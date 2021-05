A volte utilizziamo una miriade di prodotti per pulire la nostra casa, ignorando che le soluzioni migliori le abbiamo in dispensa e ci vengono donate direttamente dalla natura!

Di cosa parliamo? Del detersivo al rosmarino, un prodotto facile da preparare in grado non solo di sgrassare le superfici ma anche di profumarle. Insomma: due piccioni con una fava!

Perciò, vediamo subito insieme come preparare questo detersivo al rosmarino fai da te in maniera facile e veloce per una casa sgrassata e profumata come non mai!

Preparazione

Per preparare questo sgrassatore universale al rosmarino, vi serviranno pochi ingredienti che sicuramente avrete già in casa, tra cui:

2 rametti di rosmarino

buccia di due limoni

2 tazze di acqua

2 tazze di aceto bianco.

Versate, quindi, tutti gli ingredienti in un contenitore e lasciateli riposare per circa 10 giorni in un luogo fresco e asciutto, così da permettere agli oli essenziali presenti nella pianta di rosmarino di andare in infusione.

Passati i giorni, poi, filtrate il composto così ottenuto per eliminare le bucce di limone e il rosmarino, travasate il tutto in uno spruzzino e agitate energicamente per mescolare bene. A questo punto, il vostro sgrassatore è pronto per l’utilizzo!

Come utilizzarlo

Questo detergente molto economico e veloce da preparare può essere utilizzato per pulire e sgrassare un’ampia varietà di superfici, dal piano cottura della cucina ai sanitari del bagno.

Grazie, infatti, alla sua potente azione disincrostante, è in grado di rimuovere le macchie di grasso e di olio più ostinate dai fornelli, dalla cappa e da tante altre superfici.

Inoltre, può essere utilizzato per pulire e sgrassare il forno, i pavimenti e per rimuovere lo sporco dalle finestre.

Ma le sue proprietà non sono finite qui! Lo sgrassatore al rosmarino, infatti, svolge anche un’azione anticalcare ed è, quindi, efficace per combattere il calcare dei rubinetti e dai sanitari.

Tuttavia, però, ricordate sempre di evitare l’utilizzo sul marmo, in quanto la presenza dell’aceto potrebbe corroderlo.

Infine, questo prodotto è in grado di rilasciare un profumo inebriante sulle superfici che vi farà avere voglia di pulire più che mai.

Insomma…un detergente universale dalle 1000 proprietà!

Proprietà degli ingredienti

Come già detto, questo detergente è composto da tre ingredienti naturali, noti per le loro molteplici proprietà.

Innanzitutto, l’aceto. Questo ingrediente, noto per essere un ottimo sgrassante e antimicrobico, viene comunemente utilizzato nella pulizia domestica per pulire le più svariate superfici (tranne il marmo e la pietra naturale).

Il limone, invece, vanta proprietà sbiancanti e pulenti che si coniugano con il profumo inebriante che rilascia. Inoltre, è anche un “disinfettante” naturale.

Infine, il rosmarino, l’ingrediente base di questo detergente. Se si parla molto dell’aceto e del limone, lo stesso non accade per il rosmarino, le cui proprietà sono, ai più, sconosciute.

Eppure, questa pianta ricca di oli essenziali dalle proprietà antiossidanti, è stata a lungo utilizzata per l’igiene e negli ospedali nei tempi passati, in quanto è un potente antimicotico, antibatterico e antisettico.

E se i numerosi motivi per cui dovreste utilizzare questo detergente ancora non vi hanno convinto abbastanza, aggiungiamo che è anche molto profumato e il suo odore naturale è in grado di alleviare anche lo stress e la tensione!

Da provare!

Avvertenze

Vi ricordiamo di non utilizzare lo sgrassatore naturale al rosmarino sulle superfici di marmo o pietra naturale perché la presenza dell’aceto potrebbe corroderle.

Inoltre, vi raccomandiamo di non far entrare il detergente a contatto con gli occhi perché potrebbe comportare bruciore.

Consultare sempre le etichette di produzione delle varie superfici prima di provare lo sgrassatore.

