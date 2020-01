Proprietà e benefici delle foglie di Nespolo

L’albero che offre la nespola, frutto dalla polpa dolce e fresca, appartiene alla famiglia delle Rosacee. A questa famiglia appartengono anche i meli, i peri, il ciliegio e tanti altri.

È conosciuta per le sue proprietà benefiche: è infatti ricca di vitamina A e C. Ma pochi sanno che si possono trarre moltissimi benefici dalle sue foglie.

Esistono diverse specie di nespole. Quelle preferite dai consumatore è la cosiddetta Nespola del Giappone (Eriobotrya japonica) originaria del “Paese del Sol Levante” ma diffusissima anche sul suolo italiano, grazie alle nostre miti temperature.



Ma quando parliamo delle foglie di nespolo, intendiamo quelle del Nespolo comune (Mespilus germanica), meno conosciuto ma altrettanto benefico sotto diversi aspetti. Analizziamo insieme le diverse proprietà del nespolo.

Proprietà digestive, sazianti e diuretiche

In genere, le foglie di nespolo vengono essiccate e assunte sotto forma di infusi e tisane. Tra le proprietà di questa pianta, sono comprese:

Proprietà digestive. L’assunzione di infusi alle foglie di nespolo facilita il naturale processo di digestione facendoci sentire meno appesantiti, svolgendo un’azione protettiva sulle pareti gastrointestinali.

Proprietà sazianti . La bevanda ricavata aumenta il senso di sazietà, il che la rende ottima in caso di dieta.

. La bevanda ricavata aumenta il senso di sazietà, il che la rende ottima in caso di dieta. Proprietà diuretiche. Bevendo un infuso alle foglie di nespolo aiutiamo il nostro corpo a espellere le tossine con maggiore facilità, favorendo il funzionamento dei reni e la purificazione dell’organismo.

Proprietà antinfiammatorie e antiossidanti

Come altri rimedi naturali, come ad esempio lo zenzero, anche il frutto e le foglie di nespolo svolgono un’azione antinfiammatoria.

In commercio esistono anche delle pomate che hanno come principio attivo proprio gli estratti di foglie di nespolo, e sono utili per lenire infiammazioni o per alleviare i fastidi di dermatite e orticaria.

Inoltre, i principi della Mespilus germanica posseggono anche proprietà antiossidanti: aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi grazie alla presenza di flavonoidi e carotenoidi.

Difendono il sistema immunitario e abbassano la glicemia

Una delle azioni benefiche più conosciute delle foglie di nespolo è quella di essere in grado di abbassare i livelli di glicemia nelle persone affette da diabete o pre-diabete (detta insulino-resistenza).

In stato di insulino-resistenza, i livelli di zucchero nel sangue sono molto più alti. Un infuso alle foglie di nespolo contribuisce ad abbassare i livelli di zucchero.

Le proprietà contenute negli estratti di queste foglie permettono al nostro organismo di avere un sistema immunitario più forte e sano.

Infine, tra le sostanze contenute in questa pianta, è contenuto un flavonoide, detto kaempferolo, che è utile a fronteggiare le infiammazioni del cervello. Secondo alcuni studi, questa sostanza potrebbe essere importante per combattere malattie degenerative come Alzheimer.

Come preparare un infuso alle foglie di nespolo.

Le foglie del Nespolo comune sono in genere raccolte a fine primavera o ad inizio estate. Devono essere di un verde scuro e brillante.

Potete procedere facendole essiccare completamente, per poi sminuzzarle e conservarle in un contenitore pulito al riparo dal calore e dall’umidità. In alternativa, potete acquistarle in erboristeria.

Per preparare l’infuso alle foglie di nespolo, vi occorre far bollire circa 100 grammi di foglie essiccate e sminuzzate in una tazza d’acqua.

Dopo circa 8 minuti, filtrate la bevanda e bevetela. Meglio consumarla senza dolcificanti o zuccheri, per rendere la bevanda ancora più efficace.

Controindicazioni

Poiché le foglie di nespolo hanno degli effetti sulla glicemia, prima di consumarle consultare il proprio medico, soprattutto se in stato di gravidanza e allattamento.

Se ne sconsiglia l’uso in caso di allergie o ipersensibilità.