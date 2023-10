Quando c’è un odore d’uovo proveniente dalla lavastoviglie, i benefici pulenti portati da quest’elettrodomestico si trasformano in un vero incubo.

Ma come si previene questo problemino che è molto comune? Ci sono diversi accorgimenti da fare per eliminare e prevenire l’odore sgradevole dalla tua lavastoviglie.

Dalle macchie visibili al lavaggio a vuoto, vedremo una serie di passaggi utili per assicurare che il tuo alleato nella pulizia non diventi una fonte di cattivo odore!

Togli le macchie evidenti

Per cominciare, togli le macchie evidenti dalla lavastoviglie in modo da mandare via le prime fonti di puzza.

Metti un po’ d’aceto bianco d’alcol su una spugna non troppo abrasiva e sgrassa le macchie esterne o sullo sportello; puoi utilizzare anche il bicarbonato di sodio o il succo di limone.

Una volta che le macchie sono andate via, dovrai semplicemente risciacquare con cura e asciugare con uno straccio pulito.

Attenzione! Quando fai questo passaggio, dovrai staccare prima la spina dell’elettrodomestico.

Fai un lavaggio a vuoto

Andiamo adesso nel vivo delle soluzioni anti-puzza vedendo come effettuare un lavaggio a vuoto che possa rimuovere anche l’odore più ostile.

Il lavaggio a vuoto, infatti, è una tappa fondamentale per mantenere la tua lavastoviglie fresca e priva di cattivi odori, a prescindere da quale sia il problema.

Questo processo, che ti consiglio di eseguire almeno una volta al mese, garantisce che ogni parte della tua lavastoviglie riceva una pulizia profonda, vediamo di seguito tutti gli ingredienti per effettuarlo!

Acido citrico

Per primo puoi considerare l’uso di acido citrico, un alleato potente che contrasta calcare, muffa e puzza.

Aggiungi una tazza di acido citrico al cestello e avvia un ciclo a vuoto; in alternativa puoi anche spargerlo sul fondo dell’elettrodomestico.

Avviate poi un lavaggio a vuoto lungo e con temperature elevate. L’acido citrico agisce per sciogliere i residui di calcare e cibo attaccato, contribuendo a ridurre gli odori e a mantenere la tua lavastoviglie in condizioni ottimali.

Succo di limone

Un altro alleato per il tuo lavaggio a vuoto è il succo di limone che possiede anche il grande bonus di essere un ingrediente super profumato!

Il suo aroma fresco, infatti, contribuirà a mascherare gli odori sgradevoli e aggiungerà un tocco di freschezza alla tua lavastoviglie.

Tutto quello che dovrai fare è filtrare il succo dell’agrume fino ad ottenerne una tazza, mettila poi nel cestello e avviate il lavaggio a vuoto.

Quando riaprirete lo sportello, sarai investito da un inebriante profumo e da un pulito senza precedenti!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è famoso per tanti fattori, ma soprattutto per le sue proprietà di neutralizzazione degli odori, per questo sarà fondamentale come metodo da usare al fine di togliere la puzza d’uovo dalla lavastoviglie.

Aggiungine una tazza sparsa sul fondo dell’elettrodomestico e avvia sempre il lavaggio a vuoto per sbarazzarti degli odori persistenti in modo definitivo.

Così come per gli altri metodi, anche con il bicarbonato di sodio avrete la lavastoviglie non solo priva di odori, ma anche priva di sporco perché l’azione abrasiva del prodotto avrà tolto tutto il calcare e le macchie.

Aceto bianco d’alcol

Come poteva mandare l’aceto bianco d’alcol tra i nostri trucchetti per togliere la puzza d’uovo dalla lavastoviglie?

Stiamo parlando di un potente anti-odore e sgrassante naturale. Riempi un’intera tazza di aceto bianco d’alcol e mettila nel cestello della lavastoviglie prima di avviare il lavaggio a vuoto.

In questo modo non solo eliminerai gli odori sgradevoli, ma farai anche in modo di mantenere il tuo elettrodomestico in ottime condizioni nel corso del tempo.

Pastiglie pulenti (VIDEO)

Ultimo consiglio che voglio darti per pulire a fondo la lavastoviglie prevede la preparazione di alcune semplici pastiglie pulenti.

Ti mostro subito come fare:

Per profumare a lungo

Per profumare a lungo la lavastoviglie ed evitare che la puzza d’uovo prenda il sopravvento, ecco alcuni consigli che potranno esserti d’aiuto:

Asciugare l’Interno: dopo ogni ciclo, lascia la porta della lavastoviglie leggermente socchiusa per permettere all’aria di circolare e asciugare l’interno, riducendo il rischio di muffe e odori.

Lasciare Aperta la Porta Dopo l’Uso: lascia la porta della lavastoviglie aperta per un breve periodo dopo ogni ciclo per consentire all’umidità di evaporare, prevenendo così la formazione di odori sgradevoli.

Evitare Accumuli di Acqua: controlla che non si formino accumuli di acqua stagnante nella parte inferiore della lavastoviglie, poiché questo può favorire la proliferazione di odori sgradevoli.