Il frigorifero è un elettrodomestico davvero indispensabile in casa, in quanto ci aiuta a conservare diverse tipologie di pietanze.

A volte, però, diventa davvero difficile averlo sempre pulito e profumato!

La presenza di cibo al suo interno, infatti, fa sì che spesso possiamo ritrovare cattivi odori e macchie.

Quante volte, infatti, ci siamo ritrovate ad aprire il frigorifero e a sentire una forte puzza?

Immagino tante volte e…non è per niente piacevole!

Perciò, oggi vedremo insieme come preparare 3 spray sgrassanti fai da te per pulire a fondo il vostro frigorifero e renderlo profumato come non mai!

N.B Vi ricordiamo di consultare sempre le indicazioni di produzione prima di utilizzare i rimedi suggeriti. Assicuratevi che sia staccata la corrente prima di iniziare con la pulizia!

Spray semplice all’aceto

Iniziamo con uno spray facilissimo, che possiamo preparare in pochi minuti avendo sempre ottime prestazioni!

Cosa occorre

Per preparare lo spray facile all’aceto, vi basterà mescolare acqua e aceto bianco in parti uguali, regolatevi in base alla grandezza del vostro frigorifero e allo sporco presente.

Unite i due ingredienti in uno spruzzino, agitate un po’, poi vaporizzate la soluzione negli scomparti. Asciugate accuratamente con un panno pulito.

L’aceto, che ha proprietà sgrassanti e antiodore, renderà il vostro elettrodomestico pulito e profumato in pochi minuti!

Video procedimento

Ecco un video della preparazione di due spray molto semplici ed efficaci:

Spray al sapone di Marsiglia

Il primo spray sgrassante fai da te che vogliamo consigliarvi è quello al sapone di Marsiglia.

Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate e, perciò, può essere utilizzato su qualunque superficie senza il rischio di danneggiarle.

Per preparare questo potente sgrassatore naturale, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

900 ml di acqua demineralizzata

4 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato

50 ml di aceto (di alcool o di vino)

10 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree oil.

Scaldate, quindi, l’acqua demineralizzata in un pentolino e versate, poi, al suo interno il sapone di Marsiglia.

Mescolate il tutto con un cucchiaio fino al completo scioglimento del sapone nell’acqua.

Una volta ottenuta l’acqua saponata, lasciate raffreddare per un po’, dopodiché travasate il composto così ottenuto in un flacone spray.

A questo punto, non vi resta che provare il vostro sgrassatore sulla superficie interna del vostro frigo!

Spruzzate sulle pareti interne e strofinate con una spugnetta soprattutto sui punti in cui sono maggiormente concentrate le macchie e i cattivi odori.

Lasciate agire per un po’, dopodiché passate un panno morbido inumidito per risciacquare.

E voilà: il vostro frigorifero sarà libero da macchie e cattivi odori!

N.B Ricordatevi sempre di scuotere il flacone ogni volta prima dell’uso perché gli oli, per loro natura, tendono a separarsi dal composto.

Spray al bicarbonato

Un altro spray dal forte potere sgrassante è quello al bicarbonato.

Il bicarbonato di sodio, infatti, è in grado di assorbire e neutralizzare i cattivi odori e di rimuovere le macchie di unto che si formano nel frigorifero.

Per realizzare questo spray, munitevi di:

500 ml di acqua distillata

1 cucchiaio di bicarbonato

10 gocce di olio essenziale che più preferite

1 cucchiaino di detersivo ecologico per piatti

Iniziate, quindi, con lo sciogliere il bicarbonato nell’acqua distillata e mescolate con un cucchiaio fino al completo scioglimento.

Aggiungete, poi, le gocce di olio essenziale che avete scelto. Vi consigliamo di scegliere sempre fragranze agrumate dal profumo più fresco come limone, arancia, ecc.

Infine, versate 1 cucchiaino di detersivo ecologico per piatti, così da aumentare il potere sgrassante dello spray e renderlo, quindi, ancora più efficace.

Mescolate tutto gli ingredienti e mettete il composto così ottenuto in un flacone spray. Spruzzate sulle macchie e lasciate agire il prodotto qualche minuto prima di rimuoverlo.

Aprire il frigorifero sarà un piacere!

Spray al limone

Infine, ecco a voi l’ultima ricetta per la preparazione dello spray sgrassante fai da te.

Questo spray prevede l’utilizzo del limone, un agrume dall’alto potere sgrassante unito, però, a un naturale profumo piacevole.

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto vi basterà semplicemente tagliare a fette 5 limoni e lasciarle macerare per 1 settimana in 1 litro di aceto bianco.

Dopo una settimana, filtrate l’infuso con un colino così da rimuovere via i residui di limoni e travasatelo in uno spruzzino.

Se preferite, potete anche aggiungere alcune gocce di olio essenziale di tea tree o di limone per uno spray ancora più profumato.

A questo punto, spruzzate un po’ di questa miscela sulle pareti interne del vostro frigorifero, strofinate con una spugnetta e passate un panno per risciacquare.

Il vostro frigorifero emanerà un profumo di fresco ad ogni apertura!

Importante

Se desiderate pulire il frigorifero, ricordate di togliere tutti gli alimenti e le bevande, riponendoli in una borsa termica per mantenerne la freschezza, se necessario.

Ricordate di staccare la spina per pulire il frigo in tutta sicurezza. Seguite sempre le indicazioni di produzione.

Asciugate accuratamente i ripiani, gli scaffali e i cassetti prima di riporli all’interno del frigorifero, così da evitare la formazione di muffe.

