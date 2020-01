La Coperta Gravity contro ansia, stress e insonnia

La vita frenetica che conduciamo ogni giorno condiziona il nostro benessere. Sono tante le preoccupazioni che riempono la nostra mente, si corre dalla mattina alla sera e ci sentiamo avviliti.

Queste preoccupazioni e sensazioni di malessere si palesano sotto forma di ansia e stress. Per non parlare anche di altri disturbi che non ci lasciano nemmeno di notte; infatti sono molte le persone che soffrono di insonnia.

Ma nel 2018 un imprenditore americano, John Fiorentino, ha fatto sì che il mondo potesse conoscere la Coperta Gravity. Il progetto, iniziato su Kickstarter, ha avuto un successo enorme in America e sta acquistando sempre più terreno anche in Italia.

Ma cos’è?

La Gravity Blanket è una vera e propria coperta terapeutica. Si tratta di una “weighted blanket”, cioè una coperta con del peso.

Creata con materiali di qualità, ma soprattutto non tossici, la Coperta Gravity si propone di combattere alcuni disturbi del sonno attraverso la pressione, dando la sensazione di sentirsi completamente avvolti e “protetti”. L’intento è infatti quello di simulare l’abbraccio di un genitore verso il figlio.

I materiali inoltre sono traspiranti, quindi la temperatura non sarà mai troppo alta.

Per essere efficace, la Coperta Gravity deve essere di circa il 10% del peso di chi la possiede. Infatti l’azienda ha fabbricato tre modelli, tutti di peso differente, in base al peso della persona.

Può essere utilizzata non solo quando si dorme, ma anche quando si legge o ci si rilassa sul divano.

Questo tipo di “terapia” è in realtà conosciuto già da molto tempo ma è attraverso studi recenti che si sta dimostrando la grande efficacia di questo oggetto apparentemente banale.

Come agisce?

La coperta agisce su di noi tramite una stimolazione di digito-pressione profonda (deep touch pressure stimulation) che, anche attraverso la gravità, conferisce la sensazione di essere avvolti.

Stimolando i punti di pressione del corpo (grazie al peso contenuto nella coperta), la Gravity stimola il corpo a produrre serotonina e melatonina, fondamentali per favorire un sonno migliore.

La serotonina, inoltre regola la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Inoltre, la Coperta Gravity agisce sul corpo in un altro modo ancora: grazie alla sua azione ponderata, aiuta il corpo ad abbassare i livelli del cortisolo, che conosciamo come l’ormone dello stress.

Il comfort prodotto da questa coperta è unico. Un po’ come accade per la fasciatura del neonato, come sensazione di protezione (oltre a favorire un sonno migliore) aiuta a combattere anche l’ansia o lo stress.

Il risultato è sorprendente: trasmette una pura sensazione di relax, aiuta ad addormentarsi e restare addormentati. Aiuta a migliorare l’umore e ad attenuare l’ansia.

La Coperta Gravity può essere acquistata online.

Avvertenze

In caso di uno o più disturbi elencati (ansia, insonnia, stress e altro..), si consiglia sempre di consultare prima il proprio medico.