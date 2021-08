La maschera fai da te per PUNTE SECCHE che si prepara in un minuto!

Una chioma lucente e brillante non è così facile da ottenere. I capelli, infatti, tendono a sfibrarsi e a diventare crespi perché stressati continuamente dall’esposizione a fattori esterni quali il phon, il sole e così via.

Indubbiamente, sono le punte la parte dei capelli che più tende a diventare secca, conferendogli un aspetto trascurato e per niente bello da vedere.

Anche se la soluzione, spesso, è quella di tagliarle direttamente, ci sono, però, delle maschere fai da te che potete provare per nutrirle e renderle morbide. Vediamole insieme!

Maschera con yogurt e tuorlo d’uovo

Le maschere per capelli sono davvero utili per aiutare a rigenerare le punte secche e danneggiate dei vostri capelli. La prima maschera che vogliamo proporvi è quella allo yogurt e tuorlo d’uovo.

Per realizzarla, avete bisogno di:

1 vasetto di yogurt bianco

Il tuorlo di un uovo

Mescolate, quindi, gli ingredienti in una ciotolina e procedete con il lavaggio. Una volta che i capelli sono puliti e umidi, pettinateli così da togliere i nodi e applicate la maschera sui capelli, concentrandovi soprattutto sulle punte. Dopodiché lasciate agire l’impacco per almeno 30 minuti.

A questo punto, procedete con lo shampoo e la messa in piega. Le vostre punte saranno nutrite e riparate.

Le uova, infatti, contengono gli elementi costitutivi che forniscono un’idratazione profonda ai capelli.

Maschera al miele e olio di oliva

Un’altra maschera molto efficace è quella al miele e l’olio di oliva. A differenza di quella precedente, questa deve essere applicata prima dello shampoo.

Tutto ciò di cui avrete bisogno per realizzarla è:

3 cucchiai di olio d’oliva

3 cucchiai di miele

Unite questi due ingredienti una ciotolina e mescolate fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo. Ovviamente, il dosaggio può essere aumentato in base alla quantità di capelli.

Applicate, quindi, l’impacco cui capelli non ancora lavati e lasciatelo agire per almeno 20 minuti. L’impacco creerà un film idrolipico in grado di nutrire e pulire a fondo i vostri capelli.

Dopodiché, procedete con lo shampoo e la messa in piega: i vostri capelli saranno subito rigenerati!

L’olio di oliva, infatti, contiene acidi grassi omega-3 che sono molto efficaci per la crescita, la lucentezza e la forza dei capelli, mentre il miele aiuta molto a tenerli idratati.

Maschera alla banana

Infine, vi proponiamo un’ultima maschera con la banana per rigenerare i capelli e le punte secche e fragili.

Per questa maschera, prendete quindi:

una banana

1 cucchiaio di miele

un cucchiaio di olio d’oliva

Innanzitutto, schiacciate la banana come per creare una sorta di crema. Versate poi la banana, un cucchiaino di miele e un cucchiaio di olio di oliva in una ciotola e mescolate gli ingredienti.

Dopodiché applicate l’impacco sulle punte dei capelli giù umidi e puliti e lasciatelo in posa per almeno 30 minuti. Quindi, risciacquate e procedete all’asciugatura.

Le banane sono molto efficaci sui capelli perché contiene la vitamina C , in grado di prevenire il rischio di caduta. Inoltre, contiene la biotina che li rinforza e li rende più sani.

Altri consigli utili

Sebbene le maschere consigliate siano molto efficaci per nutrire e idratare a fondo le punte secche dei vostri capelli, è bene precisare che è importante comunque tagliarle di tanto in tanto.

Le punte, infatti, per loro stessa natura tendono a sfibrarsi; perciò, è consigliabile tagliare almeno un cm al mese in modo tale da averle sempre sane e da prevenire anche le doppie punte.

Inoltre, vi ricordiamo di ridurre l’utilizzo di phon e piastre soprattutto nel periodo estivo. Questi, infatti, tendono a stressare e seccare i vostri capelli. Quindi, approfittatene del caldo e lasciate asciugare i vostri capelli al vento!

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni nell’utilizzo di queste maschere. Vi consigliamo tuttavia, di evitarne l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

