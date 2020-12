Come avere piante sempre belle con il compost fai da te!

È sempre bello poter avere piante sane e rigogliose. Ma spesso si pensa che fare il compost a casa per il giardino sia difficile.

In realtà fare il compost nel modo giusto è abbastanza semplice: infatti possiamo prepararlo comodamente a casa nostra, con avanzi di cibo o scarti.

State cercando un modo per trasformare gli avanzi di cibo e le foglie secche in cibo per le vostre piante? Allora questo è il metodo giusto!

In questo articolo ti svelerò il procedimento per fare il compost a casa in 3 step facilissimi!

Una volta che avrete iniziato scoprirete che è anche un modo semplice per riutilizzare gli scarti di cucina e non solo, nel rispetto dell’ambiente e anche della natura!

N.B. Per qualsiasi dubbio o incertezza contattare il fioraio di fiducia per assicurarsi di poter utilizzare il compost fai da te per le proprie piante.

Prima di iniziare

Prima di iniziare con il procedimento vero e proprio per creare il tuo compost a casa per il giardino, dovete conoscere i materiali corretti da usare.

Materiali da usare

Il compost è formato da due tipi di materie: materie verdi e materie marroni. Ma cosa sono queste due categorie?

Materie verdi : quello che chiamiamo “umido”, ovvero sono materiali organici. Tra questi ci sono erbacce giovani , ritagli di erba fresca, ritagli di piante dal giardino , avanzi di frutta e verdura , fondi di caffè , foglie di tè nelle bustine e piante in generale.

: quello che chiamiamo “umido”, ovvero sono materiali organici. Tra questi ci sono , ritagli di erba fresca, , , , foglie di tè nelle bustine e piante in generale. Materie marroni: sono la fibra del vostro compost. Sono composte da foglie autunnali, piante ed erbacce morte, segatura o cartoni da imballaggio, fiori vecchi o secchi, paglia vecchia e fieno.

Altri materiali che puoi usare sono i tovaglioli e fazzoletti di carta, sacchetti di carta ad esempio quelli del pane, indumenti di cotone ridotti in pezzi, gusci d’uovo e peli di animali. Fate attenzione, però, perché questi altri materiali vanno usati con moderazione.

Cosa evitare

Che materiali dovete proprio evitare?

Bisogna fare attenzione ai materiali che uniamo al nostro compost, perché potrebbero rovinare tutto il processo di creazione del compost, per questo è utile fare un elenco con i materiali da evitare assolutamente:

carne ed avanzi di carne

ossa

pesce e avanzi di pesce

plastica

latticini

olio e grassi

letame di animali (escluso quello di animali erbivori)

erbacce che che hanno prodotto semi

piante malate

materiali contenenti pesticidi

riviste

carbone o cenere di carbone

Buttate via questi materiali nei normali cassonetti. Non solo questi materiali causeranno problemi nel vostro giardino, ma potrebbero anche rovinare il compost e attirare animali e parassiti.

Procedimento

Ora che sapete con precisione quali materiali usare, potete iniziare a creare il compost a casa, facendo attenzione a seguire tutte le indicazioni che sto per darvi.

Vediamo insieme il procedimento in 3 step facilissimi!

Step 1: unire i materiali

Per creare il vostro compost, aspettate di avere abbastanza materiali per creare un bel mucchio.

Vi consiglio di coprire sempre lo strato di materiali verdi con uno strato di materiale marrone per non attirare le mosche e per coprire cattivi odori.

Come dicevamo prima, i materiali marroni sono i materiali secchi delle piante, i materiali “verdi” sono scarti di cucina e fondi di caffè, insomma, materiale umido.

Per avere un risultato migliore, iniziate a creare il vostro compost mescolando tre parti di materiale marrone con una parte di materiali verdi.

Se il compost sembra troppo umido aggiungete più materiali marroni e arieggiate più spesso.

Se invece vedete che il compost sembra troppo asciutto, aggiungete materiali verdi e acqua per renderlo un po’ più umido.

Step 2: quanta acqua utilizzare

Per creare il vostro compost dovete “innaffiare” regolarmente con dell’acqua la miscela: deve avere la consistenza di una spugna.

Non aggiungete troppa acqua, però, altrimenti sarà tutto troppo impregnato d’acqua e il tuo mucchio di materiali marcirà invece di trasformarsi in compost.

Step 3: mescolare il compost

L’ultimo step per creare il vostro compost a casa è molto semplice: ogni tanto dovreste dare un po’ d’aria al mucchio mescolandolo una volta alla settimana con una forchetta da giardino.

Il momento migliore per girare il compost è quando il centro del mucchio è caldo. Mescolare per arieggiare tutto eviterà anche che si crei un cattivo odore.

Vi consiglio, oltre ad arieggiare regolarmente, di tritare e sminuzzare gli scarti di cucina in parti più piccole per velocizzare il processo di compostaggio.

Come utilizzarlo

Dopo aver creato il vostro compost con questi 3 step facilissimi, vi servirà sapere come utilizzarlo. Ma come faccio a sapere che il compost è pronto?

Quando il compost non emana più calore e diventa secco, marrone e sgretolabile, è completamente decomposto e pronto per essere utilizzato in giardino.

Aggiungete il compost alle aiuole e nei vasi all’inizio della semina o della fioritura, di solito in autunno per la semina e in primavera per la fioritura, ma ogni pianta è a sé .

Alcuni giardinieri, inoltre, creano il “tè di compost“: lasciano macerare il compost in acqua per diversi giorni, lo filtrano e lo usano come fertilizzante liquido fatto in casa.

Sta a voi decidere quale metodo sia più adatto al vostro giardino. Fortunatamente, indipendentemente dal metodo, il compost è facile da preparare e rispetta l’ambiente.

Inoltre, è un toccasana per il tuo giardino. Con pochi avanzi di cucina e un po’ di pazienza, avrete un giardino sano e rigoglioso.

Importante

Ricordiamo di assicurarsi di poter utilizzare il compost fatto in casa per le proprie piante, prima di agire.

In caso di perplessità, chiedete a chi è di competenza.

