Come fare la pulizia del balcone per il weekend

Parlando con alcuni amici, ho compreso che pulizia del balcone durante il weekend è diventata una sorta di ritualità. Farlo in un giorno lavorativo è faticoso è impegnativo, quindi soprattutto il sabato diventa il momento in cui posso fare le cose con calma e attenzione.

Se ho troppi impegni mi dedico giusto a una spolverata veloce, ma l’idea è di poter godere appieno del mio spazio esterno, ora che le giornate si stanno allungando… Vediamo insieme come pulisco il balcone per il weekend.

Inizio con l’eliminare la polvere

In genere spolvero sempre persiane e ringhiere quando decido di pulire il balcone. Se usassi direttamente l’acqua diventerebbe tutto molto più faticoso!

Mi munisco di una scopa a setole morbide per pulire senza correre il rischio di graffiare la superficie. Questa semplice azione preparatoria fa già una grossa differenza visiva e quando vedo quanto sporco si accumula durante la settimana, mi rendo conto di quanto questo passaggio sia indispensabile.

Dopodiché prendo una scopa con setole più rigide e la passo sul pavimento per togliere i residui di sporco e polvere e fogliame. Se il tuo balcone è pulito, potresti anche pensare di passare solo la scopa. Ma ricorda di averlo almeno una volta a settimana: quelle volte che 8per forza di cose) ho trascurato questo passaggio, lo sporco che era fuori l’ho portato fin dentro casa!

Se noti giornate particolarmente ventose o hai l’impressione che il balcone si sia già sporcato, prova a dare un colpo di scopa: il balcone cambierà aspetto!

Come pulisco velocemente tavoli, sedie e divanetti

Per continuare la nostra pulizia del balcone, passo ai mobili come tavoli, sedie e divanetti. In genere scelgo di utilizzare la saponetta di Marsiglia: a sua delicatezza è perfetta per curare queste superfici senza rovinarle.

La procedura che seguo è più o meno sempre la stessa: sciolgo 1 cucchiaio di sapone in acqua tiepida (nel secchio) e, con un panno morbido e ben strizzato, pulisco le superfici e lascio che si asciughino completamente.

Se però le sedie o anche lo stendibiancheria hanno come dello sporco incrostato, prendo una spazzola, la immergo nella soluzione e poi strofino, infine risciacquo. In altre parole mi prendo qualche minuto in più e faccio una pulizia più profonda.

Elimino le macchie sul marmo del balcone

Una cosa che devo fare ogni volta che pulisco il balcone è smacchiare il marmo. Tra escrementi di uccelli, macchie dovute alle intemperie e polvere, non possono rimanere in quello stato!

Allora faccio così: sciolgo 1 cucchiaio di percarbonato di sodio in 1 litro d’acqua calda e metto tutto in uno spruzzino. Poi vaporizzo questo mix e lo lascio agire per qualche minuto.

A questo punto, cerco di strofinare bene con una spugna, in modo da eliminare lo sporco. Non ci resta che risciacquare con acqua pulita e lasciare che si asciughi!

Lavaggio del pavimento del balcone

Non possiamo terminare la nostra pulizia se non ci dedichiamo alla pulizia del pavimento del balcone. Tutto dipende dal tipo di pavimento che hai.. Se è liscio oppure ruvido e poroso. Vediamo come fare per entrambi i casi.

Quando il pavimento è liscio

Quando si tratta di lavare il pavimento “liscio”, diciamo che è un po’ più semplice, perché possiamo tranquillamente passare uno straccio in microfibra, non dovrebbe essere una faticaccia!

Infatti metto in un secchio d’acqua un goccio di sapone per i piatti e due bicchieri di aceto bianco di alcol. In questo modo, il sapone elimina il grasso e lo sporco, mentre l’aceto lucida ed elimina anche gli aloni che lasciano i vasi che abbiamo a terra in balcone.

Se invece il pavimento è ruvido

Se il pavimento è di tipo ruvido, la cosa si complica. Lavare con uno straccio è solo faticoso, per questo quando è possibile preferisco usare una pompa d’acqua.

Lascio che il getto d’acqua bagni il pavimento, poi immergo una scopa all’interno di un secchio dove ho sciolto 2 cucchiai di sapone di Marsiglia. Spazzolo per bene, poi risciacquo sempre con la pompa.

Se temi di disturbare chi abita al piano di sotto, raccogli la schiuma con scopa e straccio. Ti consiglio di preparare 2-3 secchi di sola acqua per risciacquare.

Questi piccoli step dovrebbe renderti la pulizia del balcone del fine settimana un po’ più semplice!