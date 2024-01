Cosa pulire in casa quando fuori piove e non hai voglia di uscire?

Quando piove, tutte noi siamo “braccate” in casa senza sapere cosa fare e soprattutto senza sapere cosa pulire.

L’eccesso di umidità dovuto alla pioggia, infatti, non ci permette di avere le porte aperte per molto tempo e di procedere con la pulizia domestica in tranquillità.

In realtà, però, non è così! Bisogna solo sapere cosa pulire quando fuori piove in modo da sfruttare al meglio questo tempo!

Prima di iniziare

Prima ancora di vedere cosa pulire in casa durante le giornate di pioggia, è bene vedere cosa non fare.

Quando piove, infatti, aumenta il tasso di umidità esterno alla casa, per cui aprire le porte potrebbe essere un problema.

Per tenere a bada l’umidità, inoltre, sarebbe bene anche evitare tutta una serie di attività in casa che potrebbero aumentarne il tasso. Pertanto, vi suggeriamo di non lavare superfici come i pavimenti, le piastrelle, le porte ecc, le quali necessitano di essere “bagnate” molto e potrebbero rendere più umida la casa.

L’ideale è procedere con attività di pulizia “a secco”. Vediamo, quindi, quali sono.

Concentrarsi su tappeti, divani e materassi

Innanzitutto, potremmo dedicarci alla pulizia a secco dei tappeti, dei divani (non sfoderabili) e dei materassi.

In questo caso, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato, il quale svolge una potente azione pulente.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il bicarbonato in una ciotola e aggiungere, se lo preferite, anche 3 o 4 gocce di olio essenziale Tea tree in modo da limitare anche la proliferazione batterica.

Dopodiché, mescolate il tutto fino ad ottenere un composto e cospargete il divano o il tappeto con questo composto.

A questo punto, strofinate con una spazzola morbida, lasciate agire per almeno un’ora e passate l’aspirapolvere o una spazzola per rimuovere la polvere di bicarbonato in eccesso.

Pulizia di vetri e specchi (ma non sempre!)

Inoltre, potete approfittare di queste giornate di pioggia anche per lavare i vetri e gli specchi soggetti spesso a macchie e aloni.

È consigliabile, infatti, procedere alla pulizia dei vetri e degli specchi quando il sole non è forte poiché i raggi solari potrebbero favorire la formazione di aloni e macchie.

E perché non approfittarne durante la pioggia? Ovviamente, questo consiglio vale per gli specchi e i vetri interni alla casa e non per quelli esterni esposti alla pioggia. O meglio, se le finestre sono protette dalle tende da sole, potete procedere con la pulizia completa dei vetri.

Per la loro pulizia, quindi, vi suggeriamo di mescolare in una brocca graduata 1 cucchiaio di borotalco e 700 ml di acqua tiepida. Dopodiché, travasate la miscela in un flacone con vaporizzatore e spruzzatela sui vetri e gli specchi molto sporchi.

Infine, passate un panno per strofinare e asciugate con un panno pulito. Se volete, inoltre, prevenire la formazione della condensa, vi basterà inumidire un panetto di sapone e passarlo sui vetri esterni durante la pioggia.

In questo modo, si creerà una patina in grado di far scivolare via le gocce ed evitare di avere vetri completamente oscurati dal vapore!

Come pulire la lavastoviglie se piove

N.B. Se volete approcciarvi alla pulizia di qualsiasi elettrodomestico, assicuratevi che la spina sia staccata e che l’interruttore non sia acceso, a meno che non vogliate semplicemente fare un lavaggio a vuoto, come ho fatto io.

Anche la lavastoviglie può essere pulita quando fuori piove in quanto non è faticoso farlo e non implica particolari interventi da parte vostra.

In questo caso, infatti, vi suggeriamo di provare il trucchetto della tazzina.

Munitevi, quindi, di una tazzina di un materiale adatto per la lavastoviglie e riempitela, poi con del bicarbonato di sodio, noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e disincrostanti molto delicate.

Dopodiché, mettete la tazzina nella lavastoviglie e avviate il ciclo di lavaggio a vuoto.

In alternativa, potete anche riempire la tazzina con 150 grammi di acido citrico, in quanto funge da cura lavastoviglie fai da te e da brillantante.

Lavaggi a vuoto anche in lavatrice

Oltre alla lavastoviglie, anche la lavatrice può essere pulita senza aumentare il tasso di umidità in casa e senza “dovervi bagnare le mani”.

Vi basterà, infatti, procedere con un lavaggio a vuoto in grado di pulire questo elettrodomestico da cima a fondo!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e travasate la miscela così ottenuta direttamente nel cestello.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature e la vostra lavatrice sarà pulita come non mai!

Smacchiare a fondo il Wc

Infine, vediamo come pulire il wc e come rimuovere eventuali macchie gialle e incrostazioni al suo interno.

Iniziate, quindi, con il rimuovere tutta l’acqua dalla tazza del water, dopodiché cospargete il fondo del wc con l’acido citrico.

A questo punto, in una brocca contenente 1 litro di acqua versate 150 grammi di acido citrico, mescolate tutto, versate anche la miscela così ottenuta in uno spruzzino. Vaporizzate la soluzione in tutto l’interno del wc e lasciate agire per qualche ora.

Infine, strofinate con lo scopino e scaricate lo sciacquone!