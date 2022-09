Un ingrediente che in casa non dovrebbe mancare mai è l’alloro!

Questa pianta dalle foglie verdi e vivaci possiede un profumo molto gradito e fresco che viene usato in diverse aree dell’ambiente.

Inoltre non solo rappresenta la pianta della saggezza, associata al raggiungimento di un traguardo come la laurea, ma ha anche un odore benefico e rilassante!

Vediamo insieme tutti i modi per usare l’alloro in casa!

Per i Panni colorati

Sapete che l’alloro è un ottimo alleato per i panni colorati?

Ebbene sì! Le nostre Nonne ci insegnano che è fantastico per ravvivare i colori dei tessuti rinunciando a tutti quei prodotti chimici ed inquinanti.

Bisogna mettere circa 7 foglie d’alloro ad infusione in una pentola con 2 cucchiai di bicarbonato.

Arrivato a bollore, spegnete la fiamma e versate il tutto nella bacinella con acqua tiepida, immergere i panni da trattare all’interno e aspettate qualche ora.

Risciacquate accuratamente, poi passate al lavaggio in lavatrice…avranno riacquistato il loro fantastico profumo!

Cucina profumata

Avere una cucina sempre profumata è importantissimo per fare in modo che gli odori dei cibi non si impregnino in ogni angolo.

Usarlo è semplicissimo, dovrete mettere 4 foglie d’alloro ad infusione in un pentolino, fate riscaldare finché non arriva a bollore, poi spegnete la fiamma.

A questo punto potete lasciare il pentolino sul piano cottura in modo che l’odore si diffonda dappertutto togliendo anche eventuali puzze.

In alternativa versatelo in un contenitore a vostro piacimento e posizionatelo sui mobili. Vi consiglio di farlo anche mentre cucinate così da catturare tutti gli odori!

In bagno

L’alloro è una pianta fantastica da poter sfruttare anche in bagno, conoscete il trucco del rametto?

Beh, è semplicissimo! Dovrete prendere un rametto d’alloro e posizionarlo nella doccia, in prossimità del soffione, ma assicurandovi che le gocce non arrivino sulle foglie.

Quando farete la doccia, tutto il vapore acqueo attraverserà le foglie e si spargerà un profumo fantastico che resterà nel bagno per tanto tempo!

Inoltre fare la doccia con il profumo d’alloro ha anche delle proprietà benefiche e rilassanti!

Mai messo nell’aspirapolvere?

Poche foglie d’alloro nell’aspirapolvere sono un’ottima strategia per profumare tutta la casa a costo zero!

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente mettere delle foglie d’alloro spezzettate all’interno del sacchetto, potete scegliere la quantità in base all’intensità del profumo che desiderate.

Una volta fatto questo passaggio, vi accorgerete che quando utilizzate l’elettrodomestico tutto l’odore resterà nelle stanze della casa!

Quando, dopo alcuni giorni, avvertite che l’odore non si sente più, è arrivato il momento di cambiare le foglie o controllare il sacchetto dell’aspirapolvere.

Sacchetti per l’armadio

I sacchetti per l’armadio sono un rimedio economico, veloce ed efficace per profumare a lungo tutti i vestiti!

Si possono fare con diversi metodi naturali, ma uno dei più amati è, naturalmente, il nostro caro alloro.

Quindi se desiderate il profumo di questa meravigliosa pianta quando aprite l’armadio non dovrete far altro che mettere delle foglie in un sacchetto traspirante.

Potete farne anche uno per ogni angolo dell’armadio così da intensificare il profumo!

Fuori al balcone

Ultimo trucchetto che vediamo con l’alloro è fuori al balcone!

Questa pianta possiede molte risorse ed è ottima da mettere all’esterno per svariati motivi, vediamo quelli più importanti!

Per prima cosa l’alloro ha delle foglie molto luminose e di un verde fantastico, per cui fare una composizione con le foglie che ricordi anche un po’ una corona è una buona soluzione per abbellire il balcone.

Poi le foglie purificano l’aria rendendola più pulita, dunque è sempre buono per contrastare un po’ l’inquinamento che proviene dall’esterno.

Inoltre, tra i motivi principali che spingono le persone a mettere l’alloro fuori al balcone, c’è il fatto che manda via gli insetti, creando una vera e propria barriera!

Avvertenze

Non usate l’alloro in caso di allergia o ipersensibilità.