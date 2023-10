Capita spesso di entrare in doccia e sentire un odore per niente piacevole provenire dagli scarichi.

Si tratta della puzza di fogna, la quale è solitamente dovuta agli scarichi intasati da capelli e peli.

Ma sapevate che rimuoverla non è impossibile? Ebbene sì. Oggi, infatti, vedremo cosa fare se esce puzza dalla doccia!

Bicarbonato e sale

Innanzitutto, vi proponiamo un rimedio che prevede la combinazione di due ingredienti da dispensa che sicuramente già avrete o, in ogni caso, facili da reperire: il sale e il bicarbonato.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 200 grammi di bicarbonato e 200 grammi di sale nello scarico della doccia, aspettare qualche secondo tempo che il composto possa scendere e versare, poi, una pentola contenente acqua bollente lentamente.

Infine, lasciate agire per qualche ora e risciacquate il tutto.

Tappo di limone

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo di un limone, l’agrume noto proprio per la sua funzione anti-odore e per il suo profumo inebriante in grado di portare un buon odore in tutto il bagno!

Versate, quindi, 500 ml di acqua in un pentolino e portatela ad ebollizione, dopodiché aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone.

Tagliate, poi, una fetta di limone (preferibilmente al centro così che sia più grande), poggiatela sullo scarico della doccia e versateci sopra la miscela di acqua, succo di limone e bicarbonato.

Fate agire per qualche ora e risciacquate.

Aceto e limone

Il limone, però, può essere associato anche con l’aceto, il quale vanta una forte proprietà anti-odore ed è utilizzato per togliere la puzza nel frigorifero.

Dovrete, quindi, versare 400 ml d’aceto e il succo di un limone in una brocca graduata, dopodiché mescolate il tutto e versate la miscela così ottenuta direttamente nello scarico della doccia.

A questo punto, lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte e l’indomani versate un secchio di acqua calda.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico. Vi ricordiamo di non usare questo rimedio se avete la doccia in marmo.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche ricorrere all’acido citrico, il quale è un composto derivante dagli agrumi più ecologico pur vantando la stessa efficacia dell’aceto.

Inoltre, è considerato anche un anticalcare naturale in grado di liberare dallo sporco e dal calcare gli elettrodomestici come la lavastoviglie e la lavatrice.

Versate, quindi, 150 gr di acido citrico in una brocca contenente di 1 litro di acqua e mescolate il tutto in modo da favorire lo scioglimento dell’acido citrico.

Dopodiché, versate questa miscela nello scarico della doccia e lasciate agire qualche minuto prima di versare un secchio con acqua molto calda.

Per rendere questo rimedio ancora più veloce e immediato da provare, potete anche versare un litro di acqua in una bottiglia di plastica da riciclare e aggiungere con un imbuto la stessa quantità di acido citrico vista sopra.

Dopodiché, agitate energicamente la bottiglia e versate il suo contenuto nello scarico della doccia!

Avvertenze

Ricordatevi di fare attenzione quando maneggiate acqua molto calda perché potreste scottarvi.