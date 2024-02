Come ho eliminato il cattivo odore di muffa su un tappeto antico

La bellezza di un tappeto, soprattutto se antico, non ha prezzo. Attualmente è diventato molto costoso averne uno pregiato o di qualità, ma non mancano i casi in cui venga tramandato di generazione in generazione.

Ed è proprio quello che mi è successo qualche tempo fa: ricevere in regalo un tappeto antico dai colori meravigliosi. Ma c’era un solo problema, con il tempo aveva accumulato molta polvere e un odore molto forte di muffa. Ti racconto la mia esperienza, magari hai vissuto la stessa situazione!

Cosa fare prima di usare i rimedi naturali

Innanzitutto, devi scegliere se iniziare ad usare i rimedi naturali, oppure portare il tuo tappeto da un esperto che possa trattarlo nel modo migliore possibile. Decidi in base al pregio del tuo tappeto.

Questi consigli non vanno assolutamente a sostituirsi a un parere di un esperto in merito, ma poiché l’odore di muffa è rimasto anche dopo una pulizia approfondita, ho deciso di provare qualche rimedio naturale, di cui ti parlerò tra poco.

Nel caso tu voglia di decidere di usare i rimedi naturali, provali sempre prima in un angolo non visibile, così ne verifichi la tollerabilità.

Procedimento anti-muffa

Per eliminare l’odore forte di muffa da un tappeto antico, ho decido di utilizzare il Bicarbonato. Sappiamo che è uno dei rimedi che adoriamo di più, per le sue capacità assorbenti e pulenti.

Proprietà degli ingredienti

In questo caso specifico, ho deciso di utilizzare il bicarbonato di sodio perché:

ha un’ottima capacità assorbente , quindi è come se eseguisse una “pulizia a secco”;

, quindi è come se eseguisse una “pulizia a secco”; è un vero anti-odore naturale, e ci potrà aiutare per deodorare il tappeto.

Ma il bicarbonato non va usato da solo. Un ottimo alleato è per me il Tea Tree Oil, un olio essenziale conosciuto da tutti gli amanti dei rimedi naturali. Ha proprietà antibatteriche, antifungine e molto altro. Tra tutte le sue qualità, la prime due sono sufficienti per rendere più potente il nostro bicarbonato.

Ecco un esempio del loro utilizzo per le scarpe che puzzano:

Come usarli sul tappeto

Ora analizziamo come usare bicarbonato e tea tree oil. In base alla grandezza del tappeto, calcoliamo una ciotola media colma di bicarbonato. Per un contenitore di medie dimensioni, possiamo aggiungere 10 gocce di tea tree oil.

Mescoliamo bene, in modo che gli ingredienti possano ben amalgamarsi. Attendiamo giusto 3-4 minuti, facendoli “riposare”, poi con l’aiuto di un colino spargiamo il tutto sul tappeto. L’uso del colino è molto comodo sia per pulire i tappeti, ma anche i divani o i materassi:

Con l’auto di una spazzola molto morbida, iniziamo a massaggiare la superficie del tappeto, in modo che la polvere di bicarbonato penetri bene.

A quel punto dobbiamo aspettare almeno mezz’ora, ma se ne hai la possibilità anche un’ora. Dopodiché puoi agire in due modi:

passare l’aspirapolvere (con l’accessorio idoneo per i tappeti);

se non hai l’aspirapolvere, spazzola fino a quando non avrai rimosso il mix dal tappeto, che raccoglierai con la scopa.

Il bicarbonato, combinato con l’olio di tea tree, avrà efficacemente deodorato, ma anche igienizzato in modo naturale il tappeto.

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario mandarlo in lavanderia o da chi è di competenza.

Perché dovresti avere un tappeto per ogni stanza (o quasi)

Terminata la nostra fase di pulizia, voglio spiegarti perché per me è così importante avere un tappeto in una stanza, o in quasi tutte. Per prima cosa, avere un tappeto (antico ma anche moderno) in una stanza le cambia notevolmente l’aspetto. Ci sembra più arredata, più vissuta, più piena!

Allo stesso tempo, i tappeti (insieme ad altri complementi d’arredo) è come se trattenessero un po’ di calore in più in casa, mantenendola più calda. Infatti, sembra utile tenere i tappeti in prossimità dei termosifoni, soprattutto quando il pavimento tende ad essere freddo di per sé.

Ora che sai anche come pulirli a secco, sarà molto più semplice per te apprezzarli e gestirli!