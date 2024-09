Come usare l’alloro come rimedio naturale in casa

L’alloro è fin dai tempi antichi una pianta molto apprezzata e diffusa sia per il suo fantastico odore, sia per tutti i benefici che porta. Ad oggi c’è chi non può fare a meno di usarlo per preparare le proprie pietanza o chi ne ha sempre una scorta nei mobili per vari usi in casa. Questa pianta dalle foglie verdi e vivaci possiede un profumo molto gradito e fresco che viene usato in diverse aree dell’ambiente.

Ma sappiamo davvero perché non deve mai mancare l’alloro in cucina e in generale in tutta la casa? Se siete curiosi di scoprire in che modo potete usare questa fantastica pianta in casa, non vi resta che vedere tutti i trucchetti con l’alloro che potete usare in casa!

Alloro sul termosifone

L’inverno vuol dire soltanto due cose: riscaldamenti accesi e casa profumata! Infatti, nel momento in cui non si possono aprire sempre balconi e finestre per non far entrare il vento ed il freddo, per cambiare aria in casa si cerca di usare dei profumatori naturali!

Potete servirvi anche del termosifone e spargere un inebriante odore di alloro! Vi dirò subito in che modo! Non dovrete far altro che mettere delle foglie direttamente sul termosifone per farle essiccare oppure fatele bollire insieme all’acqua in un pentolino e successivamente trasferite tutto in un barattolo. Mettete quest’ultimo sul termosifone e vedrete che resterà caldo e il vapore profumato si spargerà in tutta la casa!

Sacchetto profumato con l’alloro

Quando sentite il bisogno di profumare il vostro armadio o i cassetti, l’alloro potrà fare al caso vostro! Il sacchetto profumato è uno dei metodi migliori e funziona sempre poiché permette di spargere in modo facile e veloce l’odore!

Non dovrete far altro che spezzettare qualche foglia e metterla all’interno di un sacchetto traspirante a maglie strette per non far scivolare i pezzi di alloro. Chiudete il sacchetto e ponetelo all’interno di cassetti e armadio, vedrete che risultato fantastico!

Alloro in aspirapolvere

Vi piacerebbe passare l’aspirapolvere in casa e sentire qual fantastico aroma dell’alloro? Potete farlo in poche e semplici mosse che vi faranno avere una casa profumata come non mai! Tutto quello che dovrete fare è mettere delle foglie spezzettate di alloro nel sacchetto dell’aspirapolvere. Scegliete voi la quantità in base all’intensità del profumo che desiderate. Passate poi l’elettrodomestico e vedrete che meraviglia! Naturalmente questo rimedio può essere adottato da chi possiede aspirapolvere con il sacchetto.

Alloro in bagno

Anche nel bagno, ambiente soggetto ad accumulare cattivi odori, potete usare l’alloro! Vi potete sbizzarrire in vari modi, potete fare delle decorazioni con le foglie da mettere poi una zona preferita del bagno. Un’altra idea è mettere un rametto di alloro direttamente sul soffione della doccia in modo che il vapore dato dall’acqua calda possa riattraversare le foglie e spargere il profumo! Inoltre l’alloro in bagno conferisce anche molta freschezza!

Infuso profumato all’alloro

Come altro consiglio da attuare con l’alloro potete fare un infuso profumato! Si tratta di passaggi semplicissimi, dovrete mettere 7/8 foglie d’alloro o un rametto in una pentola con acqua. Mettete poi sul fuoco a fiamma media e aspettate che arrivi a bollore, dopodiché spegnete e lasciate che il profumo si diffonda in tutta la casa. Potete poi mettere il composto sul termosifone o in un deumidificatore in ceramica ed ecco fatto!

Alloro per i Panni colorati

Sapete che l’alloro è un ottimo alleato per i panni colorati? Ebbene sì! Le nostre Nonne ci insegnano che è fantastico per ravvivare i colori dei tessuti rinunciando a tutti quei prodotti chimici ed inquinanti. Bisogna mettere circa 7 foglie d’alloro ad infusione in una pentola con 2 cucchiai di bicarbonato. Arrivato a bollore, spegnete la fiamma e versate il tutto nella bacinella con acqua tiepida, immergere i panni da trattare all’interno e aspettate qualche ora. Risciacquate accuratamente, poi passate al lavaggio in lavatrice…avranno riacquistato il loro fantastico profumo!

Alloro per profumare la cucina

Avere una cucina sempre profumata è importantissimo per fare in modo che gli odori dei cibi non si impregnino in ogni angolo. Usarlo è semplicissimo, dovrete mettere 4 foglie d’alloro ad infusione in un pentolino, fate riscaldare finché non arriva a bollore, poi spegnete la fiamma.

A questo punto potete lasciare il pentolino sul piano cottura in modo che l’odore si diffonda dappertutto togliendo anche eventuali puzze. In alternativa versatelo in un contenitore a vostro piacimento e posizionatelo sui mobili. Vi consiglio di farlo anche mentre cucinate così da catturare tutti gli odori!

Alloro in balcone

Un altro trucchetto che vediamo con l’alloro è fuori al balcone! Questa pianta possiede molte risorse ed è ottima da mettere all’esterno per svariati motivi, vediamo quelli più importanti!

Per prima cosa l’alloro ha delle foglie molto luminose e di un verde fantastico, per cui fare una composizione con le foglie che ricordi anche un po’ una corona è una buona soluzione per abbellire il balcone. Poi le foglie purificano l’aria rendendola più pulita, dunque è sempre buono per contrastare un po’ l’inquinamento che proviene dall’esterno.

Inoltre, tra i motivi principali che spingono le persone a mettere l’alloro fuori al balcone, c’è il fatto che manda via gli insetti, creando una vera e propria barriera!

Alloro come antitarme naturale

Avete mai aperto i cassetti o l’armadio e trovato qualche animaletto che subito scappava a destra e sinistra? Un vero e proprio incubo! Quelle sono le tarme, insetti che amano stare a contatto con il legno e per questo li troviamo prettamente in essi.

L’alloro in questo caso viene in nostro soccorso perché contrasta la venuta delle tarme in maniera molto incisiva, dato che ne detestano l’odore! Dovrete spargere delle foglie direttamente nel cassetto o metterle in un sacchetto traspirante a maglie larghe.