Le superfici in acciaio nella nostra casa sono molto gettonate in quanto conferiscono modernità ed eleganza agli ambienti, ma al contempo tendono anche a macchiarsi continuamente.

Chi di voi, infatti, non si dispera spesso perché si ritrova le superfici del lavandino e dell’angolo cottura opacizzate e piene di aloni mentre le vorrebbe brillanti e lucenti?

Per fortuna, esiste un lucida-acciaio fai da te, facile ed economico, in grado di far tornare come nuovo l’acciaio di queste superfici. Vediamo insieme come fare!

Come fare

A volte gli ingredienti più efficaci per la pulizia domestica sono quelli che già abbiamo in dispensa. È il caso del lucida-acciaio fai da te, che potrete ottenere combinando insieme l’olio di oliva e l’aceto.

Questo trucchetto, infatti, sembra essere molto efficace per rendere lucido l’acciaio in un batter d’occhio, grazie alla presenza dell’olio di oliva, un ingrediente utilizzato anche dalle nostre nonne in quanto riesce a conferire una lucidatura perfetta grazie alle sue proprietà lucidanti.

L’aceto, invece, non solo vanta proprietà lucidanti, ma anche sgrassanti, per cui pulisce a fondo e rimuove tutte le macchie.

Tutto ciò che dovrete fare è immergere un panno nell’olio e strofinare la superficie di acciaio con il panno. Passatelo più volte ed effettuate movimenti circolari, poi, lasciate agire per qualche minuto.

Dopodiché, sgrassate l’angolo cottura o il lavandino con un panno immerso in una miscela formata da 500 ml di acqua, metà tazzina di aceto e un cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Strofinate delicatamente, poi, ripassate un panno pulito imbevuto di acqua tiepida. Infine, asciugate il tutto accuratamente con un panno pulito o con della carta assorbente come se steste pulendo i vetri.

Se notate ancora aloni, passate un panno imbevuto in una soluzione formata di parti uguali di acqua e aceto.

E voilà: vi potrete specchiare nel vostro acciaio!

Altri consigli per un acciaio sempre lucido

Una volta visto il trucchetto dell’olio e dell’aceto per rendere l’acciaio super brillante, vediamo insieme altri rimedi efficaci casalinghi, ecco un video per voi:

Sapone giallo

Partiamo dal sapone giallo, un ingrediente molto utile per sgrassare a fondo le superfici e rimuovere tutte le macchie.

Il procedimento è molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è prendere un pezzettino piccolo di sapone e aggiungerlo in una bacinella contenente acqua.

Agitate, poi, il contenuto e immergete al suo interno una spugna. A questo punto, passatela direttamente sulla superficie sporca in acciaio, risciacquatela e voilà: addio macchie!

Crema di bicarbonato

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente, infatti, è in grado di rendere le superfici di acciaio brillanti e rimuovere l’opacità.

Vi basterà prendere un po’ di bicarbonato e mescolarlo con un po’ di acqua in un bicchiere, fino ad ottenere una crema e il gioco è fatto! Applicate, quindi, la crema direttamente sulle superfici di acciaio e lasciatela agire per almeno 10 minuti.

Dopodiché, passate un panno imbevuto di acqua e asciugate il tutto con un panno morbido o carta assorbente.

Limone

Infine, ecco a voi l’ultimo rimedio: il limone, un ingrediente naturale dalle proprietà pulenti, sgrassanti e dal forte potere brillantante.

Iniziate con l’aggiungere il succo di due limoni in circa un litro di acqua e immergete, poi, un panno morbido all’interno della soluzione così ottenuta.

A questo punto, passate il panno sull’ acciaio più volte e, infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto e morbido.

Avvertenze

Evitate spugne abrasive o pagliette metalliche per la pulizia perché potreste graffiare il metallo. Vi consigliamo di consultare sempre le indicazioni di produzione così da essere certi di non danneggiare la superficie in acciaio del vostro angolo cottura o lavandino.

Per una casa sempre pulita!

Se volete altri consigli su come pulire casa con ingredienti naturali, vi consigliamo altri post interessanti: