Proscenic T21 Friggitrice ad Aria

Il cibo è un piacere che ci concediamo durante alcuni momenti della giornata. Dobbiamo ammettere però che tendiamo spesso a scegliere quelli fritti o molto conditi, ma quanto fanno male?

I metodi di cottura meno salutari vengono sconsigliati non solo a chi segue un piano alimentare o una dieta, ma anche per chi soffre di obesità o ha delle patologie.

È già da qualche tempo che stanno diventando sempre più celebri le friggitrici ad aria. Questi nuovi elettrodomestici riescono a cucinare una pietanza in modo impeccabile, senza la necessità di usare molto olio.

Oggi scopriremo tutte le caratteristiche di Proscenic T21, la friggitrice ad aria che cambierà il nostro modo di cucinare!

Caratteristiche principali

La friggitrice ad aria Proscenic T21 ha una capienza di 5.5 litri, che ci permette di cucinare abbastanza cibo per tutta la famiglia. Il cestino interno è lavabile e può essere messo anche in lavastoviglie. In più ha alla base dei bottoni che lo “proteggono” da cadute accidentali, senza correre il rischio che possa rompersi.

Inoltre il cestino interno ha un ottimo rivestimento in telfon, che resiste anche se lo lavi innumerevoli volte. Poi è privo di BPA e PFOA, per questo possiamo utilizzarlo in completa sicurezza.

Dotata di un display touch dal design unico e molto intuitivo, questa friggitrice ad aria non è come le altre e adesso scopriremo subito perché!

Programmi e funzioni

Sapevi che con Proscenic T21 puoi friggere, cuocere al forno, grigliare, arrostire e molto altro ancora?

Sono ben 8 i programmi preimpostati di cui è dotata questa friggitrice ad aria. Puoi scegliere tu quella che preferisci oppure decidere di impostare un programma tutto tuo, in base al tempo e alla temperatura.

Grazie alla sua tecnologia, il calore sprigionato dalla macchina fa sì che tutti i cibi vengano cucinati in profondità e in modo omogeneo.

Non dobbiamo poi dimenticare che Proscenic T21 ha anche 3 Funzioni di combinazione diverse:

Preset

Programmi

Keep Warm, ovvero “mantenere caldo”

Puoi scegliere di azionarne una, due o anche tutte e tre assieme. La friggitrice cucinerà tutto al posto tuo! È dotata anche di una funzione di Preriscaldamento, caratteristica non comune ad altre friggitrici ad aria. Con questa funzione, il cibo si cuoce meglio e ha un aspetto ancora più invitante!

App Proscenic Home

La vera “chicca” di Proscenic T21 Friggitrice ad Aria è anche l’App Proscenic Home, che si può scaricare gratuitamente su Apple Store per i dispositivi iOS o anche su Google Play per i dispositivi Android.

Basterà solo collegare il tuo smartphone al WiFi per avviare il programma di cottura o monitorarlo. Puoi inoltre scegliere tra decine di ricette davvero originali che puoi provare con T21: dai piatti più dietetici a quelli più gustosi per tutta la famiglia, ma sempre super salutari!

La cosa più interessante di questa App è che viene incontro alle nostre esigenze e impegni. Possiamo programmare l’accensione della friggitrice ad aria fino a 12 ore prima. Questo ci permette di trovare sempre il cibo pronto e caldo senza andare perennemente di corsa!

Dove acquistare Proscenic T21?

L’azienda Proscenic è nota nel panorama degli elettrodomestici per la sua professionalità e cura dei dettagli. I loro prodotti sono per tutte le tasche e a prezzi accessibili, senza incidere sulla qualità degli elettrodomestici.

È possibile acquistare la friggitrice T21 e altri prodotti sia su Amazon che sul loro store ufficiale Proscenic.com!