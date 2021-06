La cremina pulisci-tutto che si fa con soli 2 INGREDIENTI!

A volte ci serviamo dei più disparati detersivi per avere una casa sempre pulita e impeccabile e ignoriamo, invece, che la soluzione ce l’abbiamo spesso a casa, nella nostra dispensa. Ci sono, infatti, degli ingredienti casalinghi, molto economici che sono molto efficaci per la pulizia domestica.

Per non parlare, poi, del fatto che spesso questi prodotti possono essere utilizzati per pulire più superfici e comportano, quindi, anche un bel risparmio sia in termini economici che in termini di spazio.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come preparare la crema pulisci tutto con amido e aceto e come utilizzarla per una casa più pulita che mai!

Come prepararla

Il procedimento per preparare questa crema pulisci tutto è davvero molto facile e veloce in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno è dell’amido di mais e dell’aceto.

Versate, quindi, in una ciotola l’amido di mais e aggiungete un po’ alla volta l’aceto fino ad ottenere una sorta di crema fluida.

Ovviamente, le quantità possono essere decise in base alla superficie che si vuole pulire, pertanto sono “personali”. Circa l’utilizzo dell’aceto, potete utilizzare sia l’aceto bianco, sia rosso, sia l’aceto di mele.

Una volta visto come realizzare la crema pulitutto con amido e aceto, vediamo insieme come utilizzarla e quali superfici pulire.

Per lucidare l’acciaio

Innanzitutto, questo prodotto fai da te può essere utilizzato per rimuovere tutti gli aloni, le ditate e le impronte dalle superfici di acciaio, quali il piano cottura, il lavello e il rubinetto.

Sappiamo, infatti, che l’acciaio è un materiale molto gettonato in quanto conferisce eleganza e modernità alla casa, ma tende, purtroppo, a perdere la sua lucentezza facilmente e a diventare opaco.

Per nostra fortuna, però, la crema con amido e aceto viene in nostro soccorso!

Tutto ciò che dovrete fare è mettere un po’ di crema sulla spugna e strofinare la zona interessata. Lasciate, poi, in posa per alcuni minuti (o più a lungo se è presente del calcare) e risciacquate bene con un panno umido.

Per conferire una maggiore lucentezza, potete poi, versare un po’ di aceto sul panno e passarlo sulla superficie. Addio aloni e impronte!

Per pulire la vasca da bagno

Se avete la vasca del bagno sporca o piena di calcare, questa crema pulisci tutto è il rimedio che fa per voi!

Vi basterà, infatti, preparare una grande quantità di questa crema, in modo da poter ricoprire la superficie della vasca o le zone in cui sono presenti le macchie, e usare una spugna o una spazzola per strofinare la vasca.

Lasciate, poi, in posa per qualche minuto, così da farla penetrare in profondità e dargli il tempo di ammorbidire tutto lo sporco, dopodiché risciacquate con acqua. La vostra vasca sarà pulita come non mai!

Per rimuovere le macchie di unto dai vestiti

Quante volte avete trovato sui vostri capi le macchie di unto e avete pensato di non poterli più indossare? Immagino tante volte!

Sarete felici, però, di sapere che basta la cremina pulisci tutto per salvarli!

Applicate, quindi, la crema direttamente sulla macchia di grasso e di unto presente sul capo e accertatevi che penetri bene nel tessuto. In questo caso, infatti, è consigliabile produrre una cremina dalla consistenza più fluida, quasi liquida.

A questo punto, lasciate agire per circa mezz’ora, dopodiché procedete con il comune lavaggio del capo. Addio macchie!

Per sgrassare e lucidare le pentole

Avere le pentole sempre pulite e lucide sembra essere davvero un’utopia. Queste, infatti, tendono facilmente a sporcarsi di grasso e a diventare opache.

Perciò, di tanto in tanto, hanno bisogno di beneficiare del potere sgrassante e lucidante della nostra crema con amido e aceto.

Iniziate, quindi, con il lavare le pentole così da rimuovere tutti i residui di cibo e lo sporco in eccesso, dopodiché strofinate la pentola con la crema. Lasciatela in posa per qualche minuto, poi risciacquatela. Sembrerà come nuova!

Avvertenze

Non utilizzate questa crema su superfici di marmo o pietra naturale, perché potrebbe corroderle. Inoltre, evitare l’utilizzo anche sulle superfici di legno; in questo caso, provatela prima in un angolo nascosto.

Per una casa sempre pulita!

