Maschera al tè verde per una pelle perfetta a San Valentino!

Che ci crediate o no, a volte i prodotti migliori per la vostra pelle potrebbero essere quelli che avete già nella dispensa.

È questo il caso del tè verde. Oltre ad essere una bevanda invernale molto gettonata, sembra essere davvero efficace anche per l’uso in cosmetica.

Da tempo utilizzato per scopi medicinali in molte parti del mondo, il tè verde può giovare molto alla pelle ed è per questo che è utilizzato come ingrediente in molti prodotti di bellezza.

E siccome si sta avvicinando San Valentino, che ne dite di provare una bella maschera fai da te con il tè verde per rendere la vostra pelle perfetta per l’occasione?

Eccovi svelata la ricetta per prepararla!

N.B Vi consigliamo di evitare l’utilizzo degli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Ricetta

Per preparare la vostra maschera per il viso fai da te al tè verde per San Valentino, avrete bisogno semplicemente di:

1 cucchiaio di tè verde

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di miele

In alternativa al bicarbonato di sodio, potete utilizzare anche un cucchiaio di zucchero semolato che ha lo stesso effetto scrub ma è più delicato.

Inoltre, potete utilizzare un cucchiaino di tè verde in polvere, invece delle foglie di tè verde.

Iniziate, quindi, preparando una tazza di tè verde e lasciando la bustina di tè in ammollo in acqua calda per circa un’ora.

A questo punto, lasciate raffreddare la bustina di tè verde, poi rompetela e separate le foglioline.

Mettetele, quindi, in una piccola ciotolina e aggiungete, poi, il bicarbonato di sodio e il miele.

Mescolate il tutto fino a creare una sorta di pasta. In caso il composto è troppo denso, vi suggeriamo di aggiungere qualche goccia di acqua così da renderlo più fluido.

A questo punto, siete pronte per l’applicazione!

Come applicarla

Prima di applicare la maschera di San Valentino, è consigliabile detergere e pulire il viso accuratamente così da permettere alla maschera di penetrare nei pori.

Una volta, quindi, che il viso è pulito, applicate la maschera in modo uniforme sul viso utilizzando un pennello o le dita.

Massaggiatela delicatamente sul viso, così da rimuovere le cellule morte e lo sporco dai pori.

Lasciare in posa la maschera in posa per circa 15 minuti, poi risciacquate con abbondante acqua tiepida.

Infine, asciugate delicatamente il viso con un asciugamano morbido.

Per ottenere migliori risultati, vi suggeriamo di applicare la maschera due volte a settimana.

Vi ricordiamo che il bicarbonato è un potente esfoliante, perciò è consigliabile non strofinarlo sulla pelle perché potrebbe irritare le pelli più sensibili.

Benefici

Il tè verde ha una vasta gamma di proprietà terapeutiche che possono essere benefiche per la vostra pelle.

Quindi, scopriamole insieme!

Combatte l’invecchiamento precoce

Innanzitutto, il tè verde ha la capacità di ringiovanire le cellule morte della pelle.

Agisce, quindi, come un potente antiossidante che combatte i segni dell’invecchiamento e rende più sana la pelle ormai spenta.

Le vitamine del tè verde, poi, sono molto efficaci per rendere la pelle più giovane e a mantenere alti i livelli di collagene.

Riduce il rossore e l’irritazione

Il tè verde ha anche proprietà antinfiammatorie, grazie al suo alto contenuto di polifenoli.

Queste proprietà aiutano a ridurre l’irritazione, il rossore e il gonfiore della pelle.

Inoltre, sembra che il tè verde applicato direttamente sulla pelle possa essere anche un rimedio per lenire l’irritazione e il prurito causati da psoriasi, dermatiti e rosacea.

Tratta l’acne

Il tè verde è ricco di proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche che lo rendono un trattamento efficace contro l’acne e la pelle grassa.

I polifenoli, infatti, aiutano anche a ridurre la secrezione di sebo, causa primaria dell’acne.

Inoltre, è in grado di purificare i pori e rimuovere tutto lo sporco che si accumula.

Insomma… un effetto detox tutto naturale!

Idrata la pelle

Infine, l’altro contenuto della vitamina E fa sì che sia molto efficace per idratare e nutrire la pelle.

L’estratto di tè verde, infatti, nutre la pelle in profondità e contribuisce a ridurre le rughe e le linee sottili.

Controindicazioni

Vi consigliamo di evitare di utilizzare gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità. Consultare il medico soprattutto in caso di gravidanza o allattamento.

Evitate l’utilizzo del bicarbonato in caso di pelle molto sensibile e cercate di non strofinare molto perché è un potente esfoliante che potrebbe irritare la pelle.

