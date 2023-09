Se c’è un elettrodomestico che usiamo tutti i giorni e che tanto ringraziamo, questo è la lavatrice, la quale ci permette di lavare ogni giorno i nostri capi evitandoci la fatica.

Se da una parte, però, è nostra alleata, a volte diventa una bella gatta da pelare per noi perché potrebbe essere soggetta a dei problemi che poi dobbiamo risolvere.

Ma non temete! Oggi, infatti, vediamo come usare l’acqua ossigenata del supermercato per risolvere questi problemi che avete tutti i giorni con la lavatrice!

Nel cestello

L’acqua ossigenata può essere utilizzata innanzitutto per togliere tutto lo sporco accumulato all’interno della lavatrice e nel cestello. In particolar modo, questo ingrediente è una manna dal cielo per togliere la muffa, ma anche i residui di calcare.

Per utilizzarla, dovrete semplicemente aggiungere una tazza di acqua ossigenata nel cestello della lavatrice e avviare, poi, un ciclo di lavaggio a vuoto almeno a 60 gradi.

Per aiutarvi passo passo nella pulizia della vostra lavatrice, abbiamo pensato di preparare questo video molto dettagliato, con tanti Rimedi Naturali tra cui l’acqua ossigenata:

N.B Per mantenere la vostra lavatrice sempre pulita, vi consigliamo di ripetere questa operazione almeno una volta al mese.

Nella vaschetta del detersivo

La vaschetta del detersivo può presentare vari problemi, in quanto è soggetta alla formazione di sporco, di calcare e di muffa. Per averla sempre pulita e per evitare di trasferire tutto questo sui nostri capi, ancora una volta potrà venire in vostro soccorso l’acqua ossigenata del supermercato, ovvero a 10 volumi.

Se non volete smontare la vaschetta, potete direttamente impregnare di acqua ossigenata alcuni dischetti di cotone, metterli nella vaschetta del detersivo, in particolare sulle macchie, e farli agire qualche ora. Dopodiché, strofinate con una spugnetta e risciacquate. In alternativa, potete provare anche il trucchetto dell’asciugamano, il quale consiste nel ritagliare piccoli pezzi di asciugamano, bagnarli con l’acqua ossigenata e metterli nella vaschetta.

Se, però, preferite smontare questa componente, allora mettete la vaschetta in ammollo per circa mezz’ora in una bacinella contenente 3 litri di acqua e circa 250 ml di acqua ossigenata. Dopodiché, strofinate con una spugnetta e risciacquate: la muffa sarà solo un brutto ricordo!

Nel filtro

Anche il filtro presenta vari problemi, in quanto tende ad accumulare una grande quantità di sporco dal momento che filtra l’acqua. Ancora una volta, però, vi basterà l’acqua ossigenata per risolvere il tutto! Iniziate, quindi, con lo svitare il filtro e mettetelo in ammollo per qualche ora in una bacinella contenente acqua e 2 cucchiai di acqua ossigenata.

A questo punto, estraetelo dalla bacinella, strofinatelo con un vecchio spazzolino da denti in modo da togliere i residui di calcare e di muffa e risciacquatelo sotto acqua calda corrente. Infine, fatelo asciugare prima di rimontarlo.

E se volete conoscere tutti i trucchetti per non avere più muffa in lavatrice, ecco un video pensato per voi!

Sulla guarnizione

Infine, vediamo come usare l’acqua ossigenata per risolvere il problema della formazione di muffa e sporco sulla guarnizione, su cui spesso ritroviamo macchie nere.

Tutto ciò che dovrete fare è riempire un secchio con 3 litri di acqua, versare 60 ml di succo di limone e 250 ml di acqua ossigenata al suo interno e usare questa miscela per pulire la guarnizione servendovi ovviamente di una spugnetta. Quindi, passatela più volte soprattutto sulle macchie, dopodiché lasciate agire per un po’e risciacquate. Le macchie nere saranno solo un brutto ricordo considerato che l’acqua ossigenata agisce efficacemente contro la muffa!

Avvertenze

È necessario staccare la spina dell’elettrodomestico prima di procedere con la pulizia della lavatrice. Usate sempre l’acqua ossigenata per uso domestico, ovvero quella a 10 volumi. Volumi più alti, infatti, potrebbero essere tossici.

