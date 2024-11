Come usare le palline di sapone giallo in casa?

Per pulire le varie superfici della nostra casa, esiste un rimedio della nonna ecologico e anche molto economico: il sapone giallo, chiamato anche sapone molle potassico. Questo prodotto ha la forma di un panetto di colore giallo e presenta una consistenza piuttosto morbida. Inoltre, contiene l’olio di cocco e i sali di potassio che svolgono un’azione sgrassante e pulente.

Quindi, oggi vedremo insieme tanti trucchetti per utilizzare le palline di sapone giallo da bucato per pulire l’argento, il piano cottura e il water.

Come fare le palline?

Prima di vedere come utilizzare le palline di sapone giallo, vediamo brevemente come prepararle. Il procedimento, infatti, è molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è prendere un panetto di sapone e tagliarlo in tanti pezzettini. A questo punto, utilizzate le mani e create tante piccole palline della dimensione che più preferite. Riponetele, poi, in un contenitore ermetico e conservatele in un luogo fresco o temperatura ambiente, lontano dai raggi solari.

Per le superfici in acciaio

Le palline di sapone giallo possono essere utilizzate per pulire le superfici in acciaio, quali piano cottura, il lavandino, la cappa, il frigorifero e così via. Tutto ciò che dovrete fare è semplicemente aggiungere una pallina di questo sapone giallo in una bacinella contenente acqua. Agitate il contenuto e immergete al suo interno una spugna.

A questo punto, passatela direttamente sulla superficie in acciaio che volete pulire, strofinate più volte e risciacquate con un panno inumidito! Vi ricordiamo, poi, di passare anche un po’ di aceto per lucidare queste superfici! In caso di macchia incrostata di grasso, potete anche direttamente strofinare una di queste palline sulla macchia.

N.B Non utilizzate spugnette abrasive sulle superfici in acciaio, perché potreste graffiarle.

Per i sanitari

Il bagno, per sua stessa natura, tende ad emanare odori non proprio piacevoli che potrebbero diffondersi in tutta la casa. L’azione sgrassante del sapone giallo, quindi, unita anche al profumo che rilascia, può venire in nostro soccorso pulendo a fondo il bagno e profumandolo. Vi basterà prendere una pallina e scioglierla in un secchio contenente acqua molto calda o bollente, lasciarla sciogliere e agitare il contenuto del secchio per mescolare gli ingredienti.

A questo punto, immergete una spugna all’interno della miscela così ottenuta e passatela sulle superfici dei vostri sanitari: brilleranno!

Water

Le palline di sapone giallo sono una manna dal cielo anche per pulire a fondo e profumare il vostro water. Questo, infatti, tende a sporcarsi facilmente e a presentare macchie gialle. Vi basterà prendere le palline precedentemente preparate e utilizzarle così, oppure plasmarle con le mani fino ad ottenere la forma che desiderate.

A questo punto, prendete la formina così ottenuta e attaccatela direttamente sulla parete del wc, accertandovi che venga a contatto con l’acqua quando tiriamo lo sciacquone. Vi sconsigliamo, però, di attaccarlo nel punto del water in cui il getto dell’acqua è più potente, perché potrebbe staccarsi nell’immediato. Quindi, scaricate e noterete che in tutta la stanza si diffonderà un bel profumo!

Per il bucato

Sebbene di solito sentiamo parlare del sapone di Marsiglia, quale ingrediente per avere un bucato profumato e super pulito, anche il sapone giallo è molto efficace; le sue proprietà sgrassanti e pulenti, infatti, rendono i capi come nuovi!

Aggiungete, quindi, una pallina di sapone direttamente nel cestello della lavatrice e avviate, poi, il ciclo di lavaggio. Ovviamente, potete scegliere voi la quantità di palline da aggiungere in lavatrice in base al carico di panni e a quanto sono sporchi.

Per l’argento

Sapevate che il sapone giallo risulta essere utile anche per pulire e lucidare l’argento annerito? Il segreto sta nel combinarlo con il bicarbonato. Utilizzate, quindi, un piccolo pezzetto di sapone giallo sulla parte morbida di una spugnetta (non sulla parte abrasiva perché potrebbe graffiare!) e aggiungete, poi, un po’ di bicarbonato quanto basta. A questo punto, non vi resta che strofinare sull’argento che volete pulire fino a rimuovere tutta l’ossidazione. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno di cotone così da rimuovere tutto “il nero”.

In lavatrice

Dapprima impiegato per il lavaggio a mano, il sapone giallo ha poi trasferito le sue potenzialità con la nascita della lavatrice. Oggi, infatti, non si può fare a meno di impiegarlo data la sua enorme efficacia! Vediamo insieme quali sono gli usi più comuni e apprezzati da prendere in considerazione ogni giorno!

Panni più bianchi

Avere panni più bianchi è il primo obiettivo che potete raggiungere con il sapone giallo in lavatrice! Non dovrete fare troppi lavaggi prima di accorgervi di quanto possa essere d’aiuto a fa tornare i bianchi candidi e brillanti come la neve! Basterà soltanto mettere 1 pallina di sapone se caricate metà cestello, oppure 2 palline se il cestello è completamente pieno. Terminato il lavaggio non vi resta che godervi il risultato!

Pretrattare le macchie

Dovete mettere dei panni molto sporchi in lavatrice sperando poi che possano tornare puliti? Lasciate andare via il rischio di rivedere l’alone della macchia e pretrattate lo sporco usando del semplice sapone giallo! L’olio di cocco in esso contenuto è perfetto per sgrassare anche ingredienti duri ad andare via come vino, olio, grasso e quant’altro. Mescolate 1 cucchiaino di bicarbonato ad 1 pallina di sapone giallo e strofinatela sulla macchia inumidita, poi mettete direttamente in lavatrice ed ecco fatto!

Pulire la lavatrice

Non soltanto per avere il bucato perfetto, ma anche per l’intero elettrodomestico potete usare il sapone giallo così da averlo sempre pulito. Sfruttatelo nei lavaggi a vuoto sciogliendo 1 pallina di prodotto in 500 ml d’acqua e aggiungete anche 1 tazza di bicarbonato di sodio. Avviate un lavaggio ad alte temperature per togliere bene tutto il calcare e la muffa.

Per quanto riguarda gli altri pezzi della lavatrice quali cassettino, guarnizione, oblò e così via, sciogliete una pallina di sapone in 500 ml d’acqua, aggiungete mezzo cucchiaio di bicarbonato e trasferite tutto in un flacone. Usate il composto sulla spugnetta o su un panno in microfibra per togliere le macchie che si presentano di tanto in tanto.

Vetri sporchi e infissi

C’è sempre quella giornata di pioggia costante e piena di fango che dopo, ahimè, lascia gli infissi e i vetri pieni di sporco e di polvere, ma non preoccupatevi!

Il sapone giallo è un aiuto anche in questo perché basterà sciogliere una pallina di prodotto in una bacinella con acqua calda e usare il composto su una spugna morbida per togliere via le macchie. Ricordate poi di sciacquare con abbondante acqua e asciugare con un panno in cotone pulito così da avere di nuovo i vetri brillanti!

Pavimenti

Terminiamo tutti gli usi del sapone giallo in casa con i pavimenti! Dal momento che ha una composizione oleosa, è bene ricordare che non su tutti i pavimenti si può usare. Potete sfruttarlo per quelli più resistenti come gres o cotto. Fatta questa premessa, sciogliete una piccola pallina di sapone nel secchio e procedete con il lavaggio e, una volta asciutto, noterete che è più brillante!