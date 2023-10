La cucina è il cuore della casa e proprio per questo, dopo aver cucinato tanto e dopo la preparazione di cibi dal condimento particolare, ci si può ritrovare residui di unto e grasso sui mobili.

La pulizia regolare è fondamentale per mantenere la cucina in uno stato impeccabile e per non ritrovarsi a dover fare un lavaggio generale e approfondito che stanca solanto.

Oggi vedremo insieme alcune soluzioni semplici, ma molto efficaci, per dire addio all’unto che si forma sui mobili della cucina. Con questi rimedi, riuscirete anche a lucidare i mobili e a profumarli, oltre a vederli perfettamente puliti!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è particolarmente noto per le sue proprietà detergenti e sgrassanti, non a caso viene usato da innumerevole tempo per pulire la casa.

Potete usarlo al fine di rimuovere l’unto dai mobili della cucina con questo sapone e vedremo insieme come usarlo! Per prima cosa, mescolate dell’acqua calda con 2 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato o in scaglie.

Immergete un panno morbido nella soluzione saponosa e strofinate delicatamente sui mobili. Il sapone di Marsiglia aiuterà a sciogliere e rimuovere l’unto in modo efficace.

Risciacquate con acqua tiepida e asciugate con un panno in microfibra o cotone per evitare macchie d’acqua.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un prodotto abrasivo, ma molto leggero, funzionale quando ci sono delle incrostazioni particolarmente ostinate sui mobili.

Cospargete un po’ di bicarbonato di sodio su un panno umido o una spugna non troppo abrasiva, quindi strofinate delicatamente i mobili, andando soprattutto nelle zone critiche.

Una volta che avete rimosso le macchie, risciacquate con cura, assicurandovi di asciugare bene tutta l’acqua in modo da non lasciare delle strisce o delle gocce.

Il bicarbonato di sodio contribuirà a rimuovere il grasso e a ridare lucentezza alle superfici. Assicuratevi di risciacquare bene e asciugare per evitare residui bianchi.

Succo di limone

Il succo di limone è un ottimo detergente naturale e ha anche un fresco profumo che potete lasciare in cucina!

Per rimuovere l’unto, mischiate il succo di 2 limoni con un po’ d’acqua e traferiteli in una bottiglia spray; spruzzate la soluzione sulle superfici unte e lasciate agire per qualche minuto.

Strofinate quindi con un panno o una spugna e vedrete subito i mobili più lucidi e privi di ogni traccia di sporco.

Il limone funziona come uno dei migliori metodi anche perché potete usarne poche fette per profumare tutta la cucina e dare un tocco unico di freschezza

Aceto di mele

Chi non ha mai usato l’aceto di mele per l’acciaio della cucina?

Questo prodotto super pulente e profumato è un potente sgrassante e disinfettante naturale, dunque è perfetto nel caso di unto sui mobili della cucina.

Mescolate in parti uguali aceto di mele ed acqua, poi trasferiteli in una bottiglia spray. Spruzzate questa soluzione sui mobili unti e lasciate agire per qualche minuto.

Successivamente, strofinate con un panno pulito o una spugna. L’aceto di mele scioglierà il grasso e neutralizzerà gli odori sgradevoli.

Mix pulente

Se desiderate un mix pulente fatto in casa, potete mescolare 1 cucchiaio bicarbonato di sodio, 200 ml di succo di limone e 200 ml di aceto di mele.

Questi tre ingredienti insieme scioglieranno anche l’unto più ostinato in tempi record! Tutto quello che dovrete fare è vaporizzare il composto sui mobili o su una spugna e strofinare delicatamente.

Una volta tolto tutto lo sporco, risciacquate e asciugate con cura ed ecco che i mobili saranno come nuovi e super profumati!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare i mobili.