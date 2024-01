Macchie di calcare ostinate nel Wc: come ho risolto con un solo rimedio ecologico

Pulire quotidianamente il bagno, ma soprattutto il Wc, è una necessità imprescindibile per avere un ambiente casalingo pulito e salubre. Quando però il wc presenta delle macchie ostinate di colore giallo, la semplice pulizia può non bastare!

C’è chi usa dei rimedi chimici che sono dannosi per l’ambiente, ma anche per noi stessi. Per questo nel tempo ho sperimentato una serie di rimedi che possano essere davvero efficaci per rimuovere tali macchie. La soluzione l’ho trovata ed è l’acido citrico, un rimedio ecologico ma soprattutto valido per diverse problematiche in casa.

Oggi voglio spiegarti in che modo lo uso per sfruttare tutte le sue potenzialità, sperando che possa essere utile anche a te!

Perché il calcare torna sempre nel Wc

Prima di iniziare, c’è una cosa importante che dobbiamo valutare insieme. Il calcare che si forma sempre nel wc è il risultato dell’acqua che scorre per ore, giorno dopo giorno. Poiché l’acqua contiene calcare, questo si attacca e si deposita sulle pareti dell’interno del wc. Ti sarà sicuramente capitato (quei giorni in cui sei fuori casa) che al tuo ritorno hai trovato macchie ancora più evidenti.

Se hai questo problema ricorrente, vuol dire che c’è una piccola perdita continua. Per questo ti consiglio ugualmente di chiedere al tuo idraulico, in modo che questo episodio non si ripresenti dopo poco tempo.

Perché l’acido citrico è il rimedio migliore per me

Ci sono tanti rimedi che aiutano ad eliminare le macchie di calcare nel wc. C’è chi usa il sale grosso, chi ancora l’aceto bianco. Tutti rimedi validissimi.

Ma l’acido citrico ha una marcia in più: è più potente e versatile, grazie alla sua natura in polvere. Poi ha un approccio molto più ecologico dell’aceto, quindi proteggiamo anche l’ambiente. Ha proprietà anticalcare ma soprattutto disincrostanti, tutte necessarie per quello che andremo a fare.

Per esempio in questo video troverai gli utilizzi più comuni dell’acido citrico:

Come uso l’acido citrico per le macchie nel wc

Ora veniamo al punto e ti spiegherò passo dopo passo come utilizzo l’acido citrico per eliminare le macchie ostinate di calcare nel wc.

Come avrai visto nel video, inizio col preparare la soluzione tuttofare, che può essere impiegata sia per il wc ma anche per eliminare il calcare nella lavatrice o nella lavastoviglie.

La soluzione solita prevede 150 gr di acido citrico in polvere, ma in questo caso ne userò 200 gr, per renderla più “forte”. La polvere di acido citrico va sciolta in 1 litro di acqua demineralizzata tiepida, così sarà “pura” e si scioglierà prima.

Metto la soluzione in uno spruzzino e sono pronta per vaporizzarla nelle zone dove ho bisogno di eliminare le macchie. Ti consiglio di indossare una mascherina, perché l’acido citrico potrebbe darti fastidio. Evita anche contatto con gli occhi, ancora meglio se indossi anche i guanti.

Visto che abbiamo il problema dell’acqua che scorre di continuo, oltre la soluzione spruzzata ti consiglio di versare anche dell’acido citrico in polvere puro sulla zona (come vedi nel video). Ancora meglio se appoggi un pezzo di carta igienica, così da trattenere il rimedio in modo che non scivoli via.

Ora non ci resta che aspettare. Se hai modo di chiudere temporaneamente l’acqua del bagno, sarà molto più semplice. Ma non sempre questo è possibile. In ogni caso, è necessario attendere qualche ora, ancora meglio se esegui questa pratica la notte, così non c’è il rischio che qualcuno in casa usi il bagno e tiri lo sciacquone.

Al mattino dopo basterà passare lo scopino e i pezzi di calcare si staccheranno letteralmente. Quindi abbiamo constatato insieme che l’acido citrico funziona davvero per eliminare le macchie presenti nel wc.

Alcuni consigli utili per l’interno del wc

Prima di lasciarci vorrei condividere con te qualche consiglio che spero ti sia utile per mantenere il Wc bianco più a lungo: