Come usare l’acido citrico per pulire la doccia

Se c’è una zona del bagno soggetta a sporcarsi molto spesso, quella è, ahimè, la doccia! Dal momento che c’è un passaggio costante d’acqua, il calcare è all’ordine del giorno! E non solo, anche la muffa, l’umidità o i cattivi odori sono ospiti che spesso trovano ristoro all’interno della doccia. Il tempo da dedicare a questa zona del bagno è tanto poiché spesso le macchie sono talmente ostili da rendere difficile una pulizia accurata.

Per fortuna ci sono dei rimedi che facilitano tutto e tra questi troviamo senza dubbio l’acido citrico! Vediamo insieme tutti i trucchetti che potete usare nella doccia con l’acido citrico!

Contro il calcare

L’acido citrico contro il calcare è una vera manna dal cielo! Questo prodotto infatti viene usato proprio per togliere quelle difficili incrostazioni date dalle macchie d’acqua e da tutto il calcare presente. Dal momento che all’interno della doccia si accumula una grande quantità d’acqua, si sta sempre alle prese con questo tipo di sporco.

Per tale ragione potete porre rimedio creando una soluzione di 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua. Vaporizzate su tutta la doccia e lasciate agire per qualche minuto, successivamente usate una spugna per pulire e vedrete che dopo sarà brillante e come nuova!

Soffione

Il soffione della doccia è il primo che risente del passaggio d’acqua, per cui è facile vederlo pieno di calcare dopo pochi giorni dalla pulizia. Pulirlo interamente, con una particolare attenzione ai fori, è importante per non rischiare di fare una doccia troppo piena di calcare.

Al fine di mandare via il calcare in modo efficace e senza fare troppa fatica potete usare il metodo del sacchetto, vediamo subito come si fa! Dovrete riempire un sacchetto in plastica resistente con dell’acqua calda e sciogliere 3 cucchiai di acido citrico all’interno. Mettete il soffione nel sacchetto, fissate con un elastico assicurandovi che l’acqua non esca fuori e poi lasciate così per un paio d’ore. Quando toglierete il soffione dal sacchetto sarà completamente privo di calcare e brillante!

Miscelatore e tubo

Altre due componenti della doccia che sono perdono spesso la loro lucentezza a causa del calcare sono il miscelatore e il tubo. Il tubo s’intende quello del soffione mobile che tende ad accogliere una quantità considerevole di gocce d’acqua che restano attaccate.

Per far tornare tutto come nuovo, sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e versate tutta la soluzione in un vaporizzatore. Spruzzate una quantità abbondante di prodotto sui pezzi e lasciate agire per una mezz’ora, poi passate una spugnetta e il calcare sarà solo un lontano ricordo!

Piastrelle

Tanto tempo per scegliere quelle giuste che possano rendere la doccia elegante e accogliente e poi sono sempre piene di calcare! Le piastrelle sono un vero problema, ma farle tornare a splendere non è un’impresa titanica, specie se si usa il nostro prezioso acido citrico. Dovrete preparare la miscela con le dosi riportate anche nel paragrafo precedente (150 g acido citrico + 1 lt d’acqua) e usare il composto su una spugnetta per liberarvi di tutte le varie macchie. Procedete poi risciacquando e fate attenzione a quando asciugate poiché dovrete assicurarvi che non vi siano aloni in controluce né gocce d’acqua attaccate.

Vetri

Se vedere il calcare sulle piastrelle della doccia è odioso, figuriamoci con i vetri! Purtroppo sono tanti i casi in cui il calcare non ne vuole sapere di staccarsi e quei vetri diventano sempre più incrostati, ma una soluzione c’è! Prendete la miscela di acido citrico con le solite dosi, poi spruzzatela su tutto il vetro e in quantità maggiore sul calcare incrostato. Lasciate poi che agisca per circa mezz’ora.

Strofinate energicamente con una spugna non abrasiva, altrimenti graffierete il vetro, risciacquate e togliete l’eccesso d’acqua con il tergivetro. Asciugate le striscette d’acqua che restano e addio macchie!

Per le macchie

Molto spesso capita che all’interno della doccia si accumulano una grande quantità di macchie. Queste sono date dai residui di prodotti per la cura del corpo o per qualche insediamento di detersivo che si forma di tanto in tanto. Ebbene, per dire addio alle macchie potete semplicemente creare una miscela con 2 cucchiai di acido citrico in 2 bicchieri di acqua calda. Mescolate fino a sciogliere per bene il prodotto e poi usare il composto con una spugnetta per strofinare e togliere definitivamente le macchie.

Per lo scarico

Avete mai aperto la doccia e sentito una terribile puzza di fogna? Di tanto in tanto accade che nello scarico si intasano molti cattivi odori che hanno varia natura e quindi bisogna liberarsene prontamente! Quello che potete fare è versare 2 cucchiai di acido citrico nello scarico della doccia e lasciarlo agire per un’intera notte. Il mattino seguente versate un secchio d’acqua bollente nello scarico e vedrete che non solo gli odori saranno andati via, ma avrete anche i tubi più liberi e privi di calcare!

Contro la muffa

Un altro problema ricorrente nella doccia è la muffa! Allo stesso modo del calcare, si genera in quantità enormi e se non si prende il controllo della situazione, potreste rischiare di avere dei problemi irreversibili. Ecco che diventa necessario monitorare lo stato della muffa nei pressi della doccia, sulle pareti nei binari e soprattutto negli angoli, i quali diventano neri e sporchi.

Per dire addio a questo odioso problema non dovrete far altro che creare una soluzione con 150 grammi di acido citrico mescolato in 1 litro d’acqua. Successivamente vaporizzate in maniera abbondante sulla muffa e lasciate agire per un po’ di tempo, poi rimuovete il tutto con un panno in microfibra o con una spugnetta.

Per i cattivi odori

Infine, se nella doccia sentite dei cattivi odori che non sono quelli di fogna, ma sono dati magari dai diversi prodotti che colano o dall’umidità, potete usare sempre l’acido citrico! Vi basterà sciogliere 1 cucchiaio di prodotto in 1 bicchiere d’acqua calda, immergere una pezza all’interno, strizzare e passare su tutte le superfici della doccia. L’acido citrico assorbirà i cattivi odori e renderà tutto più pulito!