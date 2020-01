Il caffè del futuro: il Mushroom Coffee

Sai cos’è il Mushroom Coffee? È una bevanda dal connubio un po’ insolito ma che sembra conferire a moltissimi benefici per il corpo.

Il Mushroom Coffee unisce l’unicità dell caffè, la bevanda più consumata dagli italiani e le proprietà benefiche degli estratti di funghi medicinali.

A primo impatto non sembra esserci affinità tra funghi e caffè. Invece l’accoglienza che sta ricevendo potrebbe sorprenderci.

Di cosa è fatto

Questa bevanda già abbondantemente apprezzata dai salutisti presenta il sapore unico ed inimitabile del caffè, in questo caso si tratta di quello istantaneo.

Il Mushroom Coffee inoltre contiene estratti di funghi medicinali (come per esempio la Criniera del Leone o Ganoderma Lucidum).

Il suo sapore si presenta molto particolare ma anche anomalo: da un lato il sapore forte del caffè, dall’altro la nota più morbida dei funghi.

Visto che si tratta di un caffè istantaneo, basta scioglierne una bustina in una tazza d’acqua calda e mescolare fino a quando non è sciolto completamente. Per rendere il sapore più invitante potreste aggiungere un pizzico di menta piperita o anice.

I benefici del Mushroom Coffee

Sono moltissimi i benefici che questa bevanda può portare al corpo.

Il fattore sorprendente del Mushroom Coffee è che non presenta gli effetti collaterali tipici del caffè tradizionale e quindi della caffeina. Addio quindi a insonnia, palpitazioni, gastrite e reflussi.

Non abbiamo ancora menzionato tutte le proprietà del caffè ai funghi. Infatti, il Mushroom Coffee svolge un’azione antiossidante, che contrasta l’attività dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule.

Alcuni studi hanno riscontrato un effetto antiossidante anche maggiore rispetto al tè verde e al cacao. E poi, poiché non provoca insonnia e altri effetti collaterali, può essere bevuta regolarmente e anche tardi la sera.

Inoltre è ricco di vitamine e minerali, di fosforo, magnesio e potassio, fondamentali per ridurre i sintomi della stanchezza.

Infine delle ricerche recenti stanno dimostrando che il Mushroom Coffee, per le sue proprietà benefiche, può essere un ottimo alleato per prevenire e contrastare l’insorgenza di tumori.

Controindicazoni

Il caffè ai funghi non sembra presentare particolari controindicazioni. Si sconsiglia l’uso di questa bevanda se si soffre di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Meglio consultare un dottore se si vivono particolari condizioni mediche, prima di farne uso.