema!

Borotalco

Se oltre a catturare l’umidità desiderate anche lasciare un gradevole odore nelle scarpe, allora avete bisogno di un po’ di borotalco!

Anche se può sembrare strano, questo prodotto è molto usato nei rimedi naturali per la casa, soprattutto sui vetri!

In questo caso dovrete soltanto spargere una manciata di borotalco in ogni scarpa e fare in modo che la polvere copra tutta la suola.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Successivamente non vi resterà che lasciar agire per tutta la notte. Il giorno dopo togliete il borotalco dalle scarpe ed ecco che saranno asciutte e super profumate!

Bicarbonato

E perché non mettere anche la star dei trucchi della Nonna tra i rimedi perfetti per togliere via l’umidità dalle scarpe?

Sono incredibili gli usi del bicarbonato di sodio, un ingrediente pieno di qualità che racchiude anche togliere via la sensazione di bagnato dai tessuti.

Ebbene, il procedimento è uguale a quelli descritti precedentemente, dovrete spargere il bicarbonato nelle scarpe e attendere tutta la notte.

Ricordate di asciugare anche con un panno per togliere definitivamente li residui.

Farina

Sempre in linea con ingredienti che possiamo trovare in casa, dobbiamo per forza menzionare anche la farina!

La sua efficacia nell’assorbire i liquidi la si nota anche dal fatto che viene usata per togliere le macchie di unto, quindi sarà efficace anche contro l’umidità delle scarpe.

Spargete la farina sulla suola delle scarpe, poi attendete che l’umidità si assorbi completamente. A quel punto potrete toglierla dalle scarpe e passare un panno per ultimare il tutto.

Aceto

Andiamo adesso ad un ingrediente liquido che può però risolvere in modo tempestivo il problema dell’umidità nelle scarpe dando freschezza e neutralizzando i cattivi odori!

L’aceto è un alleato in tal senso e ne servirà davvero poco per ottenere un grande risultato in poco tempo!

Tutto quello che dovrete fare è soltanto inumidire e strizzare un panno in microfibra, poi aggiungete delle gocce d’aceto e strofinatelo energicamente all’interno della scarpa.

Lasciate che si asciughi all’aria aperta e l’umidità sarà solo un lontano ricordo!

Sale grosso

Terminiamo i trucchetti per avere le scarpe di nuovo fresche e senza umidità con il sale grosso!

Questo viene usato in casa molto spesso per catturare l’umidità in modo naturale e per evitare la formazione di condensa vicino vetri e finestre.

Dovrete mettere del sale grosso nella scarpa fino creare uno strato che copra tutta la suola, poi lasciatelo tutta la notte.

Vedrete che il sale avrà una consistenza diversa perché, assorbendo l’umidità, diventerà più liquido.

Togliete il sale dalle scarpe e godetevi il risultato!