Vestiti bucati? Può essere la lavatrice!

Ci sono gesti quotidiani che ci sembrano semplici, a volte meccanici… come mettere in moto la lavatrice e avviare il solito programma per il nostro bucato.

Dobbiamo ammettere che non sempre il bucato è perfetto come ce lo aspettiamo. Potrebbero esserci cattivi odori, oppure delle macchie insolite.

Ma vi è mai capitato che la lavatrice bucasse i vestiti? Può essere insolito ma capita! Spesso siamo delusi da circostanze simili, tanto da immaginare di sostituire l’elettrodomestico.

Le cause, per nostra fortuna, sono diverse. A volte semplici e risolvibili, in altri casi può determinare un malfunzionamento dell’apparecchio.

Per questo, ricordate di seguire sempre le indicazioni di produzione e farvi consigliare da un tecnico, prima di agire di propria iniziativa.

Troppo bucato

Come accennato, bisognerebbe valutare con un tecnico eventuali difetti, guasti o malfunzionamenti della lavatrice.

Ma un motivo per cui la lavatrice ti buca i panni è mettere troppo bucato nel cestello. A volte ignoriamo tale circostanza, ma può essere possibile.

Alcuni vestiti, poiché il cestello è troppo pieno, possono andare in stretto contatto con il vetro dell’oblò e vengono pressati dal continuo movimento del cestello.

Se i panni non sono “liberi” si spostarsi nell’abitacolo della lavatrice, potrebbero usurarsi durante il lavaggio. Mettete il giusto carico di vestiti ad ogni lavaggio e non avrete problemi!

Attenzione al detersivo

Esistono diverse tipologie di detersivo per il bucato, in base alla loro azione o alla tipologia di tessuto.

Ma anche i detersivi possono rischiare di bucare i panni. Se li mixate nel modo sbagliato, potrebbe verificarsi una reazione che risulterà troppo aggressiva e danneggerà le fibre dei tessuti da lavare.

Noi vi consigliamo sempre alternative naturali o almeno ecologiche, nel rispetto della salute e dell’ambiente, ma leggete sempre bene l’etichetta di lavaggio prima di lavare i vostri vestiti.

Attenti al cestello

Ovviamente, bisognerebbe sempre escludere un guasto o eventuali difetti della nostra lavatrice.

Però anche una lavatrice più vecchia può bucare i panni, soprattutto il suo cestello. Come tutti sappiamo, il cestello della lavatrice è in acciaio e ha tanti fori, che consentono il passaggio dell’acqua.

Lavaggio dopo lavaggio, i fori possono bucare i vestiti, perché danneggiati da un oggetto duro e così via. Per verificarlo, prendete un vecchio pezzo di cotone e passatelo sui fori: se le fibre restano impigliate, allora la colpa è del cestello!

Potete risolvere sistemando il foro con un cacciavite a croce, ma sempre meglio chiedere prima a chi è di competenza.

Oggetti nel cestello

Abbiamo visto che è possibile che un oggetto possa “rovinare” i fori del cestello deformandoli. Ma tali oggetti possono anche bucare i nostri vestiti.

Può essere il gancetto di un reggiseno, il bottone di un jeans o un fermaglio. Si possono staccare dagli indumenti ed essere responsabili di buchi o usure su magliette e camicie.

Un consiglio molto semplice e immediato: ispezionate sempre il cestello prima del lavaggio, così potrete eliminare ogni intruso!

Programmi e temperature

C’è un altro fattore da non trascurare e che va pensato ogni volta che mettiamo in moto la lavatrice.

Questo elettrodomestico presenta una serie di programmi, che variano in base ai tessuti, alle temperature e ai giri di centrifuga.

Bisogna sempre utilizzare il programma adatto e la temperatura ideale. Se abbiamo un tessuto assai delicato e usiamo un programma intensivo, con tanti giri di centrifuga e temperature elevate, è molto più probabile che i tessuti possano rovinarsi.

La soluzione è sempre nelle etichette!

Attenzione

Ricordiamo di valutare con un tecnico lo stato della nostra lavatrice. Quando la ispezionate tenete staccata la spina. Non toccare le componenti soprattutto se arrugginite.

