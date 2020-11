2 maschere alla castagne fai da te per una pelle perfetta in autunno!

Ottobre si sa, è il mese delle castagne: il frutto per eccellenza della stagione autunnale.

Le vediamo ovunque e, soprattutto, arricchiscono le nostre tavole. Sono davvero deliziose e anche molto nutrienti.

Le castagne, però, non sono apprezzabili solo in cucina. Come la zucca e il melograno, infatti, possono essere utilizzate anche per la bellezza del nostro viso.

Poiché contengono sali minerali, vitamine C, E, K e vitamine del gruppo B, sono in grado di rigenerare il nostro viso.

Per questo, oggi, vediamo come poter utilizzare questa buonissima frutta secca per la preparazione di due maschere fai da te per il viso.

N.B Vi ricordiamo di evitare i seguenti ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità a una o più componenti.

Benefici delle castagne

Come già detto, la castagna è ricchissima di nutrienti che la rendono un vero e proprio toccasana per la salute.

Inoltre, contiene numerosi antiossidanti in grado di idratare e di rivitalizzare la pelle secca ed invecchiata, assicurando una pelle luminosa.

La polpa della castagna, poi, ha proprietà astringenti, perciò è molto efficace anche in caso di pelli grasse.

Inoltre, grazie al potassio, riesce a regolarizzare la produzione di sebo e ad attenuare le rughe.

Maschera nutriente per pelli secche

Per preparare questa maschera nutriente per pelli secche, avrete bisogno di:

6 castagne

1 cucchiaio di miele di castagno

2 cucchiai di yogurt bianco

Innanzitutto, prendete le castagne e lessatele. Dopodiché riducetele in poltiglia, in maniera tale da ricreare una sorta di pasta.

In alternativa, potete anche direttamente utilizzare un cucchiaio di farina di castagne, facilmente reperibile tutto l’anno.

A questo punto, ponete la poltiglia di castagne in una ciotola e aggiungete il cucchiaio di miele di castagno e i due cucchiai di yogurt bianco.

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo.

Passiamo ora all’applicazione della maschera appena preparata.

Innanzitutto, lavate bene prima il vostro viso e asciugatelo accuratamente con un asciugamano morbido. In questo modo, avrete rimosso ogni traccia di make up.

Applicate, poi, il composto sul vostro viso pulito e sul vostro collo aiutandovi con un pennello. Lasciate in posa la maschera per circa 15 minuti.

A questo punto, risciacquate il vostro viso con abbondante acqua tiepida. E voilà…la vostra pelle è immediatamente più luminosa e rigenerata!

Maschera astringente per pelli grasse

Come abbiamo già detto, le castagne hanno anche forti proprietà astringenti, per cui sono molto utilizzate per pelli grasse o a tendenza seborroica.

Per realizzare, quindi, una maschera con le castagne per pelli grasse, avrete bisogno di:

8 castagne o due cucchiai di farina di castagne

Acqua q.b.

il succo di mezzo limone

Procedete prima con il bollire le castagne. Dopodiché riducetele in poltiglia con una forchetta o un pestello. Anche in questo caso, in alternativa, potete utilizzare due cucchiai di farina di castagne.

Quindi, mescolate le castagne con il succo di mezzo limone. Dopodiché, aggiungete dell’acqua fino a quando non avrete ottenuto una consistenza tale da poter applicare la maschera sul viso.

Una volta raggiunta la consistenza, la maschera è pronta per poter essere applicata sul viso.

Lavate bene il vostro viso e asciugatelo delicatamente con un asciugamano morbido. Poi applicate la maschera e lasciatela in posa per circa 20 minuti.

A questo punto, potete risciacquare con abbondante acqua fredda. Potete ripetere questo trattamento 1 o 2 volte a settimana.

E che dire…l’autunno è proprio bello!

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo della maschera in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Il parere di un dermatologo è importante soprattutto in caso di pelli molto delicate o problematiche.

Chiedere un parere medico anche in caso di gravidanza e allattamento.

