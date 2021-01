L’acciaio inox è un materiale molto elegante e moderno che viene utilizzato molto nelle nostre case in quanto si abbina bene con tutto.

Solitamente, infatti, lo troviamo nei rubinetti, nelle posate, nel piano da lavoro e negli elettrodomestici.

E cosa c’è di più bello di un frigorifero in acciaio inossidabile per noi che amiamo la modernità?

La grande pecca, però, è che un frigorifero fatto di questo materiale tende a sporcarsi facilmente e a presentare sempre quelle fastidiose ditate o impronte.

Per ogni componente della famiglia che apre il frigorifero, ecco una ditata in più che si forma e che lo rende sporco e poco lucido.

Ma non dovete più disperarvi!

Vi vogliamo, infatti, suggerire alcuni rimedi naturali per sbarazzarsi delle impronte sul vostro frigorifero in acciaio inox e per mantenerlo, così, sempre pulito e brillante!

Vediamoli insieme!

N.B Vi consigliamo di seguire sempre le indicazioni del produttore prima di cimentarvi nella pulizia seguendo i rimedi suggeriti.

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vogliamo suggerirvi consiste nell’utilizzare il sapone di Marsiglia.

Questo ingrediente, infatti, risulta molto efficace grazie alle sue proprietà pulenti molto delicate.

Prendete, quindi, un secchie contenente circa 500 ml di acqua e aggiungete al suo interno circa 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido.

In alternativa, potete anche aggiungere le scaglie di sapone e lasciarle diluire nell’acqua.

Agitate, poi, la soluzione con la mano così da mescolare gli ingredienti tra loro, dopodiché immergete un panno morbido.

Strizzatelo bene e passatelo sul vostro frigorifero più volte fino ad eliminare l’impronta tanto odiata.

A questo punto, utilizzate un panno imbevuto solo di acqua tiepida e risciacquate la superficie.

Infine, asciugatela con un panno pulito e asciutto o con della carta assorbente e accertatevi di asciugare molto bene in modo da non lasciare aloni.

Vedrete che il vostro frigorifero sarà splendente come non mai!

Aceto bianco

Un altro rimedio molto efficace per rimuovere le ditate dal vostro frigorifero consiste nell’utilizzare l’aceto bianco.

L’aceto, infatti, ha un alto potere lucidante per cui è in grado di conferire lucentezza al vostro frigorifero come se fosse nuovo.

Iniziate, quindi, con il versare un po’ di aceto su un panno morbido in microfibra. Vi raccomandiamo di scegliere sempre un panno non abrasivo così da non graffiare l’acciaio inox.

Passate, quindi, il panno sulla superficie del vostro frigorifero e strofinate delicatamente.

Dopodiché, ripassate un panno pulito imbevuto di acqua tiepida.

Infine, asciugate il tutto accuratamente con un panno pulito o con della carta assorbente come se steste pulendo i vetri.

E … addio impronte!

Bicarbonato di sodio

Quando si parla di ingredienti naturali utili per la pulizia domestica, non può mai mancare il tanto amato bicarbonato di sodio.

Questo ingrediente, infatti, è in grado di rendere le superfici brillanti e rimuovere le impronte dall’acciaio inossidabile.

Vi basterà creare una soluzione fatta di acqua tiepida e bicarbonato. Vi raccomandiamo di far diluire bene il bicarbonato per evitare che possa graffiare l’acciaio.

A questo punto, immergete un panno nella soluzione e passatelo sulla superficie del frigorifero.

Lasciatela agire per qualche minuto, dopodiché asciugatela con un panno o carta assorbente.

Per un effetto più efficace, potete anche aggiungere un po’ di aceto alla soluzione.

Succo di limone

Un altro ingrediente naturale molto utile per eliminare le impronte è il succo di limone.

Il potere brillantante del limone, infatti, funge da lucidante naturale .

Aggiungete, quindi, il succo di due limoni in circa un litro di acqua e immergete un panno morbido all’interno della soluzione così ottenuta.

Passate, poi, il panno sulla superficie e insistete di più sui punti in cui sono maggiormente concentrati gli aloni e le ditate.

Poi, risciacquate con un panno imbevuto di acqua tiepida e asciugate accuratamente con un panno asciutto e morbido fino a rimuovere tutta l’acqua.

Il vostro frigorifero in acciaio sarà lucente in un batter d’occhio!

Olio di oliva

Infine, vediamo l’ultimo rimedio: l’olio di oliva.

Questo ingrediente, che sicuramente avrete in dispensa, infatti, è in grado di conferire una lucidatura perfetta al vostro acciaio inox.

Tutto ciò che dovrete fare è aggiungere alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido.

Dopodiché, passatelo su tutta la superficie del vostro frigorifero e seguite dei movimenti circolari.

Lasciate agire per qualche minuto, poi, passare un panno morbido imbevuto in aceto bianco così da rimuovere ogni traccia di olio.

A questo punto, pulite con un panno imbevuto in acqua tiepida e asciugate accuratamente per non lasciare ulteriori aloni.

Le ditate saranno solo un brutto ricordo!

Altri consigli utili

Una volta visto quali ingredienti utilizzare per rimuovere le ditate dal vostro frigorifero in acciaio inox, vediamo insieme altri consigli da seguire per mantenerle sempre pulite e brillanti.

Evitate spugne abrasive o pagliette metalliche per la pulizia perché potreste graffiare il metallo.

Inoltre, evitate anche alcuni detergenti corrosivi, quali quelli a base di candeggina o cloro.

Infine, asciugate sempre bene le superfici durante la pulizia.

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le indicazioni di produzione così da essere certi di non danneggiare la superficie del vostro frigorifero.

Usare guanti o evitare l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti suggeriti.

Per una casa sempre pulita!

