Come usare una tazza di sale in lavatrice per averla come nuova?

Se c’è un elettrodomestico che potrebbe darci qualche problemino di tanto in tanto, quello è proprio la lavatrice! Il motivo è molto semplice: la lavatrice rappresenta l’apparecchio elettronico in casa che si usa più spesso e anche diverse volte in una sola giornata. Per tale ragione bisogna stare sempre attenti alla sua cura ed in particolare alla sua pulizia.

Con il tempo si è venuti a conoscenza di tantissimi rimedi naturali che si possono usare in lavatrice e che sono ottimi sostituti dei detersivi tradizionali: uno di questi è l’utilizzo del sale, un ingrediente che di solito si usa in cucina, ma che è fantastico anche per varie faccende domestiche!. Con i rimedi naturali possiamo avere una lavatrice sempre perfetta e ora vedremo in particolare come usare il sale grosso per risolvere tanti piccoli problemi della lavatrice che incontriamo ogni giorno.

Sale Grosso per i lavaggi a vuoto

Del semplicissimo sale da cucina ci permettere di effettuare degli efficaci lavaggi a vuoto nella nostra lavatrice. In prima istanza dobbiamo dire che il sale diminuisce la “durezza dell’acqua” responsabile della formazione del calcare, grandissimo nemico di ogni elettrodomestico. Tali proprietà ci permettono di proteggere la lavatrice da accumulo di calcare, che potrebbe rovinarne il funzionamento. In più il sale grosso assorbe l’umidità, responsabile della formazione di muffe e cattivi odori. Per il lavaggio a vuoto, inserite 1 chilo di sale grosso direttamente nel cestello della lavatrice. Fate un lavaggio ad alte temperature per scioglierlo completamente.

Dunque, per cestello e tubi vi consiglio di fare un lavaggio a vuoto a temperature alte con 1 kg di sale grosso. Per il cassettino, l’oblò e la guarnizione preparate un composto sciogliendo 2 cucchiai di sale fino in 200 ml d’acqua. Ottenuta la soluzione, vaporizzate su una spugnetta e usatela per sgrassare.

Vi consigliamo di effettuare un lavaggio a vuoto una volta al mese in modo da mantenere questo elettrodomestico sempre pulito!

Sale Grosso come Anticalcare per lavatrice

Se volete un anticalcare per la lavatrice fai da te e ancora più potente, potete crearlo in modo molto semplice con:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaio di bicarbonato

1 bicchiere d’acqua (meglio se demineralizzata)

Non c’è problema: potete preparare il tutto sul momento! Vi basterà inserire prima il sale, poi il bicarbonato e infine l’acqua. Anche in questo caso, attivate un lavaggio ad alte temperature e godetevi la vostra bella e pulita lavatrice!

Sale Grosso per la Muffa in lavatrice

Non solo al calcare, potete dire addio anche alla muffa in lavatrice se usate il sale grosso! Avete presente quando aprire il cestello o il cassettino e vedete quelle terribili macchie di nero?

Bene, prendere mezzo bicchiere di sale grosso, scioglieteli in 300 ml d’acqua, aggiungete il succo di 1 limone e trasferite tutto in un vaporizzatore. Usate il composto su una spugna morbida per strofinare e togliere via lo sporco, quando risciacquerete la lavatrice sarà tornata come nuova!

Sale Grosso come ammorbidente per il bucato

Il sale da cucina potrebbe aiutarci anche ad ammorbidire in modo naturale ed ecologico il nostro bucato. Ancora una volta, agisce sulla durezza dell’acqua, che può essere responsabile di aloni di calcare o di capi duri e non morbidi come ci aspettiamo. Sia chiaro: il sale non è un ammorbidente naturale, come l’aceto o l’acido citrico, ma ammorbidendo l’acqua potenzia questi prodotti casalinghi. Vi basterà davvero poco: ad ogni lavaggio, aggiungete un cucchiaio di sale grosso nella vostra lavatrice. Inoltre, come l’aceto, aiuta a ravvivare i capi colorati.

Sale Grosso come pre-trattante per macchie ostinate

Non dimentichiamoci che il sale da cucina è un ottimo prodotto pre-trattante in casi di macchie ostinate.

Macchie di vino

Per esempio, vi sarà utilissimo per eliminare le macchie di vino dai vestiti. Cospargete con del sale fino e lasciate che assorba la macchia. Dopo un breve periodo di attesa, risciacquate con acqua gassata, per poi passare al solito lavaggio.

Macchie di sudore

Oppure è un ottimo rimedio per eliminare gli aloni e le macchie di sudore sotto le ascelle. Prendete una bacinella versandoci acqua e aceto bianco, poi immergete il capo da trattare. Dopo una trentina di minuti, trattate le macchie utilizzando una pasta con:

2 cucchiai di sale

2 cucchiai di bicarbonato

acqua ossigenata quanto basta

Il sale contribuirà ad eliminare l’alone, combinato con il bicarbonato e l’acqua ossigenata, sbiancanti ecologici e naturali. Ma non è finita qui! Se avete delle macchie di sudore su capi neri o colorati, per pulirli al meglio senza sbiadirli. Inumidiamo la zona con un po’ d’acqua, poi cospargiamo del sale e massaggiamo. Lasciamo agire per poi eliminare i residui con uno spazzolino, per poi procedere al normale lavaggio.

Sale Grosso per sbiancare il bucato

I capi bianchi tendono ad ingiallirsi con il tempo, oltre a rendere molto visibili anche un minima macchia, è proprio in virtù di questo che si mette una particolare attenzione per lavarli. Il sale, tra le tante cose, è l’ideale per sbiancare il bucato! L’ingrediente in questione, infatti, viene usato anche per rendere più lucide e bianche le superfici come le ceramiche del bagno.

Se volete usare questo metodo, dovrete semplicemente immergere i capi in una bacinella con acqua tiepida e 3 cucchiai di sale. Lasciate in ammollo per almeno un’ora, dopodiché passate al lavaggio in lavatrice!

Sale Grosso per profumare la lavatrice

Il sale, come abbiamo già detto, è in grado di neutralizzare i cattivi odori e ha una elevata capacità assorbente, in grado di assorbire facilmente i profumi. Perciò, perché non utilizzarlo per profumare la lavatrice?

Per togliere, quindi, la puzza dalla lavatrice e portare un buon profumo, quindi, vi consigliamo di versare circa 500 gr di sale grosso in una tazza e aggiungere, poi, l’acqua quanto basta in modo da coprire il sale. A questo punto, versate anche circa 10 gocce di olio essenziale alla lavanda o al limone (o la fragranza che più preferite) e fate riposare il tutto per circa 1 settimana.

Una volta assorbita l’acqua, conservate questi sali in un contenitore a chiusura ermetica e conservatelo in un luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi del sole. Per usare questi sali profumati, dovrete solo aggiungere 1 cucchiaio di questo composto nel cestello della lavatrice vuoto o anche insieme al bucato e avviare il ciclo di lavaggio: la puzza nella vostra lavatrice sarà solo un brutto ricordo!