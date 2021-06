Dove comprare online gli integratori alimentari?

Con i primi caldi o durante alcuni momenti della nostra vita, sentiamo che il nostro corpo ha bisogno di qualche marcia in più.

Possiamo sentirci stressati o avere problemi a dormire, o ancora sentirci senza forze ed energie. Ecco perché sempre più spesso ci affidiamo all’efficacia degli integratori alimentari.

Nella maggior parte dei casi, è sempre il medico o il farmacista a consigliarci quello che fa più al caso nostro, in base al nostro stato di salute. La svolta è che da tempo possiamo tranquillamente acquistare gli integratori alimentari online, a volte risparmiando moltissimo!

Cosa sono gli integratori alimentari?

È opportuno iniziare dicendo cosa sono gli integratori alimentari. Sono fonti concentrate di sostanze buone per il nostro corpo e di nutrienti, che servono a “completare” la nostra dieta.

Il loro scopo è quello di migliorare o integrare eventuali carenze, che possiamo avere per diversi motivi: un forte periodo di stress oppure una dieta disordinata, o magari perché siamo in stato di gravidanza, menopausa e molto altro ancora.

Insomma, in base alle nostre esigenze, possiamo assumere degli integratori alimentari, reperibili sotto diverse formule: capsule, compresse, bustine idrosolubili, flaconcini monodose e così via.

Tipologie di integratori

Come abbiamo accennato, esistono davvero tantissime tipologie di integratori alimentari, utili a soddisfare ogni necessità e a farci sentire meglio. Ma vediamo insieme e nel dettaglio le categorie più comuni.

Integratori salini

Gli integratori salini sono quelli che assumiamo soprattutto nei periodi caldi o se pratichiamo sport e attività fisica. Queste condizioni portano molto spesso a una carenza di sali minerali, molto facile da integrare grazie appunto agli integratori.

Magnesio, potassio, calcio ed oligoelementi sono alcune delle componenti di questa tipologia.

Fermenti lattici

Quante volte ci sarà capitato di sentirci un po’ scombussolati e con l’intestino sotto sopra? Ecco, i fermenti lattici (divisi in genere in probiotici e prebiotici) arrivano in nostro soccorso!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Agiscono sulla flora batterica intestinale, favorendo il raggiungimento di regolarità ed equilibrio. Quindi possiamo dire che hanno un effetto protettivo per l’intestino e di conseguenza anche su tutto l’organismo.

Integratori per il benessere del sonno

Il sonno è un’attività naturale ma fondamentale della nostra vita e non riuscire ad eseguirla come vorremmo provoca spesso irritabilità, malessere generale e stanchezza.

In questi casi assistiamo a ciò che viene definito “disturbo del sonno”, dove la qualità della vita e del benessere psico-fisico viene notevolmente compromessa. Proprio per questo possiamo aiutarci con alcuni integratori alimentari.

Le sostanze in genere contenute negli integratori per il sonno sono: Melissa, Griffonia, Melatonina e Valeriana. Solitamente è possibile comprare questi integratori nella farmacie, parafarmacie, erboristerie, o online su siti specializzata come Farmavola.

Altri tipi di integratori

Oltre alle tipologie già menzionate, esistono altri tipi di integratori alimentari:

per il controllo del peso corporeo . Si associano a una dieta alimentare varia e controllata e aiutano in alcuni casi a perdere peso, come gli integratori a base di Garcinia cambogia ;

. Si associano a una dieta alimentare varia e controllata e aiutano in alcuni casi a perdere peso, come gli integratori a base di ; integratori specifici per la donna . Possono essere diversi a seconda delle necessità o delle problematiche femminili, come i sintomi della menopausa o della sindrome premestruale. Non mancano poi quelli pensati per le donne in gravidanza o per chi ha carenze di calcio;

. Possono essere diversi a seconda delle necessità o delle problematiche femminili, come i o della sindrome premestruale. Non mancano poi quelli pensati per le donne in gravidanza o per chi ha carenze di calcio; per i capelli , in genere in caso di caduta o diradamento. La maggior parte di questi prodotti contengono Biotina (la vitamina per eccellenza per il benessere dei capelli), ma anche selenio o zinco;

, in genere in caso di caduta o diradamento. La maggior parte di questi prodotti contengono (la vitamina per eccellenza per il benessere dei capelli), ma anche selenio o zinco; integratori per le vie urinarie . Questo tipo di integratori, spesso a base di Betulla o Cranberry, sono efficaci sia nella prevenzione che nella cura delle infezioni delle vie urinarie;

. Questo tipo di integratori, spesso a base di Betulla o Cranberry, sono efficaci sia nella prevenzione che nella cura delle infezioni delle vie urinarie; integratori per il benessere di pelle e ossa ;

; per stimolare e aumentare le difese immunitarie . Questi integratori alimentari vengono assunti in genere con l’arrivo dei mesi più freddi e per prevenire gli stati influenzali;

. Questi integratori alimentari vengono assunti in genere con l’arrivo dei mesi più freddi e per prevenire gli stati influenzali; integratori dall’azione antiossidante . In questo caso sono costituiti da componenti utili a contrastare l’azione dei radicali liberi e quindi a prevenire l’invecchiamento delle cellule;

. In questo caso sono costituiti da componenti utili a contrastare l’azione dei radicali liberi e quindi a prevenire l’invecchiamento delle cellule; che favoriscono il benessere della vista, grazie al contenuto di Vitamina A e Vitamina B2.

Infine, non dobbiamo dimenticarci dei più comuni integratori multivitaminici, che sono fondamentali per mantenersi sempre in salute, soprattutto nel caso in cui la dieta alimentare non è sufficiente a garantire il giusto apporto nutrizionale.

Dove si possono comprare online?

Poiché gli integratori alimentari non sono farmaci, la loro vendita non è più limitata alle sole farmacie fisiche. Dopo aver concordato con un medico l’integratore giusto per noi, possiamo trovare online numerose alternative vantaggiose. Un esempio è Farmavola.

Nel complesso, possiamo acquistare gli integratori alimentari in:

Farmacie fisiche

Farmacie con negozi online

Parafarmacie

Erboristeria

Supermercato

Palestre e profumerie.

Controindicazioni

Anche se gli integratori alimentari non sono farmaci, ciò non significa che non possono avere delle controindicazioni.

Proprio per questo è fondamentale parlarne con il proprio medico o il farmacista prima di scegliere l’integratore, poiché saranno loro a valutare le eventuali carenze. Inoltre l’assunzione va evitata in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Un parere medico è fondamentale anche in caso di gravidanza o allattamento.

In generale bisogna sempre ricordare che gli integratori alimentari non vanno mai intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata, associati a uno stile di vita sano. Infine non bisogna mai eccedere con le dosi consigliate.